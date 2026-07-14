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irán

Izrael megpróbálta beszervezni Irán egykori elnökét?

44 perce
Olvasási idő: 12 perc
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A New York Times szerint a Moszad éveken át titkos műveletet folytatott Mahmud Ahmedinezsáddal. A volt iráni elnököt egy esetleges hatalomváltás után átmeneti vezetőnek is elképzelhetőnek tartották, miközben Budapest titkos találkozók helyszíne lehetett.
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iránizraelforradalmi gárdairáni háborúiráni elnökügynök

Izrael titokban beszervezhette Mahmud Ahmadinezsádot, akit korábban a zsidó állam egyik leghangosabb ellenfeleként ismertek. A New York Times szerint a volt iráni elnököt 2026 februárjában Moszad-ügynökök egy teheráni rejtekhelyre vitték, hogy előkészítsék egy esetleges iráni hatalomváltás következő szakaszát. A művelet akkor omlott össze, amikor Ahmadinezsád elvesztette bizalmát a tervben, elhagyta a menedékházat, majd feltehetően a Forradalmi Gárda őrizetébe került.

Izrael Mahmud Ahmadinezsádot készíthette fel egy iráni hatalomváltásra, Budapest is fontos szerepet kaphatott a titkos műveletben (A képen a volt iráni elnök a 2024-es kampány során) Fotó: ATTA KENARE / AFP
Izrael Mahmud Ahmadinezsádot készíthette fel egy iráni hatalomváltásra, Budapest is fontos szerepet kaphatott a titkos műveletben (A képen a volt iráni elnök a 2024-es kampány során) Fotó: ATTA KENARE / AFP

Izrael Mahmud Ahmadinezsádot iráni hatalomváltáshoz készíthette fel

A New York Times szerint éveken át tartó titkos műveletet folytatott Izrael Mahmúd Ahmadinezsád volt iráni elnök körül. A lap amerikai és iráni tisztviselőkre hivatkozva azt állítja, hogy a Moszad kapcsolatot épített ki a korábban Izrael egyik leghangosabb ellenfelének számító politikussal, akit egy esetleges iráni rendszerváltás után átmeneti vezetőként is elképzelhetőnek tartott. A történetben Budapest és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem is fontos szerepet kapott, ám a művelet végül kudarcba fulladhatott.

2022-ben kezdődhetett a kapcsolatépítés

A New York Times szerint az izraeli hírszerzés 2022-ben kezdett kapcsolatot építeni Ahmadinezsáddal, aki 2005 és 2013 között volt Irán elnöke. A lap úgy tudja, hogy a volt államfő ekkorra már egyre inkább eltávolodott Ali Hameneitől és az iráni hatalmi elittől, miután többször is megakadályozták, hogy ismét elinduljon az elnökválasztáson.

Mahmud Ahmadinezsád 2005 és 2013 között töltötte be Irán elnöki tisztségét. Hivatali ideje alatt tovább romlott Irán kapcsolata Izraellel és a nyugati országokkal, felgyorsult az iráni nukleáris program, a 2009-es elnökválasztás után pedig tömegtüntetések kezdődtek. Ahmadinezsád rendszeresen tett Izrael-ellenes kijelentéseket, és többször tagadta a holokausztot, ezért az a terv, hogy Izrael egy hatalomváltás során rá támaszkodjon, még izraeli tisztviselők körében is komoly kétségeket váltott ki.

A The Guardian a Haaretz című izraeli lap információira hivatkozva azt írta, hogy Ahmadinezsád igyekezett új politikai arculatot kialakítani: javította angoltudását, mérsékelte nyilvános megszólalásait, és környezetének már reformerként beszélt magáról. 

A beszámoló szerint Borisz Jelcint tekintette politikai példaképének, és úgy vélte, hogy hatalomra kerülése esetén Irán akár Izraellel is rendezhetné kapcsolatait, csatlakozva Donald Trump Ábrahám-megállapodásaihoz.

A kapcsolat Ahmadinezsád 2023-as guatemalai útja után vált intenzívebbé. A lap állítása szerint izraeli szervek az ezt követő időszakban a volt iráni elnök egyes utazásait és lakhatását is finanszírozták, miközben több országban is találkoztak vele.

