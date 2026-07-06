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miniszterelnök

Nyilvánosan bocsánatot kért az ausztrál miniszterelnök, miután kijelentette, lefeküdne Kylie Minogue-gal

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Egy hétfőn kiadott közleményben kért elnézést. A miniszterelnök egy interjú során tett illetlen megjegyzéseket Kylie Minogue-ról, amiért most sajnálatát fejezte ki.
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miniszterelnökAnthony AlbanesbocsánatkérésmegjegyzésKylie Minouge

Bocsánatát fejezte ki Anthony Albanese ausztrál miniszterelnök, miután a múlt héten egy podcast beszélgetés során illetlen kijelentést tett Kylie Minogue-ról. A kormányfő a Bush Deep podcastban szerepelt Nikki Osborne humoristával, aki egy 20 perces interjú során megkérdezte tőle, a popsztár, Nicole Kidman és Rhonda Burchmore közül kivel feküdne le, kit venne feleségül és kivel randizna, amire Albanese azt felelte, egyértelműen Kylie Minogue-ra teszi le a voksát.

Bocsánatot kért a Kylie Minogue-ra tett megjegyzése miatt a miniszterelnök
Bocsánatot kért a Kylie Minogue-ra tett megjegyzése miatt a miniszterelnök / Fotó:   / AFP

Bocsánatot kért a Kylie Minogue-ra tett megjegyzése miatt a miniszterelnök

A beszélgetés során, amikor Osborne előhozakodott a kérdéssel, Albanese, aki novemberben vette feleségül a partnerét, Jodie Haydont, eleinte terelni próbált, mondván, csak nemrég házasodott meg. A noszogatás hatására azonban végül azt felelte:

Ó, Kylie, ez egyértelmű!

Amikor Osborne visszakérdezett, lefeküdne vele, elvenné vagy randizna vele, így pontosított:

Ezt így mind együtt. Ő egyszerűen csodálatos.

A megjegyzés hatalmas közfelháborodást váltott ki: az egyik képviselő teljességgel helytelennek nevezte, egy másik pedig kiemelte, nem csupán tiszteletlenség a nőkkel szemben, de a miniszterelnöki hivatalra nézve is becsmérlő volt a megnyilvánulás. Anthony Albanese így egy hétfőn kora reggel kiadott, egysoros nyilatkozatában kért bocsánatot a korábbi kijelentéséért - írja a BBC.

 

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