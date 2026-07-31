Tényleg véletlen? - egyre több a légtérsértés Európában

Románia nemrég hazarendelte moszkvai nagykövetét, egy orosz diplomatát pedig kiutasítottak, miután több egymást követő napon is drónok sértették meg az ország légterét. Lengyelországban is megszólaltak a szirénák, miután az eddigi információk szerint legalább egy cirkálórakéta és több drón is átlépte az ország keleti határát.

A légtérsértés során több drón és egy cirkálórakéta is átlépte a lengyel határt, utóbbi egy mezőbe csapódott

Fotó: WOJTEK JARGILO / PAP

Donald Tusk lengyel miniszterelnök azt nyilatkozta, hogy a csütörtök hajnali órákban a Kelet-Lengyelországban egy mezőre zuhant tárgy „minden valószínűség szerint” egy felfegyverzett orosz cirkálórakéta volt. A becsapódás során senki nem sérült meg, az eszköz azonban egy 10 méter széles krátert hagyott maga után Tarnava Kolonia falutól nem messze, nagyjából 90 kilométerre az ukrán határtól. Az eszköz a Kijev és Krivyhi Rih közelében végrehajtott nagyszabású orosz támadás idején lépett be a lengyel légtérbe.

Csütörtökön a reggeli órákban Wladyslaw Kosiniak-Kamysz lengyel védelmi miniszter számolt be a történtekről és jelezte, hogy az éjszaka folyamán mintegy 20 tárgyat láttak a lengyel légtér közelében.

Andrij Szibiha, ukrán külügyminiszter tényként beszélt arról, hogy a becsapódott tárgy egy Kh-101-es cirkálórakéta volt. A hatóságok későbbi jelentése szerint a radarokon érzékelt többi tárgy feltehetőleg drón volt.

Lengyelországban eddig is történtek már légtérsértések, köztük olyan is amely személyi sérüléssel és két farmer halálával végződött, akkor azonban egy eltévedt ukrán rakétáról volt szó. A mostani helyzetért a feltételezések szerint Oroszország volt felelős, csakúgy, mint az elmúlt heti, román légtérsértésekért is.

Légtérsértések sorozata

Lengyelország az elmúlt hónapokban a légterét érintő fokozódó tevékenységről számolt be, ami mögött a védelmi miniszter szerint egyértelműen Moszkva áll. Több esetben ugyanis olyan drónokat érzékeltek, amelyek specifikusan az ország légvédelmét akarták felderíteni. Azonban nem Lengyelország az egyetlen érintett.

Romániában nemrég az F-16-os vadászgépeknek kellett lelőniük három, Bukarest állítása szerint orosz, drónt.

Az ügy miatt hazarendelték az ország moszkvai nagykövetét, és bekérették az orosz nagykövetet is, akinek be is mutatták a drónok maradványait, valamint közölték vele, hogy egy diplomatát azonnali hatállyal kiutasítanak az országból.