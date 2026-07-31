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Tényleg véletlen? - egyre több a légtérsértés Európában

43 perce
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Lengyelországban csütörtök hajnalban megszólaltak a légvédelmi szirénák. Beszámolók szerint legalább egy cirkálórakéta és több drón is belépett az ország légterébe. A légtérsértések száma egyre nő, az érintett országok pedig Oroszországot teszik felelőssé az esetekért.
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NATOLengyelországOroszországlégtérsértés

Románia nemrég hazarendelte moszkvai nagykövetét, egy orosz diplomatát pedig kiutasítottak, miután több egymást követő napon is drónok sértették meg az ország légterét. Lengyelországban is megszólaltak a szirénák, miután az eddigi információk szerint legalább egy cirkálórakéta és több drón is átlépte az ország keleti határát.

A légtérsértés során több drón és egy cirkálórakéta is átlépte a lengyel határt, utóbbi egy mezőbe csapódott
A légtérsértés során több drón és egy cirkálórakéta is átlépte a lengyel határt, utóbbi egy mezőbe csapódott 
Fotó: WOJTEK JARGILO / PAP

Donald Tusk lengyel miniszterelnök azt nyilatkozta, hogy a csütörtök hajnali órákban a Kelet-Lengyelországban egy mezőre zuhant tárgy „minden valószínűség szerint” egy felfegyverzett orosz cirkálórakéta volt. A becsapódás során senki nem sérült meg, az eszköz azonban egy 10 méter széles krátert hagyott maga után Tarnava Kolonia falutól nem messze, nagyjából 90 kilométerre  az ukrán határtól. Az eszköz a Kijev és Krivyhi Rih közelében végrehajtott nagyszabású orosz támadás idején lépett be a lengyel légtérbe. 

Csütörtökön a reggeli órákban Wladyslaw Kosiniak-Kamysz lengyel védelmi miniszter számolt be a történtekről és jelezte, hogy az éjszaka folyamán mintegy 20 tárgyat láttak a lengyel légtér közelében.

Andrij Szibiha, ukrán külügyminiszter tényként beszélt arról, hogy a becsapódott tárgy egy Kh-101-es cirkálórakéta volt. A hatóságok későbbi jelentése szerint a radarokon érzékelt többi tárgy feltehetőleg drón volt.

Lengyelországban eddig is történtek már légtérsértések, köztük olyan is amely személyi sérüléssel és két farmer halálával végződött, akkor azonban egy eltévedt ukrán rakétáról volt szó. A mostani helyzetért a feltételezések szerint Oroszország volt felelős, csakúgy, mint az elmúlt heti, román légtérsértésekért is. 

Légtérsértések sorozata

Lengyelország az elmúlt hónapokban a légterét érintő fokozódó tevékenységről számolt be, ami mögött a védelmi miniszter szerint egyértelműen Moszkva áll. Több esetben ugyanis olyan drónokat érzékeltek, amelyek specifikusan az ország légvédelmét akarták felderíteni. Azonban nem Lengyelország az egyetlen érintett.

 Romániában nemrég az F-16-os vadászgépeknek kellett lelőniük három, Bukarest állítása szerint orosz, drónt. 

Az ügy miatt hazarendelték az ország moszkvai nagykövetét, és bekérették az orosz nagykövetet is, akinek be is mutatták a drónok maradványait, valamint közölték vele, hogy egy diplomatát azonnali hatállyal kiutasítanak az országból. 

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Korábban ukrán drónok okoztak feszültséget

Nem minden légtérsértés volt azonban orosz eredetű, hiszen májusban Észtországban kellett riadót fújni, akkor  egy ukrán drón miatt. 

Az ország légterét még május 19-én sértette meg egy drón, amely a hatósági vizsgálatok alapján ukrán eredetű volt. Az eszközt a NATO egyik F-16-os vadászgépe lőtte le az ország középső részén, ahol egy mocsaras területre zuhant. Habár az eszköz az ukránokhoz tartozott, a hatósági vizsgálatok alapján „téves GPS-adatokat kapott” emiatt fordult rossz irányba. Ukrajna egy ideje már hangoztatja, hogy Oroszország hibrid hadviselésének a része, hogy zavarja a drójaik GPS jeleit, így azok a legitim orosz célpontok helyett fals célpontok felé indulnak.  Kijev bocsánatot kért a történtekért. 

Amerika figyelmeztet

Az Egyesült Államok hírszerzése sajtóhírek szerint már többször figyelmeztette Varsót, hogy Oroszország eszkalációs lépésekre készülhet Lengyelország, illetve a balti államok területén. A jelentés szerint Moszkva hasonló dróntámadásokkal próbálhatja meg felmérni a NATO légvédelmét, valamint csapásokra készülhet a lengyel energetikai infrastruktúra ellen. Ezek közül egyelőre csak az első forgatókönyv valósult meg, azonban ha a dolgok így folytatódnak, a háború könnyen az egész kontinensre kiterjedhet.

 

 

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