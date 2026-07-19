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Izrael

Sorsdöntő választás előtt áll Netanjahu

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Benjámin Netanjahu miniszterelnök komoly kihívás elé néz az októberi választások során, miután a gázai hadműveletek és a 2023 október 7-én történt mészárlás óta ez lesz az első választás az országban. Izrael gázai hadműveletei és a terrortámadás hatása érezhető, a jelenlegi felmérések alapján pedig kiélezett küzdelem várható.
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IzraelKneszetválasztásNetanjahu

Október 27-én tartanak választásokat Izraelben, amely nem pusztán a miniszterelnök személyéről szól, hiszen Izrael számára ez lesz az első választás a Hamász 2023. október 7-én elkövetett mészárlása, és az azóta is tartó hadműveletek óta. 

Izrael lakossága ítélet mond Benjámin Netanjahuról októberben
Izrael lakossága ítélet mond Benjámin Netanjahuról októberben – Fotó: ILIA YEFIMOVICH / AFP

Benjamin Netanjahu komoly megmérettetés előtt áll, hiszen az izraeli lakosság jelentős része továbbra is válaszokat vár a Hamász terrortámadása kapcsán. A tömeggyilkosság Izrael modernkori történetének az egyik legsúlyosabb biztonsági kudarca volt. A miniszterelnök és a szolgálatok felelőssége pedig már korábban is felmerült. 

Habár Netanjahu mögött kezdetben az izraeli társadalom összezárt, azonban az elmúlt időszak közel sem múlt el nyomtalanul. 

Az Origo a közelgő választások kapcsán megkereste Csicsmann Lászlót, a Magyar Külügyi Intézet szakértőjét. Arra voltunk kíváncsiak, hogy hogyan alakul a politikai színtér a választások előtti hónapokban, valamint azt is szerettük volna megtudni, hogy melyek a legfontosabb kérdések, amelyek az izraeli társadalmat mozgatják. 

Csicsmann László szerint komoly kihívás vár Netanjahura, miután a mostani egységkormány a gázai háború óta gyengélkedik. 

Az előrejelzések azok fej fej mellett hozzák a Likud pártot, illetve érdekes módon egy újabb párt, ez a Jasár nevű párt került most második helyre a legutolsó közvélemény-kutatási statisztikában, amit az a marokkói felmenőkkel is rendelkező Gadi Eisenkot vezet, aki korábban az izraeli védelmi erőknek volt a parancsnoka, és akinek a fia odaveszett a gázai harcokba. Tehát úgy tűnik, hogy ő az egyik esélyes, aki leválthatja Netanjahut, és a legutolsó közvélemény-kutatási adatok szerint, ha most rendeznék a választást, akkor 61 helyet sikerülne a 120 fős Kneszetben megszerezni, amellyel kvázi éppen hogy kormányt tudna formálni

– fogalmazott a szakértő, aki szerint a Jasár feltűnése egy új jelenség, azonban az izraeli politika továbbra is rendkívül széttöredezett. A kérdés tehát az, hogy mennyire tudja majd megszólítani a cionista, jobb szélen lévő szavazókat Eisenkot, azonban egyelőre úgy tűnik, hogy ez sikerül neki. Az is látszik, hogy háttere miatt az arab szavazók is felé hajlanak. 

Gadi Eisenkot lehet Netanjahu legnagyobb kihívója
Gadi Eisenkot lehet Netanjahu legnagyobb kihívója  
Fotó: GIL COHEN-MAGEN / AFP

Eisenkotnak – Netanjahuval ellentétben – nincsenek ügyei, ezt pedig minden jel szerint meg is próbálja kihasználni, miután nemrég olyan közleményeket is közzétett, hogy „Netanjahu és felesége több alkalommal nyomást próbált gyakorolni a biztonsági szervekre, tehát kvázi túlnyúlva hatáskörükön”, így Csicsmann szerint valóban izgalmas választás jöhet Izraelben.

Izrael nem felejtett

A szakértő szerint nem lehet megkerülni sem a Hamász terrortámadását, sem pedig a gázai műveleteket, amikor a közelgő választásokról beszélünk. Az ellenzéki vezető támogatja azt a bizottságot, amely azt vizsgálja, hogy mi vezetett az október 7-i merényletekhez. 

Ez is nagyon sok embernek szimpatikus, emellett támogatja a kötelező sorozás kérdését kivétel nélkül, ami pedig Netanjahu kabinetet már az elmúlt hónapokban is nehéz helyzetbe hozta

– fogalmazott Csicsmann László.

A szakértő szerint ezzel szemben Netanjahu számára továbbra is az lenne az ideális, ha töredezett maradna a politika, hiszen számára a választás elvesztése könnyen lehet, hogy a személyes szabadságának az elvesztését is jelentheti. 

„Trump nyomásának ellenére láttuk azt, hogy nem sikerült egyfajta amnesztiát kapnia. Ha a politikai pályafutása véget ér bizony nagyon könnyen szabadságába is veszélybe kerülhet, hogyha a korrupciós ügyekben eljárások indulnak ellene” – emelte ki a Külügyi Intézet szakértője. 

A nagy kérdés tehát, hogy sikerül-e az Jasár pártnak együttműködni Naftáli Benettel, Jaír Lapiddal, ugyanis ebben az esetben sikerülhet megtörni a Likud, illetve a szélsőjobboldali pártoknak a koalícióját. A mostani közvélemény-kutatások azzal számolnak, hogy ilyen 21-22 helye lesz a két nagy pártnak, és azért ahhoz, hogy a 61 helyet elérjék a koalícióval a parlamentben, ahhoz tényleg a kormányalakítási képesség szükséges, és erről azért még nem lehet a mostani közvélemény-kutatásokból valós következtetéseket levonni, de egy biztos, hogy Izrael változások előtt áll

– foglalta össze Csicsmann László. 

Az izraeli lakosság tudja, mit akar

A szakértő szerint abban szinte teljese az egyetértés, hogy az izraeli lakosság nem szeretne egy független palesztin államot, jelen körülmények között biztosan nem. Az első reakció pedig természetesen az összezárás volt a támadások után. Azonban abban már közel sincs akkora egyetértés, hogy mennyiben felelős Netanjahu politikája a gázai eseményekért. Sokan szintén ennek a politikának tudják be Izrael elszigetelődését, amely Csicsmann László szerint már nem csak Európára érvényes. 

Kezdetben ugye nagyon jó volt a viszony Trumppal, most úgy tűnik, hogy ez nagymértékben változott. Netanjahu a tervek szerint ment volna szombaton az Egyesült Államokba Lindsey Graham szenátor temetésére, a temetést azonban elhalasztották, így egyelőre nem utazik. Viszont még tervbe se volt véve, hogy esetleg találkozik az amerikai elnökkel, ennyire nem egyszerű a viszony

– fogalmazott a szakértő. 

Korai lenne tehát ítéletet mondani, hiszen a verseny még csak most kezdődik, Csicsmann László szerint pedig könnyen lehet, hogy egy sikeres mozgósítás segítségével a jobboldal újra győzhet. Az azonban biztos, hogy a jelenlegi előrejelzések alapján az izraeli emberek nem zárkóznak el a változástól, októberben pedig akár mellette is dönthetnek. 

 

 

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