Rejtélyes gyilkossági ügy rázta meg Angliát: megölhették az ismert brit konzervatív képviselőt

A tragédia helyszíne Devon megye egyik kis faluja, Haytor, ahová a rendőrség közlése szerint pénteken fél 11 után nem sokkal riasztották őket egy súlyosan sérült nőhöz. Később aztán a hatóságok közölték, hogy az áldozat, a korábbi konzervatív parlamenti képviselő Ann Widdecombe belehalt sérüléseibe – írja a BBC.

A konzervatív politikus halála körül sok a megválaszolatlan kérdés

Fotó: BEN STANSALL / AFP

A jelentések szerint a rendőröket a mentőszolgálatok értesítették, azonban mire megérkeztek Ann Widdecombe már elhunyt. Innentől fogva azonban gyilkossági ügyként kezelték a történteket, habár a rendőrség nem árult el részleteket a volt képviselő halálának körülményeiről. Egy sajtótájékoztató keretében a Devon és Cornwall megyei rendőrség főparancsnok-helyettese, Matt Longman mindenkit nyugalomra intett.

Longman szerint a rendőrségnek a jelen állás szerint nincs olyan információja, amely szerint a gyilkosság politikai indíttatású lett volna.

Ezzel párhuzamosan a rendőrség arra kért mindenkit, aki látott bármi szokatlant, vagy valamilyen információval rendelkezik a gyilkosság napjáról jelentkezzen. Keir Starmer brit miniszterelnök sokkolónak nevezte a történteket és megdöbbenésnek adott hangot. Nigel Farage a Reform UK elnöke mélységesen felkavarónak nevezte Widdecombe halálának a körülményeit.

A rendőrség este újabb közleményt adott ki, amelyben jelezték, hogy egy 26 éves férfit őrizetbe vettek a gyilkossággal összefüggésben. Többet azonban ekkor sem árultak el sem a feltételezett gyilkos kilétéről, sem pedig az indítékról.

A téma rendkívül kényes, miután Ann Widdecombe mögött hosszú politikai karrier húzódik. A konzervatívok színeiben 1987 és 2010 között Maidstone és The Weald, valamint az egykori Maidstone választókerület parlamenti képviselője volt. Később aztán aktív tagként csatlakozott a Brexit Párt soraiba, ahonnan az Európai Parlamentbe, majd 2023-ban a Reform UK-hoz vezetett az útja. Haláláig ő volt Nigel Farage pártjának a bevándorlási és igazságügyi szóvivője.

Halálának erőszakos volta tehát nem kis politikai feszültséget generálhat, azonban talán épp emiatt a politikai elit egyelőre szűkszavúan kommentálta az események. A nyomozó hatóságok szintén arra szólították fel a lakosságot, hogy amennyiben lehetséges tartózkodjanak a találgatásoktól, különösen a közösségi médiában.

Keir Starmer azt nyilatkozta, hogy beszélt a konzervatívok vezetőjével, a Reform UK vezetőjével, Andy Burnham képviselővel, aki a következő miniszterelnök lesz, és Lindsay Hoyle képviselőházi elnökkel is. A miniszterelnök hangsúlyozta, fontos, hogy ez egy olyan pillanat legyen, amikor „felülemelkedünk minden politikai nézeteltérésen”.

A miniszterelnök és a belügyminiszter, Shabana Mahmood egyébként jelezte, hogy beszéltek a Devon és Cornwall rendőrség főkapitányával, a kormány pedig minden szükséges segítséget megad a nyomozáshoz.

Egy közösségi médiában közzétett videóban Farage azt mondta: „A nemzetünk sokkal, sokkal szegényebb hely lenne nélküle. A Reform UK minden bizonnyal sokkal rosszabb hely lenne nélküle. Arra számítottam, hogy a következő napokban Clactonban látom. Sajnos ez nem fog megtörténni.”