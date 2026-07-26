Teherán a hajója elleni támadást agressziós cselekménynek minősítette, és kijelentette, hogy meg fogja védeni nemzeti érdekeit és biztonságát.

Iráni hajóra támadtak az ukránok, Teherán azonnal üzent Zelenszkijnek Fotó: TETIANA DZHAFAROVA / AFP

Kijevet azzal vádolta, hogy az ukrajnai háború kiterjesztésére törekszik.

Az iráni állami hírügynökség, az IRNA arról számolt be, hogy az iráni külügyminisztérium behívatta az ukrán ideiglenes ügyvivőt Teheránba, hogy kifejezze tiltakozását az általa „ellenséges és bűnös” támadásnak minősített esemény miatt.

A történtek egybeestek Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nyilatkozatával, amelyben azt közölte, hogy az ukrán erők támadást hajtottak végre egy orosz hadihajó és az iráni kapcsolattal rendelkező katonai rakomány szállítására használt hajók ellen a Kaszpi-tengeren.

Bár hivatalosan nem tisztázott, hogy Ukrajna miért támadta meg az iráni hajót, az eset kapcsán a Reuters felidézte, az ukrán elnök az X-en közzétett bejelentését, miszerint Kijev július eleje óta rögzítette „az orosz műholdak aktív megfigyelését az öböl-menti államok és az ott található amerikai katonai létesítmények felett. Ezeket a felvételeket később Iránnak adják át.”

Egyértelmű összefüggés van Oroszország e helyszínekről készített műholdas felvételei és az iráni támadások között – mind a támadások előtt, azok előkészítése során, mind utána, az okozott károk felmérése céljából

– mondta Zelenszkij, hozzátéve: július 19-én és 20-án az orosz műholdas megfigyelések négy légitámaszpontot érintettek: kettőt Bahreinben, egyet Jordániában és egyet Kuvaitban.