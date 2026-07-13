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őrizetbe vesz

Őrizetbe vették a legismertebb orosz háborúellenes politikust

15 perce
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Néhány nappal azután, hogy az orosz hatóságok „külföldi ügynökké” nyilvánították, a rendőrség őrizetbe vette Borisz Nagyezsdint. Az ismert ellenzéki orosz politikus szerint a rendőrök a Dolgoprudnij rendőrkapitányságra vitték, az intézkedés oka egyelőre nem ismert.
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őrizetbe veszoroszországbanborisz nagyezsgyin

Az orosz rendőrség őrizetbe vette Borisz Nagyezsdint, aki a 2024-es orosz elnökválasztás egyetlen nyíltan háborúellenes jelöltje volt. Egyelőre nem tudni, milyen okból intézkedtek vele szemben – adta hírül a Meduza

Boris Nadezhdin, the Civic Initiative Party presidential hopeful, leaves in a car following a meeting at the Central Election Commission in Moscow on February 8, 2024. Russia's election commission on February 8, 2024 blocked pro-peace politician Boris Nadezhdin from running in next month's presidential election, the candidate said in a post on social media. (Photo by NATALIA KOLESNIKOVA / AFP)
Borisz Nagyezsgyin orosz politikus
Fotó: NATALIA KOLESNIKOVA / AFP

Pár napja „külföldi ügynökké” nyilvánították

Az orosz politikus vasárnap délután a Telegram-csatornáján számolt be az intézkedésről.

Megérkezett a rendőrség. A Dolgoprudnij rendőrkapitányságra visznek

– írta Nagyezsdin.

Az őrizetbe vétel okát a hatóságok egyelőre nem közölték.

A politikust néhány nappal korábban, július 10-én az orosz igazságügyi minisztérium felvette az úgynevezett „külföldi ügynökök” nyilvántartásába. 

A minisztérium szerint Nagyezsdin más „külföldi ügynökök” és „nemkívánatos szervezetek” anyagait terjesztette, „valótlan információkat” közölt az orosz hatóságok döntéseiről, valamint engedély nélküli tüntetéseken és demonstrációkon való részvételre buzdított.

Választási terveit is veszély fenyegeti

Nagyezsdin korábban úgy nyilatkozott, hogy a „külföldi ügynök” minősítés nem befolyásolja politikai tevékenységét.

Tovább fogok élni és küzdeni. Ez aligha változtat bármit a politikai pályafutásomon. Továbbra is indulni szeretnék az Állami Duma választásán, és folytatom az aláírásgyűjtést

– mondta.

A politikus 2024-ben indult az orosz elnökválasztáson, és ő volt az egyetlen jelölt, aki nyíltan háborúellenes álláspontot képviselt. Jelölése mögött jelentős társadalmi támogatás alakult ki, az aláírásgyűjtő pontoknál hosszú sorok kígyóztak. 

A Központi Választási Bizottság végül nem engedte indulni, arra hivatkozva, hogy az összegyűjtött ajánlások között túl magas volt az érvénytelen aláírások aránya.

2026 júniusának közepén Nagyezsdin független jelöltként ismét benyújtotta indulási dokumentumait az Állami Duma választására, majd megkezdte a támogató aláírások gyűjtését.

Oroszországban 2024 májusa óta a „külföldi ügynöknek” minősített személyek nem indulhatnak választásokon.

 

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