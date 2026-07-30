Irán újra támadás alatt, de Trump még bízik a megállapodásban

A Közel-Keletért felelős amerikai katonai irányítótörzs a közösségi médiában jelezte, hogy washingtoni idő szerint este nyolc órakor kezdődött a csapássorozat, „erőteljes válaszként” közel-keleti amerikai támaszpontokkal szemben Irán által kedden végrehajtott offenzívákra.

Az amerikai Központi Parancsnokság (CENTCOM) Irán elleni tengeri blokádot vezetett be. Képünk illusztráció Fotó: - / US Central Command (CENTCOM)

A DW, az iráni Tasnim hírügynökség információira hivatkozva arról számolt be, hogy három robbanás hallatszott az iráni Qeshm-szigeten, a Hormuzi-szoros közelében.

A Tasnim szerint a sziget egyik lakóövezetét érte a támadás, amely során ketten megsérültek.

Abadanban és Bushehrben, az ország délnyugati részén fekvő két városban is robbanásokról érkeztek jelentések.

Az amerikai hadsereg csütörtökön, kora hajnalban bejelentette, hogy az Irán elleni „nagyszabású támadási hulláma” befejeződött.

Az X-en közzétett nyilatkozatában az amerikai Központi Parancsnokság (CENTCOM) közölte, hogy a legutóbbi támadási hullám „több tucat iráni Iszlám Forradalmi Gárda (IRGC) célpontot ért el, köztük katonai parancsnokságokat, rakétás és drónlétesítményeket, part menti felderítő- és védelmi állásokat, valamint tengeri erőforrásokat”.

„A támadások célja az volt, hogy tovább csökkentsék az Irán és szövetségesei által az amerikai erők, a kereskedelmi hajózás és a szomszédos öböl-menti országok számára jelentett fenyegetéseket” – folytatta a CENTCOM, amely szerdán azt közölte, hogy az iráni kikötők és partvidék teljes blokádjának részeként a zárlat újbóli bevezetése óta már húsz kereskedelmi hajót tartóztattak fel, kettőt pedig erővel állítottak meg.

Donald Trump amerikai elnök újságírók előtt kilátásba helyezte az újabb légitámadást, válaszként az iráni offenzívákra, amit úgy kommentált:

most mi jövünk, hogy lesújtsunk rájuk.

Arra is utalt, hogy zajlanak egyeztetések iráni tisztségviselőkkel, amivel összefüggésben kijelentette: