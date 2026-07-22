Lavrov megszólalt a Rubio-találkozóról, az ukrajnai háborúról és Észak-Koreáról

Szergej Lavrov a Fülöp-szigeteken rendezett ASEAN-eseményeket követő sajtótájékoztatón közölte, hogy július 23-án reggel találkozik Marco Rubióval. Az orosz külügyminiszter azt reméli, hogy az egyeztetés után érdemi eredményekről számolhatnak be.

Lavrov: Rubio találkozójáról, Európa militarizációjáról és Észak-Koreáról beszélt

Fotó: MUSTAFA HATIPOGLU / ANADOLU

Lavrov azt mondta, a tárgyaláson szóba kerülhet Donald Trump amerikai elnök korábbi kijelentése az ukrajnai konfliktus rendezésének lehetőségéről.

Az orosz diplomácia vezetője kijelentette: Moszkva úgy véli, Washington továbbra sem mondott le azokról a javaslatokról, amelyek Vlagyimir Putyin orosz elnök és Donald Trump 2025 augusztusában, az alaszkai találkozón elhangzott egyeztetései során kerültek elő.

Lavrov szerint az akkor megvitatott elképzelések alapot jelenthetnek az ukrajnai rendezéshez, valamint az orosz–amerikai kapcsolatok további alakításához.

Moszkva nem akar háborút Európával, de bírálja a fegyverkezést

Az orosz külügyminiszter az Európai Unió fokozódó militarizációjáról is beszélt. Lavrov kijelentette, hogy Oroszország minden eshetőségre felkészült, ugyanakkor nem tervezi senki megtámadását.

– A védelmi minisztérium, a külső hírszerzés és maga az elnök is rendszeresen kommentálja azokat a folyamatokat, amelyek ismét militarizálják Európát – mondta.

Lavrov szerint Moszkvát azon információ is aggasztja, hogy a jelenlegi német vezetés hozzáférést szeretne szerezni nukleáris fegyverekhez.

A miniszter beszélt az ASEAN-országokkal fenntartott kapcsolatokról is: Oroszország úgy látja, hogy a délkelet-ázsiai államok többsége érti Moszkva álláspontját az ukrajnai konfliktus rendezésével kapcsolatban.

Lavrov közölte, hogy Oroszország és az ASEAN országainak kereskedelmi forgalma 2025-ben mintegy 22 milliárd dollárt tett ki, és szerinte 2036-ig ennek akár a duplájára is lehetőség van.

Oroszország már nem támogatja Észak-Korea atommentesítését

Lavrov Észak-Korea helyzetéről is beszélt, és kijelentette, hogy Moszkva megérti Phenjan biztonsági aggályait.

Az orosz külügyminiszter úgy véli: az ENSZ Biztonsági Tanácsának szankcióenyhítést sürgető határozatait évek óta figyelmen kívül hagyták, ezért Észak-Korea úgy érezte, hogy más módon kell garantálnia saját biztonságát.

Lavrov azt is megerősítette, hogy Oroszország már nem támogatja a Koreai-félsziget atommentesítésére vonatkozó korábbi felszólításokat. Szerinte a jelenlegi helyzetben Moszkva más megközelítést alkalmaz Phenjannal kapcsolatban.