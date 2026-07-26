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orosz-ukrán háború

Kijevi dróngyár került az oroszok célkeresztjébe - videó

26 perce
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Kijevi hadiüzemekre mért csoportos csapást az orosz hadsereg. Az ukrán csornomorszki kikötő katonai infrastruktúráját is támadás érte.
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orosz-ukrán háborúoroszukrán

A tárca szerint a légi indítású precíziós fegyverekkel és drónokkal végrehajtott támadás célpontja Kijevben a Smart Intelligent Systems cég volt, amely pilóta nélküli légijárműveket és ezek alkatrészeit gyártotta.

Ballisztikus rakétákkal is támadtak a kijevi célpontokra az oroszok Fotó: SERGEI SUPINSKY / AFP
Ballisztikus rakétákkal is támadtak a kijevi célpontokra az oroszok Fotó: SERGEI SUPINSKY / AFP
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Galéria: Világvége hangulatú fotók az ukrán dróntámadás után
Fotó: Profimedia
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Világvége hangulatú fotók az ukrán dróntámadás után

Kijev délnyugati részén egy drónok összeszerelésére és tárolására szolgáló ukrán-amerikai létesítmény, ahol egyebek között AQ-400-as Scethe és AQ-100-as Bayonet támadó, valamint RQ-100-as Scout felderítő drónokat állítottak elő.

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A tájékoztatás szerint az Odessza megyei Csornomorszk kikötőben az ukrán erők ellátását szolgáló üzemanyag- és kenőanyagtartályok semmisültek meg.

A védelmi minisztérium bejelentette, hogy az éjszaka folyamán a légvédelem 133 ukrán repülőgép típusú repülőszerkezetet semmisített meg tíz orosz régió és a Fekete-tenger felett, közölte az MTI.

Orosz-ukrán háború
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