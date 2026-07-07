Ha a párizsi ítélőtábla helyben hagyja Marine Le Pen ötéves közhivatal-viselési tilalmát, azzal véget érhet a Nemzeti Tömörülés vezéralakjának régóta dédelgetett elnöki ambíciója – írta a Euronews kedden azzal kapcsolatban, hogy a francia politikus fellebbezett az őt sújtó ítélet ellen. Ma várható döntés az ügyben, ami nagyban meghatározhatja Franciaország jövőbeni politikai életét.

Marine Le Pen sorsa és Franciaország politikai jövője a tét a mai bírósági tárgyaláson

Fotó: X/Marine LePen

Bármi történjék is, nem leszek politikai értelemben halott. Bármi történjék is, továbbra is harcolni fogok az elképzeléseimért”

– mondta Le Pen az LCI-nek.

A korábbi ítélet Le Pen ellen

Mint arról az Origo is beszámolt, a Nemzeti Tömörülés vezéralakja ellen tavaly márciusban uniós pénzek hűtlen kezelése miatt született ítélet, amelynek legfontosabb része az öt évre szóló közügyektől való eltiltás, amellyel kapcsolatban azonnali végrehajtást rendelt el a bíróság.

Ez a gyakorlatban annyit tesz, hogy amennyiben a fellebbezési eljárásban helybenhagyják a korábbi ítéletet, Le Pen nem jelölhető.

A fellebbezés ügyében várhatóan ma születik ítélet, tehát még épp időben ahhoz, hogy kedvező döntés esetén Le Pen elindulhasson a választáson, amelyre 2027 tavaszán kerülhet sor.

A döntés különösen súlyos hatással lehet a francia közéletre annak fényében, hogy a szuverenista erők minden eddiginél nagyobb támogatást élveznek. A Nemzeti Tömörülés politikusai, élükön Jordan Bardella pártelnökkel és Marine Le Pennel, magabiztosan vezetik a népszerűségi listákat.

Ennek fényében érthető, hogy a liberális elit mindent bevet a patrióta erők hatalomra kerülésének megakadályozására.

A 2025. márciusi ítélet a közügyektől való eltiltás mellett négy év börtönbüntetést is tartalmazott, amelyből kettőt letöltendő formában (elektronikus nyomkövető viselésével), további két évet pedig felfüggesztve kapott Marine Le Pen. Emellett 100 000 eurós pénzbírságot is meg kell fizetnie.

A jogállamiságot teljesen sérti ez a döntés”

– nyilatkozta Le Pen az ítélet után.

Mi várható a fellebbezési tárgyalást követően?

Ha a fellebbviteli bíróság megerősíti az ítéletet, akkor Le Pen nem indulhatna a 2027-es elnökválasztáson, amelyet széles körben eddigi legjobb esélyének tartanak az elnöki poszt megszerzésére. Elvben a bíróság fel is menthetné a vádlottat, vagy csökkenthetné a közhivatal-viseléstől eltiltás időtartamát, ami lehetővé tenné számára, hogy mégis elinduljon a választáson – mutat rá a Euronews.

Ahhoz, hogy 2027-ben indulhasson, az eltiltás időtartamát legfeljebb két évre kellene mérsékelni. Mivel az ítélet 2025-ös kihirdetése óta már 15 hónapot letöltött, 2027. március 31-én válna ismét választhatóvá – alig több mint két héttel az elnökválasztás első fordulója előtt

– tette hozzá a lap.