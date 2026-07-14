Halállistát tett közzé Irán, amin nem csak Trump szerepel

Irán ellenszenve az európai országokkal szemben nem új keletű, hiszen a háború során több alkalommal is jelezte Teherán, hogy aki nem ítéli el az Egyesült Államok csapásait, az támogatja a háborút és felelős is érte. A lista azonban továbbra is találgatásokra ad okot. Modzstaba Hamenei ugyanis üzenetében nem nevezett meg egy vezetőt sem.

Teherán azóta sem erősítette meg a lista létezését.

A Hamshahri által közzétett online „bosszúlistán” 13 külföldi vezető neve szerepel, akiket Khamenei halála után célpontokként ábrázol. A Hamshahri, egy teheráni hatóságok által kiadott, provokatív hangvételéről ismert újság, Modzstaba Hamenei nyilatkozatát az online infografikával együtt közölte.

Ezek a vezetők narancssárga rabruhában állnak, akár csak egy rabosítás alkalmával készült fényképen. Trump és Netanjahu célkereszttel a fején az első két helyet foglalja el. De helyet kapott még a listán Marco Rubio amerikai külügyminiszter és Pete Hegseth hadügyminiszter is.

Az európai vezetők közül Keir Starmer brit miniszterelnök, Emmanuel Macron francia elnök, Friedrich Merz német kancellár, de még Giorgia Meloni olasz miniszterelnök is felkerült.

Az AFP szerint azonban a grafika nem jelent meg az újság vasárnapi nyomtatott kiadásában – írta a Times of India. A portál felidézte Hamenei nyilatkozatát is, amelyben kijelentette:

A bosszú nemzetünk akarata, és azt elkerülhetetlenül végre kell hajtani. Ezek a bűnözők, akiknek a neve szerepel a listán, magukkal viszik a sírba azt a vágyukat, hogy békésen haljanak meg az ágyukban.

Izrael szerint Irán merényletre készül

Nemrég az izraeli szolgálatok olyan információkat kaptak, ami szerint Irán Trump elleni merényletet tervez. Nem sokkal később az amerikai elnök nyilvánosan reagált a fenyegetésre és jelezte, hogy a parancsokat már ki adta erre az esetre, Irán pedig a teljes pusztulással néz szembe, ha megpróbálja véghezvinni tervét.