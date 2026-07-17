A javaslatot kizárólag a koalíció képviselői támogatták az izraeli parlamentben, köztük Benjámin Netanjahu miniszterelnök.

Feloszlatta magát az izraeli parlament

Fotó: ILIA YEFIMOVICH / AFP

A Kneszet a választások után felálló, 26. parlament megalakulásáig szünetet tart – írta a The Times of Israel. A szünet idején a parlamenti bizottságok különleges eljárás keretében továbbra is ülésezhetnek, és a kormány vagy legalább 25 képviselő kezdeményezheti a plénum összehívását is, de ehhez és az érdemi jogalkotáshoz ekkor rendkívüli, széles körű politikai egyetértés szükséges.

Knesset votes to dissolve, sets Oct. 27 election datehttps://t.co/1kd1FGQ3N3 — Jerusalem News Syndicate (@JNS_org) July 17, 2026

Éjfélkor, a parlament feloszlatásáról szóló szavazás előtt a kneszet elfogadta a férfiak kötelező katonai szolgálati idejének 30 hónapról 32 hónapra emelését. A férfiak kötelező szolgálati idejét 2015-ben 36 hónapról 32 hónapra csökkentették, majd 2020-ban 30 hónapra mérsékelték.

Az utolsó éjszaka a kneszet elfogadta a 2023. október 7-i terrortámadás emlékezetéről szóló törvényt is, amely meghatározza a nemzeti megemlékezés kereteit, és létrehozza az úgynevezett Emlékezet Hatóságát. Az új szervezet feladata az emlékhelyek létrehozása, valamint a megemlékezések megszervezése lesz.

Az utolsó hetet éles politikai konfliktusok jellemezték. amikor a koalíció gyorsított eljárásban több rendkívül megosztó törvényt fogadott el, és számos költségvetési átcsoportosítást hagyott jóvá.

A parlament utolsó ülésnapjain maratoni szavazássorozatban fogadták el a legvitatottabb jogszabályokat, köztük a legfőbb ügyész hatáskörének jelentős szűkítését, az ultraortodox katonai szolgálatot megtagadók letartóztatásának ideiglenes befagyasztását, valamint a kormány médiára gyakorolt befolyását jelentősen kiterjesztő médiatörvényt.

Gali Baharav-Miara legfőbb ügyész levélben figyelmeztette a kormányt, hogy a péntektől ügyvezetőként működő kabinet köteles önmérsékletet tanúsítani minden olyan kérdésben, amely nem sürgős.

Indoklása szerint fennáll a "fokozott veszélye annak, hogy a szűk pártpolitikai érdek elsőbbséget élvez a közérdekkel szemben", illetve hogy olyan kész helyzet alakul ki, amely a következő kormányt visszafordíthatatlan helyzet elé állítja. Ezért előírta, hogy a minisztériumok minden, a napi ügyvitel körén kívül eső döntés előtt kötelesek előzetesen egyeztetni vele – írta az MTI.