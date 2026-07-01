Így magyarázkodik Trump alelnöke azt követően, hogy Irán hülyét csinált az agyondicsért amerikai hadseregből

Vance a Fox Newsnak adott interjújában azt mondta, hogy az Egyesült Államok „minden kártyát a kezében tart” a közel-keleti tárgyalásokon. Szerinte a Donald Trump vezette amerikai kormányzat alapvető célja már teljesült, függetlenül attól, hogy a jelenlegi egyeztetések sikerrel zárulnak-e.

JD Vance szerint az Egyesült Államok kedvező helyzetben van az Iránnal folytatott tárgyalásokon

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„Természetesen azt akarjuk, hogy sikeres legyen, de még ha nem is így történik, teljesítettük a legfontosabb küldetést: biztosítottuk, hogy az irániaknak soha ne legyen atomfegyverük” – fogalmazott az alelnök.

Vance szerint mindkét forgatókönyv kedvező Washington számára

Vance úgy értékelte, hogy egy sikeres megállapodás esetén Irán alapvető változásokon mehet keresztül. Szerinte Teherán felhagyhat nukleáris ambícióival, valamint azzal a gyakorlattal is, hogy a térségben működő fegyveres csoportokat támogatja.

Az amerikai alelnök szerint ebben az esetben Irán visszatérhetne a világgazdaságba, ami szerinte nemcsak az Egyesült Államok, hanem az egész Közel-Kelet számára kedvező fejlemény lenne.

Ugyanakkor Vance szerint akkor sem kerülne rosszabb helyzetbe Washington, ha a tárgyalások kudarcot vallanának.

„Ha az irániak nem teszik meg a szükséges engedményeket, akkor az atomprogramjuk továbbra is megsemmisült állapotban van, hagyományos katonai képességeik is sérültek, az Egyesült Államok pedig sokkal erősebb pozícióban marad” – mondta.

Katarban folytatódnak az egyeztetések

Vance kijelentései azt követően hangzottak el, hogy Steve Witkoff amerikai különmegbízott és Jared Kushner Dohába érkezett, ahol közvetítői tárgyalások zajlanak.

A hírek szerint azonban nem várható közvetlen, magas szintű találkozó Washington és Teherán képviselői között.

A katari külügyminisztérium szóvivője, Mádzsed al-Anszari kedden azt mondta, tudomása szerint a következő napokban nem terveznek közvetlen megbeszélést a két fél között.

A Fehér Ház korábban azt közölte, hogy Irán kezdeményezte a tárgyalásokat. Karoline Leavitt szóvivő és Donald Trump amerikai elnök is utalt arra, hogy Teherán kész egyeztetni Washingtonnal.