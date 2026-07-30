Felszálltak a lengyel vadászgépek, rakéta csapódhatott be egy falu közelében

Az egyelőre nem azonosított eszköz a lengyel–ukrán határtól mintegy 80 -90 kilométerre, a lublini tartományban, Tarnawa-Kolonia falu közelében zuhant le – írta a Guardian.
Sajtóértesülések szerint a lengyel hadsereg F-16-os vadászgépei felszálltak éjjel, hogy elfogjanak egy azonosítatlan tárgyat, amely néhány perc múlva eltűnt a radarképernyőkről. Később egy hatalmas, körülbelül 10 méter átmérőjű krátert találtak egy mezőn.
A helyi rendőrség közlése szerint a hangos robbanásról beérkezett bejelentéseket kivizsgáló rendőrök „az épületektől körülbelül 2 km-re fekvő mezőn azonosítatlan tárgyból származó, szétszóródott roncsokat és egy ládát találtak”.
Az eset alig néhány órával azután történt, hogy Volodimir Zelenszkij Lublinban találkozott Donald Tusk-kal.
A lengyel miniszterelnök a helyszínre utazik
Az orosz rakétatámadás során, amely Nyugat-Ukrajnát célozta, megsértették a lengyel légteret. Ezzel összefüggésben összehívtam egy koordinációs csapatot, a védelmi miniszter és a megfelelő szolgálatok részvételével, amelyek órák óta dolgoznak a helyszínen, és folyamatosan tájékoztatnak engem
– írta Donald Tusk lengyel miniszterelnök az X-en közzétett bejegyzésében.
Tusk ma reggel a becsapódás helyszínére utazik
– közölte egy lengyel kormányzati tisztviselő.
A lengyel hadsereg közlése szerint az ország légvédelme legalább egy tucat rakétát észlelt Nyugat-Ukrajna felett, amelyek potenciális veszélyt jelentettek a lengyel légtérre.
Andrii Sybiha ukrán külügyminiszter szintén az X-en közzétett bejegyzésében azt írta, hogy egy orosz cirkálórakéta „Oroszország Ukrajna elleni hatalmas támadásának részeként hatolt be Lengyelországba.”
Egyelőre nem tisztázott, hogy a Lengyelországban lezuhant azonosítatlan tárgy orosz rakéta volt-e, azonban bármilyen potenciális orosz támadás, amely ilyen mélyen behatol egy NATO-tagállam területére, azzal a kockázattal járna, hogy Moszkva Ukrajna ellen folytatott, évek óta tartó háborújának eszkalációjaként értelmezik
– hívta fel a figyelmet a CNN.
Amint arról korábban beszámoltunk, csütörtök hajnalban rakéta- és dróntámadás érte Ukrajna több térségét. A helyi beszámolók szerint az orosz támadásban legalább hét ember meghalt, köztük két gyermek.