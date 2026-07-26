Kijevi dróngyár került az oroszok célkeresztjébe - videó

A tárca szerint a légi indítású precíziós fegyverekkel és drónokkal végrehajtott támadás célpontja Kijevben a Smart Intelligent Systems cég volt, amely pilóta nélküli légijárműveket és ezek alkatrészeit gyártotta.

Ballisztikus rakétákkal is támadtak a kijevi célpontokra az oroszok Fotó: SERGEI SUPINSKY / AFP