Izrael megpróbálta beszervezni Irán egykori elnökét?

Izrael titokban beszervezhette Mahmud Ahmadinezsádot, akit korábban a zsidó állam egyik leghangosabb ellenfeleként ismertek. A New York Times szerint a volt iráni elnököt 2026 februárjában Moszad-ügynökök egy teheráni rejtekhelyre vitték, hogy előkészítsék egy esetleges iráni hatalomváltás következő szakaszát. A művelet akkor omlott össze, amikor Ahmadinezsád elvesztette bizalmát a tervben, elhagyta a menedékházat, majd feltehetően a Forradalmi Gárda őrizetébe került.

Izrael Mahmud Ahmadinezsádot készíthette fel egy iráni hatalomváltásra, Budapest is fontos szerepet kaphatott a titkos műveletben (A képen a volt iráni elnök a 2024-es kampány során) Fotó: ATTA KENARE / AFP

Izrael Mahmud Ahmadinezsádot iráni hatalomváltáshoz készíthette fel

A New York Times szerint éveken át tartó titkos műveletet folytatott Izrael Mahmúd Ahmadinezsád volt iráni elnök körül. A lap amerikai és iráni tisztviselőkre hivatkozva azt állítja, hogy a Moszad kapcsolatot épített ki a korábban Izrael egyik leghangosabb ellenfelének számító politikussal, akit egy esetleges iráni rendszerváltás után átmeneti vezetőként is elképzelhetőnek tartott. A történetben Budapest és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem is fontos szerepet kapott, ám a művelet végül kudarcba fulladhatott.

2022-ben kezdődhetett a kapcsolatépítés

A New York Times szerint az izraeli hírszerzés 2022-ben kezdett kapcsolatot építeni Ahmadinezsáddal, aki 2005 és 2013 között volt Irán elnöke. A lap úgy tudja, hogy a volt államfő ekkorra már egyre inkább eltávolodott Ali Hameneitől és az iráni hatalmi elittől, miután többször is megakadályozták, hogy ismét elinduljon az elnökválasztáson.

A The Guardian a Haaretz című izraeli lap információira hivatkozva azt írta, hogy Ahmadinezsád igyekezett új politikai arculatot kialakítani: javította angoltudását, mérsékelte nyilvános megszólalásait, és környezetének már reformerként beszélt magáról.

A beszámoló szerint Borisz Jelcint tekintette politikai példaképének, és úgy vélte, hogy hatalomra kerülése esetén Irán akár Izraellel is rendezhetné kapcsolatait, csatlakozva Donald Trump Ábrahám-megállapodásaihoz.

A kapcsolat Ahmadinezsád 2023-as guatemalai útja után vált intenzívebbé. A lap állítása szerint izraeli szervek az ezt követő időszakban a volt iráni elnök egyes utazásait és lakhatását is finanszírozták, miközben több országban is találkoztak vele.