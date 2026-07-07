Marine Le Pen sorsa és Franciaország politikai jövője a tét a mai bírósági tárgyaláson 

Ha a párizsi ítélőtábla helyben hagyja Marine Le Pen ötéves közhivatal-viselési tilalmát, azzal véget érhet a Nemzeti Tömörülés vezéralakjának régóta dédelgetett elnöki ambíciója – írta a Euronews kedden azzal kapcsolatban, hogy a francia politikus fellebbezett az őt sújtó ítélet ellen. Ma várható döntés az ügyben, ami nagyban meghatározhatja Franciaország jövőbeni politikai életét.
Bármi történjék is, nem leszek politikai értelemben halott. Bármi történjék is, továbbra is harcolni fogok az elképzeléseimért”
– mondta Le Pen az LCI-nek.
A korábbi ítélet Le Pen ellen
Mint arról az Origo is beszámolt, a Nemzeti Tömörülés vezéralakja ellen tavaly márciusban uniós pénzek hűtlen kezelése miatt született ítélet, amelynek legfontosabb része az öt évre szóló közügyektől való eltiltás, amellyel kapcsolatban azonnali végrehajtást rendelt el a bíróság.
Ez a gyakorlatban annyit tesz, hogy amennyiben a fellebbezési eljárásban helybenhagyják a korábbi ítéletet, Le Pen nem jelölhető.
A fellebbezés ügyében várhatóan ma születik ítélet, tehát még épp időben ahhoz, hogy kedvező döntés esetén Le Pen elindulhasson a választáson, amelyre 2027 tavaszán kerülhet sor.
A döntés különösen súlyos hatással lehet a francia közéletre annak fényében, hogy a szuverenista erők minden eddiginél nagyobb támogatást élveznek. A Nemzeti Tömörülés politikusai, élükön Jordan Bardella pártelnökkel és Marine Le Pennel, magabiztosan vezetik a népszerűségi listákat.
Ennek fényében érthető, hogy a liberális elit mindent bevet a patrióta erők hatalomra kerülésének megakadályozására.
A 2025. márciusi ítélet a közügyektől való eltiltás mellett négy év börtönbüntetést is tartalmazott, amelyből kettőt letöltendő formában (elektronikus nyomkövető viselésével), további két évet pedig felfüggesztve kapott Marine Le Pen. Emellett 100 000 eurós pénzbírságot is meg kell fizetnie.
A jogállamiságot teljesen sérti ez a döntés”
– nyilatkozta Le Pen az ítélet után.
Mi várható a fellebbezési tárgyalást követően?
Ha a fellebbviteli bíróság megerősíti az ítéletet, akkor Le Pen nem indulhatna a 2027-es elnökválasztáson, amelyet széles körben eddigi legjobb esélyének tartanak az elnöki poszt megszerzésére. Elvben a bíróság fel is menthetné a vádlottat, vagy csökkenthetné a közhivatal-viseléstől eltiltás időtartamát, ami lehetővé tenné számára, hogy mégis elinduljon a választáson – mutat rá a Euronews.
Ahhoz, hogy 2027-ben indulhasson, az eltiltás időtartamát legfeljebb két évre kellene mérsékelni. Mivel az ítélet 2025-ös kihirdetése óta már 15 hónapot letöltött, 2027. március 31-én válna ismét választhatóvá – alig több mint két héttel az elnökválasztás első fordulója előtt
– tette hozzá a lap.
Akárhogyan is döntenek, a Nemzeti Tömörülés erős jelölttel indulhat a választásokon
Emmanuel Macron francia köztársasági elnök jelenlegi, második ötéves mandátuma 2027 májusáig tart, ami a franci alkotmánynak megfelelően egyben az utolsó, és elnöki mandátumának lejártával bejelentette politikai visszavonulását.
2027-ben Franciaországban elnökválasztást tartanak, a Le Pen elleni ítélettől függetlenül komoly reményekkel és a közvélemény-kutatási adatokból kiolvasottan komoly eséllyel indul a Nemzeti Tömörülés jelöltje a megmérettetésen:
- Marine Le Pen, a párt elnöke már a tavalyi kutatások szerint is jelentős előnyt élvez a politikai versenyben,
- párttársa, Jordan Bardella is a lehetséges jelöltek között van.
Egyes vélemények szerint amennyiben Le Pen nem indulhat a választáson, Bardella lesz a párt elnökjelöltje.
Amint írtuk, a párt őszi kampányindító nagygyűlésén jelenti be elnökjelöltjét a Patrióták Európáért francia tagpártja. A Nemzeti Tömörülés (RN) jelöltjének kiléte Marine Le Pen folyamatban lévő fellebbezésének kimenetelétől függ. Jordan Bardella elnökjelöltként más taktikát választana, mint Le Pen.
A Le Parisien értesülései szerint Bardella – Marine Le Pen korábbi gyakorlatával ellentétben – akkor is megtartaná a Nemzeti Tömörülés elnöki posztját, ha ő lenne a párt elnökjelöltje.
A Nemzeti Tömörülés egyedülálló mozgósító erő, egy olyan bázis, amelyet hiba lenne elengedni a küzdelem során”
– érvelnek Bardella szövetségesei.