Nagy a felháborodás: négy katolikus teológiai tanszéket megszüntettek, az új iszlám kar viszont megmarad

Nagy felháborodást váltott ki Németországban egy egyetemi átszervezés, mely alapján négy katolikus teológiai tanszék megszüntetése került napirendre. A változás azért váltott ki különösen nagy visszhangot, mert az intézmény közben megtartja az újonnan létrehozott iszlám teológiai képzést.

Több katolikus teológiai tanszéket is megszüntetnek, az iszlám kar viszont megmarad

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A döntés a berlini Humboldt Egyetem átalakításának része. Az intézmény a katolikus teológiai terület több oktatói pozícióját szüntetné meg, ami komoly kérdéseket vetett fel a képzés jövőjével kapcsolatban – írja az Il Giornale.

Tagliate quattro cattedre di Teologia cattolica, ma è salva la nuova facoltà islamica: bufera in Germania https://t.co/IAwBHzhvJU — ilGiornale (@ilgiornale) July 21, 2026

A kritikusok szerint nehezen érthető, hogy miközben a nagy hagyományokkal rendelkező katolikus teológiai oktatás visszaszorul, az új iszlám teológiai kar működése érintetlen marad.

Szerintük a döntés különbséget tesz a vallási képzések között, ezért magyarázatra szorul.

Az átszervezés támogatói ugyanakkor azzal érvelnek, hogy az egyetemnek alkalmazkodnia kell a megváltozott körülményekhez, és át kell alakítania képzési struktúráját. A döntést az intézményi erőforrások átcsoportosításával indokolják.

Az ügy újabb vitát indított Németországban arról, milyen szerepet töltsenek be a vallási tanulmányok az állami egyetemeken, és hogyan kell kezelni a különböző felekezetekhez kapcsolódó képzéseket.

Iszlám teológiai képzés indult Németországban

Németországban július 1-től lehet jelentkezni az iszlám teológiai karra. Münster az első város Európában, ahol egyetemi szintű, önálló kar jön létre az iszlám tanulmányokra, ahol iszlám vallásoktatókat is képeznek majd.