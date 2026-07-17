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Európai Bizottság

Jogállamisági jelentés: Brüsszel újabb reformokat vár Magyarországtól

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Az Európai Bizottság arra ösztönözné Spanyolországot és Magyarországot, hogy fokozzák a reformokat az igazságszolgáltatás, az átláthatóság és korrupcióellenes intézkedések megerősítése érdekében. Az Európai Bizottság közzétette az idei évre vonatkozó jogállamisági jelentését, amelyben azt írták: az új kormány intenzív reformokat indított a jogállamiság helyreállítása érdekében.
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Európai BizottságBrüsszeljogállamisági jelentés

A dokumentum kiemeli, hogy a helyreállítási és rezilienciaépítési terv, valamint az általános feltételességi mechanizmus keretében folytatott párbeszéd nyomán több jogszabályi reform is előre haladt. Emellett hangsúlyozták, hogy további alkotmánymódosítások előkészítése zajlik az igazságszolgáltatás, a korrupcióellenes intézményrendszer, valamint a fékek és ellensúlyok rendszeréhez kapcsolódó intézményi kérdések terén.

Building with flag during the meeting between President of the European Commission URSULA VON DER LEYEN and Prime Minister of Iceland Kristrun Frostadottir in the Berlaymont the headquarters of the European Commission an institution of the European Union in Brussels in Belgium on 9th of April 2025. (Photo by Martin Bertrand / Hans Lucas via AFP), jogállamisági jelentés
Közzétette az Európai Bizottság az idei jogállamisági jelentését
Fotó: MARTIN BERTRAND / Hans Lucas

A harmincnyolc oldalas jelentés szerint az Országos Bírói Tanács továbbra is gyakorolta a 2023-as igazságügyi reformmal megszerzett hatásköreit, a Kúria pedig továbbra is biztosította az ítélkezési gyakorlat egységességét, ugyanakkor az alsóbb fokú bíróságokon az ügyelosztás átláthatósága nem javult. 

A bizottság azt ajánlja Magyarországnak, hogy az európai ügyelosztási normák figyelembevételével javítsa az alsóbb fokú bíróságok rendszereinek átláthatóságát.

A bizottság szerint a legfőbb ügyész megválasztásának módja és az ügyészség hierarchikus felépítése továbbra is magában hordozza az egyes ügyekbe történő indokolatlan politikai beavatkozás kockázatát. Az igazságszolgáltatásban dolgozók bére emelkedett, de nem születtek intézkedések a béremelések strukturált végrehajtására. A jelentés összességében hatékonynak értékeli az igazságszolgáltatás működését, de azt ajánlja hogy Magyarország tegyen intézkedéseket annak érdekében, hogy a béremelések az igazságszolgáltatás díjazására vonatkozó európai normák figyelembevételével, szervezett és kiszámítható módon valósuljanak meg.

A korrupcióellenes intézkedésekről szólva a bizottság kiemelte, hogy a 2026 júniusában elfogadott jogszabályok célja az Integritás Hatóság és a Korrupcióellenes Munkacsoport hatékony működését akadályozó tényezők felszámolása. A jelentésben felhívták a figyelmet arra is, hogy a korrupciós bűncselekmények miatt benyújtott vádiratok száma nőtt, ugyanakkor a magas szintű korrupciós ügyekben továbbra sem alakult ki meggyőző eredményességi mutató. 

A testület szerint Magyarországnak további intézkedéseket kell tenni annak biztosítására, hogy a magas szintű korrupciós ügyekben megfelelő számú vizsgálat, vádemelés és jogerős bírósági ítélet szülessen.

A testület emlékeztetett arra is, hogy Magyarország kérelmére megerősítették az ország részvételét az Európai Ügyészségben (EPPO). Az új szabályozás megerősíti az Integritás Hatóságot és javítja a vagyonnyilatkozati rendszert, ugyanakkor továbbra sem született átfogó lobbiszabályozás, és a politikai pártok finanszírozásának átláthatóságával kapcsolatos hiányosságok is fennmaradtak.

A bizottság kifogásolja azt is, hogy továbbra sem születtek új szabályok a lobbitevékenységre és az úgynevezett „forgóajtó-jelenségre”, vagyis arra, amikor a közszférából távozó tisztviselők rövid időn belül a korábbi munkájukkal összefüggő magánszektorbeli pozíciókba kerülnek.

A jelentés szerint Budapestnek átfogó jogszabályokat kellene elfogadnia az integritási rendszer megerősítésére.

