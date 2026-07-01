Újabb ország akart belépni az ukrán háborúba, majd jött a kínos fordulat

Az Irish Times az ír védelmi minisztériumra hivatkozva azt írta, hogy Dublin 27 darab RG Outrider könnyű taktikai páncélozott járművet ajánlott fel Ukrajnának. A járművek géppuskával vannak felszerelve, és korábban az ír hadsereg használta őket.

Írország először ajánlott fel felfegyverzett páncélozott járműveket Ukrajnának

Fotó: MTI/EPA/Szerhij Dolzsenko / MTI/EPA/Szerhij Dolzsenko

A lap szerint ez az első alkalom, hogy Írország halálos fegyverrendszerrel ellátott katonai járműveket ajánlott fel Kijevnek. Korábban kizárólag nem halálos katonai támogatást nyújtott, például szállítójárműveket, aknamentesítő eszközöket és golyóálló mellényeket.

Ukrajna végül visszautasította az ajánlatot

Az ír védelmi minisztérium közlése szerint Ukrajna megköszönte a felajánlást, de végül nem fogadta el azt.

Indoklásuk szerint az RG Outrider típus nincs rendszeresítve az ukrán fegyveres erőknél, ezért külön kiképzési, karbantartási és alkatrész-utánpótlási rendszert kellett volna kiépíteni a használatához.

Az RG Outrider járműveket Írország 2009-ben vásárolta a BAE Systems dél-afrikai leányvállalatától, darabonként 726 ezer euróért. A típus azonban a libanoni békefenntartó misszió során számos műszaki problémával küzdött, ezért használatát fokozatosan korlátozták, majd 2024-ben kivonták a szolgálatból. Magyarul az írek leselejtezett, használhatatlan harckocsikat akartak rátukmálni az ukránokra.

Hazatérésre is ösztönöznék az ukrán menekülteket

Az ír kormány eközben olyan program kidolgozásán is dolgozik, amely elősegítené az Ukrajnából érkezett menekültek önkéntes hazatérését.

Jim O'Callaghan ír igazságügyi, belügyi és migrációs miniszter korábban azt mondta, hogy Dublin egyeztet az ukrán vezetéssel, amely támogatja állampolgárai visszatérését. A tervek szerint a program akár pénzügyi támogatást is biztosíthatna azoknak, akik úgy döntenek, hogy visszaköltöznek Ukrajnába.