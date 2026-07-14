Feltörték Putyin celeb propagandistájának Telegram-fiókját, nagyon kínos dolgok kerültek nyilvánosságra

Hackerek olyan üzeneteket hoztak nyilvánosságra, amelyek szerint egy orosz médiavállalkozó közvetlen utasításokat adhatott saját szerkesztőségének, és Kreml-közeli szereplőkkel egyeztethetett. Kszenyija Szobcsak tagadta a levelezések hitelességét, miközben több részlet egybeesett a médiacég híreiben később végrehajtott módosításokkal.

A Black Mirror hackercsoport Kszenyija Szobcsak állítólagos levelezéseit tette közzé, amelyek a Kremlhez fűződő kapcsolataira utalhatnak. (képen az orosz médiavállalkozó) Fotó: OLGA MALTSEVA / AFP

Kiszivárgott levelezések árulkodhatnak az orosz médiacenzúráról – Kszenyija Szobcsak tagad

Hackerek több száz gigabájtnyi, állítólag Kszenyija Szobcsakhoz köthető magánlevelezést hoztak nyilvánosságra. A képernyőképek alapján az orosz újságíró és médiavállalkozó közvetlenül beleszólhatott saját szerkesztősége munkájába, miközben Kreml-közeli tisztviselőkkel egyeztetett egyes hírek és kulturális programok kezeléséről. Szobcsak hamisítványnak nevezte az anyagokat, hitelességüket pedig eddig nem sikerült egyértelműen bizonyítani. A Meduza közölte, hogy a dokumentumok valódiságát sem megerősíteni, sem cáfolni nem tudja, de az ügyet az oroszországi hatalmi és cenzurális mechanizmusok megértése miatt közérdekűnek tartja.

Hackerek jutottak be Szobcsak csatornáiba

A Black Mirror hackercsoport és a VChK-OGPU projekt július 8-án kezdte közzétenni a magánbeszélgetésekről készült képernyőképeket. A hackerek szerint az archívum 2015 és 2026 közötti anyagokat tartalmaz, mérete pedig meghaladja a 350 gigabájtot. Az első csomagban állítólag Kristina Potupchik propagandistával, Alekszej Nemerjukkal, a moszkvai városháza egyik vezetőjével, Szergej Tyitov főszerkesztővel és Polina Deripaszka üzletasszonnyal folytatott beszélgetések szerepeltek.

A linkek rövid időre Szobcsak saját Telegram-csatornáin is megjelentek. Médiacége ezután közölte, hogy feltörték a fiókokat. Szobcsak később visszaszerezte a hozzáférést, és azt mondta, a támadók az e-mail-fiókján keresztül jutottak be. Másnap újabb állítólagos levelezések kerültek elő Andrej Jermakkal, Volodimir Zelenszkij volt irodavezetőjével, Szergej Novikov Kremlben dolgozó tisztviselővel és Vlagyimir Tabakkal, a Dialógus nevű propagandaszervezet vezetőjével.