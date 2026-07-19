Sorsdöntő választás előtt áll Netanjahu

Október 27-én tartanak választásokat Izraelben, amely nem pusztán a miniszterelnök személyéről szól, hiszen Izrael számára ez lesz az első választás a Hamász 2023. október 7-én elkövetett mészárlása, és az azóta is tartó hadműveletek óta.

Izrael lakossága ítélet mond Benjámin Netanjahuról októberben – Fotó: ILIA YEFIMOVICH / AFP

Benjamin Netanjahu komoly megmérettetés előtt áll, hiszen az izraeli lakosság jelentős része továbbra is válaszokat vár a Hamász terrortámadása kapcsán. A tömeggyilkosság Izrael modernkori történetének az egyik legsúlyosabb biztonsági kudarca volt. A miniszterelnök és a szolgálatok felelőssége pedig már korábban is felmerült.

Habár Netanjahu mögött kezdetben az izraeli társadalom összezárt, azonban az elmúlt időszak közel sem múlt el nyomtalanul.

Az Origo a közelgő választások kapcsán megkereste Csicsmann Lászlót, a Magyar Külügyi Intézet szakértőjét. Arra voltunk kíváncsiak, hogy hogyan alakul a politikai színtér a választások előtti hónapokban, valamint azt is szerettük volna megtudni, hogy melyek a legfontosabb kérdések, amelyek az izraeli társadalmat mozgatják.

Csicsmann László szerint komoly kihívás vár Netanjahura, miután a mostani egységkormány a gázai háború óta gyengélkedik.

Az előrejelzések azok fej fej mellett hozzák a Likud pártot, illetve érdekes módon egy újabb párt, ez a Jasár nevű párt került most második helyre a legutolsó közvélemény-kutatási statisztikában, amit az a marokkói felmenőkkel is rendelkező Gadi Eisenkot vezet, aki korábban az izraeli védelmi erőknek volt a parancsnoka, és akinek a fia odaveszett a gázai harcokba. Tehát úgy tűnik, hogy ő az egyik esélyes, aki leválthatja Netanjahut, és a legutolsó közvélemény-kutatási adatok szerint, ha most rendeznék a választást, akkor 61 helyet sikerülne a 120 fős Kneszetben megszerezni, amellyel kvázi éppen hogy kormányt tudna formálni

– fogalmazott a szakértő, aki szerint a Jasár feltűnése egy új jelenség, azonban az izraeli politika továbbra is rendkívül széttöredezett. A kérdés tehát az, hogy mennyire tudja majd megszólítani a cionista, jobb szélen lévő szavazókat Eisenkot, azonban egyelőre úgy tűnik, hogy ez sikerül neki. Az is látszik, hogy háttere miatt az arab szavazók is felé hajlanak.