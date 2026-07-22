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Németország

Nagy a felháborodás: négy katolikus teológiai tanszéket megszüntettek, az új iszlám kar viszont megmarad

54 perce
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Németországban komoly vita alakult ki egy egyetemi döntés miatt, amelynek következtében több katolikus teológiai tanszék megszüntetése is napirendre került. Az újonnan létrehozott iszlám teológiai képzés eközben tovább működhet, ami újabb kérdéseket vetett fel a vallási oktatás jövőjéről.
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Németországvallásiszlámoktatásegyetem

Nagy felháborodást váltott ki Németországban egy egyetemi átszervezés, mely alapján négy katolikus teológiai tanszék megszüntetése került napirendre. A változás azért váltott ki különösen nagy visszhangot, mert az intézmény közben megtartja az újonnan létrehozott iszlám teológiai képzést.

Több katolikus teológiai tanszéket is megszüntetnek, az iszlám kar viszont megmarad
Több katolikus teológiai tanszéket is megszüntetnek, az iszlám kar viszont megmarad
Fotó: Pixabay

A döntés a berlini Humboldt Egyetem átalakításának része. Az intézmény a katolikus teológiai terület több oktatói pozícióját szüntetné meg, ami komoly kérdéseket vetett fel a képzés jövőjével kapcsolatban – írja az Il Giornale.

A kritikusok szerint nehezen érthető, hogy miközben a nagy hagyományokkal rendelkező katolikus teológiai oktatás visszaszorul, az új iszlám teológiai kar működése érintetlen marad.

Szerintük a döntés különbséget tesz a vallási képzések között, ezért magyarázatra szorul.

Az átszervezés támogatói ugyanakkor azzal érvelnek, hogy az egyetemnek alkalmazkodnia kell a megváltozott körülményekhez, és át kell alakítania képzési struktúráját. A döntést az intézményi erőforrások átcsoportosításával indokolják.

Az ügy újabb vitát indított Németországban arról, milyen szerepet töltsenek be a vallási tanulmányok az állami egyetemeken, és hogyan kell kezelni a különböző felekezetekhez kapcsolódó képzéseket.

Iszlám teológiai képzés indult Németországban

Németországban július 1-től lehet jelentkezni az iszlám teológiai karra. Münster az első város Európában, ahol egyetemi szintű, önálló kar jön létre az iszlám tanulmányokra, ahol iszlám vallásoktatókat is képeznek majd.

 

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