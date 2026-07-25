Újabb válság fenyeget a Közel-Keleten

Az iráni háború már az ivóvízre is veszélyt jelent, miután egyre több támadás történik sótalanító üzemek ellen. A Közel-Keleten a legtöbb ország számára nincs alternatív vízforrás, ez pedig súlyos következményekkel járhat – írja a Newsweek.

A Közel-Keleten súlyos válság jöhet, miután Irán sorra támadja a sótalanító üzemeket Fotó: EYAD BABA / AFP

Az iráni hadsereg a héten bejelentette, hogy megtámadott egy bahreini légibázist és kikötőt, valamint egy kuvaiti katonai bázist is, ahol amerikai különleges erők állomásoznak. Ezzel párhuzamosan arról számolt be az állami média, hogy az Egyesült Államok csapást mért az ország egyik legnagyobb sótalanító üzemére.

Az iráni média bejelentéseit kétkedve fogadta mindenki, miután bizonyítékokat a hatóságok nem szolgáltattak. Ellenben Kuvait területén műholdképek igazolták az iráni csapásokat az ország sótalanító, vagyis az óceán vizét ivóvízzé alakító üzemei ellen.

Ezek a létesítmények nem minősülnek katonai célpontoknak, támadásuk pedig súlyos humanitárius katasztrófát okozhat. Az öböl menti országok nagy része ugyanis – egyéb vízforrás hiányában – szinte kizárólag ezekre a üzemekre hagyatkozik, ahol fordított ozmózis segítségével vonják ki a tengervízből a sót, ezzel ivóvízzé alakítva azt.

A szakértők régóta figyelmeztetnek, hogy a Perzsa-öbölben és a tágabb közel-keleti régióban található sótalanító üzemek nagyon sebezhetőek a támadásokkal vagy természeti katasztrófákkal szemben.

A Közel-Keleten súlyos válság jöhet, miután Irán sorra támadja a sótalanító üzemeket

Fotó: MARCO BERTORELLO / AFP

A Közel-Keleten óriási káosz jöhet

A támadások a konfliktus „hatalmas” eszkalációját jelentik – mondta Yossi Mekelberg, a londoni Chatham House agytröszt vezető tanácsadója. A víz azonban nem csak az emberek, de az agrárium számára is elengedhetetlen, nem is beszélve a víz-igényes iparágakról. A további eszkaláció tehát valóban katasztrófával fenyeget, ráadásul víz és élelem hiányában a régióban milliók dönthetnek úgy, hogy máshol keresik a boldogulást.

Kuvaitban az ország ivóvizének nagyjából 90 százaléka sótalanító telepekről származik. Bahrein – amely azt állította, hogy az egyik üzemét márciusban Irán megtámadta, de az nem sérült meg jelentősen – hasonlóan függ ezektől a létesítményektől az ivóvíz tekintetében.

Katarban ez a szám 99 százalékra emelkedett, ami azt jelenti, hogy a sótalanító telepek kritikus fontosságúak a lakosság ivóvízellátásának biztosítása szempontjából. Az ország épp ezért óriási tárolókat épített ki egy esetleges összeomlásra készülve, azonban ezek is csak néhány napig lennének képesek ellátni a lakosságot.