Az Európai Bizottság ugyanakkor elismeri, hogy egyes területeken történt előrelépés, például a vagyonnyilatkozati rendszer reformjában és a civil szervezeteket érintő intézkedések terén. A testület szerint azonban továbbra is jelentős hiányosságok vannak, ezért további igazságügyi és korrupcióellenes reformokra van szükség – írja a Politico.

A médiával kapcsolatban a bizottság megállapította, hogy a médiatörvény júniusban elfogadott módosítása reformokat vezet be a nemzeti médiaszabályozó hatóság működésében, valamint a közszolgálati médiaszolgáltatás irányításában és finanszírozásában.

Ugyanakkor - hívta fel a figyelmet a jelentés - az állami hirdetések elosztásának átláthatóságát és méltányosságát továbbra sem rendezték. Bár felgyorsult a közérdekű adatokhoz való hozzáféréssel kapcsolatos bírósági ügyek elbírálása, az adatokhoz való hozzáférés köre továbbra is korlátozott. A jelentéstételi időszak jelentős részében több újságíró és médiaszakember is komoly nehézségekkel szembesült munkája során - olvasható a jelentésben.

A jelentés kitér arra is, hogy a korábbi magyar kormány széles körben alkalmazta rendkívüli felhatalmazásait, ami aláásta a jogbiztonságot és kedvezőtlenül hatott a vállalkozások egységes piaci működésére. A veszélyhelyzet 2026. május 13-i megszűnését követően az új kormány nem hosszabbította meg annak hatályát.

A bizottság ugyanakkor rámutat arra is, hogy a stratégiai ágazatokban működő külföldi vállalatok továbbra is fokozott állami szabályozási nyomással szembesülnek, a versenyjogi szabályok szelektív alkalmazását lehetővé tevő jogi keret pedig tovább gyengíti a jogbiztonságot - írta az MTI. 

A jelentés változatlanul aggályosnak nevezi a titkos megfigyelésekre vonatkozó eljárási garanciák és a hatékony felügyelet hiányát. 

Pozitív fejleményként említette ugyanakkor, hogy megszüntették a Szuverenitásvédelmi Hivatalt, ugyanakkor a testület szerint a független civil szervezetek működését akadályozó tényezőket még nem számolták fel. A bizottság azt ajánlja Magyarországnak, hogy továbbra is biztosítsa a civil szervezetek munkáját akadályozó tényezők megszüntetését - többek között az ezt korlátozó jogszabályok hatályon kívül helyezésével -, valamint tovább erősítse a biztonságos és támogató civil környezetet.

A jelentést bemutató sajtótájékoztatón Henna Virkkunen, a testület alelnöke hangsúlyozta:

Magyarországon több területen jelentős reformok zajlanak, amelyek számos korábbi jogállamisági ajánlás végrehajtását szolgálják, a testület pedig továbbra is szorosan figyelemmel kíséri a fejleményeket.

 

Michael McGrath uniós biztos egy Szijjártó Péter volt külügyminiszter új munkakörével kapcsolatos kérdésre elmondta: a bizottság nem kommentál egyedi ügyeket. Ugyanakkor emlékeztetett arra, hogy a Magyarországról szóló jogállamisági jelentés ajánlása szerint az országnak átfogó jogszabályi reformokkal kell megerősítenie az integritási keretrendszert, különösen a lobbitevékenység és az úgynevezett forgóajtó-jelenség szabályozása terén.

A Sulyok Tamás köztársasági elnököt érintő kérdéssel kapcsolatban az igazságügyi biztos elmondta: az Alaptörvény 17. módosításáról - amely a kérdés jogi alapját képezi - a Velencei Bizottság várhatóan hamarosan véleményt tesz közzé.

A jogállamisági jelentés kitér Spanyolországra is

A bizottság szerint csak korlátozott előrelépés történt az összeférhetetlenségi szabályok és a magas rangú tisztségviselők vagyonnyilatkozati rendszerének szigorításában. Bár Madrid benyújtotta a közéleti integritásról szóló törvénytervezetet és elfogadott egy korrupcióellenes cselekvési tervet, a bizottság szerint a szabályok gyakorlati alkalmazása nem javult érdemben. Brüsszel azt is sürgeti, hogy Spanyolország fogadja el a lobbitevékenység átláthatóságát növelő jogszabályt, és hozzon létre kötelező nyilvános lobbiregisztert.

 

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