Két amerikai katona meghalt az iráni támadásban – mindenki Trump válaszára vár

Két amerikai katona meghalt, egy harmadikat pedig eltűnt azt követően, hogy Irán pénteken ballisztikus rakétákkal és drónokkal hajtott végre támadást Jordánia területén – közölte az Egyesült Államok Központi Parancsnoksága (CENTCOM).

Az iráni támadások után két amerikai katona meghalt, egy pedig eltűnt Jordániában (képünk illusztráció)

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A tájékoztatás szerint négy amerikai katonát sérüléseik miatt jordániai kórházba szállítottak, őket azonban időközben elbocsátották. A könnyebb sérülést szenvedett katonák visszatértek szolgálati helyükre – számolt be róla a BBC.

Mit közöltek az iráni támadások következményeiről?

A jordán fegyveres erők korábban arról számoltak be, hogy az éjszaka folyamán tíz iráni rakétát semmisítettek meg az ország légterében. A hatóságok közlése szerint a támadás nem okozott anyagi károkat Jordániában.

Az amerikai hadvezetés ugyanakkor megerősítette, hogy az iráni támadások következtében két amerikai katona életét vesztette, egy pedig eltűntként szerepel. Az eltűnt katona felkutatása folyamatban van.

Az amerikai hadsereg közölte, hogy immár a hetedik egymást követő éjszaka hajtott végre csapásokat iráni célpontok ellen. A közlemény szerint a műveletek azt követően folytatódtak, hogy Donald Trump amerikai elnök úgy nyilatkozott: az ideiglenes tűzszüneti megállapodás véget ért.

A történtek részletei továbbra is tisztázás alatt állnak, az amerikai és jordániai hatóságok várhatóan később további információkat közölnek.