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lengyelország

Felszálltak a lengyel vadászgépek, rakéta csapódhatott be egy falu közelében

1 órája
Olvasási idő: 7 perc
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Lengyelország vizsgálja az ország keleti részén található becsapódás helyét, miután a lengyel légtérben egy nyugat felé haladó, azonosítatlan tárgyat észleltek. A lengyel hatóságok azt is vizsgálják, hogy mi okozhatott robbanást a lengyel–ukrán határtól alig száz kilométerre fekvő területen. Donald Tusk koordinációs csoportot hívott össze és a helyszínre utazik.
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lengyelországukrajnaukránrakéta

Az egyelőre nem azonosított eszköz a lengyel–ukrán határtól mintegy 80 -90 kilométerre, a lublini tartományban, Tarnawa-Kolonia falu közelében zuhant le – írta a Guardian.

Megsértették a lengyel légteret, rakéta csapódhatott be egy falu közelében, felszálltak a lengyel hadsereg F-16-os vadászgépei - képünk illusztráció Fotó: MATEUSZ WLODARCZYK / NurPhoto
Megsértették a lengyel légteret, rakéta csapódhatott be egy falu közelében, felszálltak a lengyel hadsereg F-16-os vadászgépei - képünk illusztráció Fotó: MATEUSZ WLODARCZYK / NurPhoto

Sajtóértesülések szerint a lengyel hadsereg F-16-os vadászgépei felszálltak éjjel, hogy elfogjanak egy azonosítatlan tárgyat, amely néhány perc múlva eltűnt a radarképernyőkről. Később egy hatalmas, körülbelül 10 méter átmérőjű krátert találtak egy mezőn. 

A helyi rendőrség közlése szerint a hangos robbanásról beérkezett bejelentéseket kivizsgáló rendőrök „az épületektől körülbelül 2 km-re fekvő mezőn azonosítatlan tárgyból származó, szétszóródott roncsokat és egy ládát találtak”.

Az eset alig néhány órával azután történt, hogy Volodimir Zelenszkij Lublinban találkozott Donald Tusk-kal.

A lengyel miniszterelnök a helyszínre utazik

Az orosz rakétatámadás során, amely Nyugat-Ukrajnát célozta, megsértették a lengyel légteret. Ezzel összefüggésben összehívtam egy koordinációs csapatot, a védelmi miniszter és a megfelelő szolgálatok részvételével, amelyek órák óta dolgoznak a helyszínen, és folyamatosan tájékoztatnak engem

– írta Donald Tusk lengyel miniszterelnök az X-en közzétett bejegyzésében. 

Tusk ma reggel a becsapódás helyszínére utazik

 – közölte egy lengyel kormányzati tisztviselő. 

A lengyel hadsereg közlése szerint az ország légvédelme legalább egy tucat rakétát észlelt Nyugat-Ukrajna felett, amelyek potenciális veszélyt jelentettek a lengyel légtérre.

Andrii Sybiha ukrán külügyminiszter szintén az X-en közzétett bejegyzésében azt írta, hogy egy orosz cirkálórakéta „Oroszország Ukrajna elleni hatalmas támadásának részeként hatolt be Lengyelországba.” 

Egyelőre nem tisztázott, hogy a Lengyelországban lezuhant azonosítatlan tárgy orosz rakéta volt-e, azonban bármilyen potenciális orosz támadás, amely ilyen mélyen behatol egy NATO-tagállam területére, azzal a kockázattal járna, hogy Moszkva Ukrajna ellen folytatott, évek óta tartó háborújának eszkalációjaként értelmezik

– hívta fel a figyelmet a CNN.

Amint arról korábban beszámoltunk, csütörtök hajnalban rakéta- és dróntámadás érte Ukrajna több térségét. A helyi beszámolók szerint az orosz támadásban legalább hét ember meghalt, köztük két gyermek.

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