Budapesten egyeztethetett izraeli ügynökökkel a volt iráni elnök

A beszámoló szerint 2024 elején a Nemzeti Közszolgálati Egyetem felkérést kapott arra, hogy az egyetem rendezzen klímaváltozással foglalkozó konferenciát, amelyre hívják meg Ahmadinezsádot.

Mahmud Ahmadinezsád Fotó: ATTA KENARE / AFP
Mahmud Ahmadinezsád Fotó: ATTA KENARE / AFP

A lap szerint a rendezvény valódi célja nem a tudományos eszmecsere volt, hanem az, hogy a volt iráni elnök Budapesten titokban izraeli hírszerzőkkel találkozhasson.

Az Euronews már a konferencia idején beszámolt Ahmadinezsád budapesti látogatásáról, amelyet az egyetem a „közös értékek a globális környezetben” témában szervezett. A rendezvényről ugyanakkor kevés nyilvános információ jelent meg.

A New York Times szerint a budapesti találkozók olyan fontosak voltak Izrael számára, hogy David Barnea, a Moszad vezetője is Magyarországra utazott, hogy személyesen egyeztessen Ahmadinezsáddal. A lap szerint ezt követően az izraeli hírszerzés tájékoztatta a CIA-t arról, hogy kapcsolatot épített ki a volt iráni elnökkel.

Hatalomváltásra készülhettek

A New York Times szerint Izrael idővel már nem csupán információforrásként tekintett Ahmadinezsádra, hanem egy esetleges rendszerváltás utáni átmeneti vezetőként is számolt vele.

Az izraeli terv szerint a katonai csapások és egy szélesebb politikai-katonai összeomlás teremthették volna meg az új iráni vezetés feltételeit. A művelet azonban komoly vitákat váltott ki az izraeli vezetésben: Tzachi Hanegbi volt nemzetbiztonsági tanácsadó „vad fantáziának” nevezte az elképzelést, Eyal Zamir vezérkari főnök pedig a végrehajtás leállítását kezdeményezte. Benjamin Netanjahu végül a terv folytatása mellett döntött.

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A terv 2026 februárjában lépett végrehajtási szakaszba, amikor az Egyesült Államok és Izrael katonai csapásokat indított Irán ellen. A lap állítása szerint négy Moszad-ügynök egy teheráni rejtekhelyre menekítette Ahmadinezsádot, hogy megkezdődhessen a rendszerváltási terv következő szakasza.

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A beszámoló szerint azonban a volt iráni elnök elégedetlen volt a mentőakció lebonyolításával, elveszítette bizalmát a terv sikerében, majd tisztázatlan körülmények között elhagyta a menedékházat.

Ahmadinezsád ezt követően ismét nyilvánosan megjelent Ali Hamenei temetésén, majd feltehetően az iráni Forradalmi Gárda hírszerzése őrizetbe vette – írja a The Jerusalem Post.

Sok a nyitott kérdés 

A történet számos részlete kizárólag névtelen amerikai, iráni és izraeli tisztviselők beszámolóin alapul, ezért több állítást függetlenül nem lehet megerősíteni.

A Guardian által megszólaltatott Alex Vatanka, a washingtoni Middle East Institute Irán-programjának vezetője szerint ugyanakkor Ahmadinezsád és az iráni vezetés közötti feszültség régóta ismert volt. A szakértő ugyanakkor azt is felvetette, hogy a kiszivárgott történet időzítése önmagában is szolgálhat hírszerzési célokat, például az iráni hatalmi elitben meglévő bizalmatlanság erősítését.

Ha a New York Times értesülései helytállóak, akkor a Moszad egyik legkülönösebb művelete bontakozott ki az elmúlt években: Izrael megpróbált együttműködést kialakítani azzal a politikussal, aki elnökként éveken át a zsidó állam egyik legélesebb bírálója volt, és akit később egy esetleges iráni hatalomváltás kulcsszereplőjeként képzelt el.

A volt iráni elnök cáfol

Mahmoud Ahmadinejad volt iráni elnök kedden sajtószóvivőjén keresztül cáfolta a The New York Times cikkében foglaltakat és hamisnak minősítette az állításokat.  házi őrizetben van, és „teljesen hamisnak” minősítette az állításokat, írta az Anadolu hírügynökség.

Kategorikusan elutasítjuk a The New York Times által terjesztett összes teljesen hamis állítást

– áll a nyilatkozatban, amelyet a portál idézett.

 

 

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