Sorsdöntő választás előtt áll Netanjahu

Október 27-én tartanak választásokat Izraelben, amely nem pusztán a miniszterelnök személyéről szól, hiszen Izrael számára ez lesz az első választás a Hamász 2023. október 7-én elkövetett mészárlása, és az azóta is tartó hadműveletek óta.
Benjamin Netanjahu komoly megmérettetés előtt áll, hiszen az izraeli lakosság jelentős része továbbra is válaszokat vár a Hamász terrortámadása kapcsán. A tömeggyilkosság Izrael modernkori történetének az egyik legsúlyosabb biztonsági kudarca volt. A miniszterelnök és a szolgálatok felelőssége pedig már korábban is felmerült.
Habár Netanjahu mögött kezdetben az izraeli társadalom összezárt, azonban az elmúlt időszak közel sem múlt el nyomtalanul.
Az Origo a közelgő választások kapcsán megkereste Csicsmann Lászlót, a Magyar Külügyi Intézet szakértőjét. Arra voltunk kíváncsiak, hogy hogyan alakul a politikai színtér a választások előtti hónapokban, valamint azt is szerettük volna megtudni, hogy melyek a legfontosabb kérdések, amelyek az izraeli társadalmat mozgatják.
Csicsmann László szerint komoly kihívás vár Netanjahura, miután a mostani egységkormány a gázai háború óta gyengélkedik.
Az előrejelzések azok fej fej mellett hozzák a Likud pártot, illetve érdekes módon egy újabb párt, ez a Jasár nevű párt került most második helyre a legutolsó közvélemény-kutatási statisztikában, amit az a marokkói felmenőkkel is rendelkező Gadi Eisenkot vezet, aki korábban az izraeli védelmi erőknek volt a parancsnoka, és akinek a fia odaveszett a gázai harcokba. Tehát úgy tűnik, hogy ő az egyik esélyes, aki leválthatja Netanjahut, és a legutolsó közvélemény-kutatási adatok szerint, ha most rendeznék a választást, akkor 61 helyet sikerülne a 120 fős Kneszetben megszerezni, amellyel kvázi éppen hogy kormányt tudna formálni
– fogalmazott a szakértő, aki szerint a Jasár feltűnése egy új jelenség, azonban az izraeli politika továbbra is rendkívül széttöredezett. A kérdés tehát az, hogy mennyire tudja majd megszólítani a cionista, jobb szélen lévő szavazókat Eisenkot, azonban egyelőre úgy tűnik, hogy ez sikerül neki. Az is látszik, hogy háttere miatt az arab szavazók is felé hajlanak.
Eisenkotnak – Netanjahuval ellentétben – nincsenek ügyei, ezt pedig minden jel szerint meg is próbálja kihasználni, miután nemrég olyan közleményeket is közzétett, hogy „Netanjahu és felesége több alkalommal nyomást próbált gyakorolni a biztonsági szervekre, tehát kvázi túlnyúlva hatáskörükön”, így Csicsmann szerint valóban izgalmas választás jöhet Izraelben.
Izrael nem felejtett
A szakértő szerint nem lehet megkerülni sem a Hamász terrortámadását, sem pedig a gázai műveleteket, amikor a közelgő választásokról beszélünk. Az ellenzéki vezető támogatja azt a bizottságot, amely azt vizsgálja, hogy mi vezetett az október 7-i merényletekhez.
Ez is nagyon sok embernek szimpatikus, emellett támogatja a kötelező sorozás kérdését kivétel nélkül, ami pedig Netanjahu kabinetet már az elmúlt hónapokban is nehéz helyzetbe hozta
– fogalmazott Csicsmann László.
A szakértő szerint ezzel szemben Netanjahu számára továbbra is az lenne az ideális, ha töredezett maradna a politika, hiszen számára a választás elvesztése könnyen lehet, hogy a személyes szabadságának az elvesztését is jelentheti.
„Trump nyomásának ellenére láttuk azt, hogy nem sikerült egyfajta amnesztiát kapnia. Ha a politikai pályafutása véget ér bizony nagyon könnyen szabadságába is veszélybe kerülhet, hogyha a korrupciós ügyekben eljárások indulnak ellene” – emelte ki a Külügyi Intézet szakértője.
A nagy kérdés tehát, hogy sikerül-e az Jasár pártnak együttműködni Naftáli Benettel, Jaír Lapiddal, ugyanis ebben az esetben sikerülhet megtörni a Likud, illetve a szélsőjobboldali pártoknak a koalícióját. A mostani közvélemény-kutatások azzal számolnak, hogy ilyen 21-22 helye lesz a két nagy pártnak, és azért ahhoz, hogy a 61 helyet elérjék a koalícióval a parlamentben, ahhoz tényleg a kormányalakítási képesség szükséges, és erről azért még nem lehet a mostani közvélemény-kutatásokból valós következtetéseket levonni, de egy biztos, hogy Izrael változások előtt áll
– foglalta össze Csicsmann László.
Az izraeli lakosság tudja, mit akar
A szakértő szerint abban szinte teljese az egyetértés, hogy az izraeli lakosság nem szeretne egy független palesztin államot, jelen körülmények között biztosan nem. Az első reakció pedig természetesen az összezárás volt a támadások után. Azonban abban már közel sincs akkora egyetértés, hogy mennyiben felelős Netanjahu politikája a gázai eseményekért. Sokan szintén ennek a politikának tudják be Izrael elszigetelődését, amely Csicsmann László szerint már nem csak Európára érvényes.
Kezdetben ugye nagyon jó volt a viszony Trumppal, most úgy tűnik, hogy ez nagymértékben változott. Netanjahu a tervek szerint ment volna szombaton az Egyesült Államokba Lindsey Graham szenátor temetésére, a temetést azonban elhalasztották, így egyelőre nem utazik. Viszont még tervbe se volt véve, hogy esetleg találkozik az amerikai elnökkel, ennyire nem egyszerű a viszony
– fogalmazott a szakértő.
Korai lenne tehát ítéletet mondani, hiszen a verseny még csak most kezdődik, Csicsmann László szerint pedig könnyen lehet, hogy egy sikeres mozgósítás segítségével a jobboldal újra győzhet. Az azonban biztos, hogy a jelenlegi előrejelzések alapján az izraeli emberek nem zárkóznak el a változástól, októberben pedig akár mellette is dönthetnek.