Felszálltak a lengyel vadászgépek, rakéta csapódhatott be egy falu közelében

Az egyelőre nem azonosított eszköz a lengyel–ukrán határtól mintegy 80 -90 kilométerre, a lublini tartományban, Tarnawa-Kolonia falu közelében zuhant le – írta a Guardian.

Megsértették a lengyel légteret, rakéta csapódhatott be egy falu közelében, felszálltak a lengyel hadsereg F-16-os vadászgépei - képünk illusztráció Fotó: MATEUSZ WLODARCZYK / NurPhoto

Sajtóértesülések szerint a lengyel hadsereg F-16-os vadászgépei felszálltak éjjel, hogy elfogjanak egy azonosítatlan tárgyat, amely néhány perc múlva eltűnt a radarképernyőkről. Később egy hatalmas, körülbelül 10 méter átmérőjű krátert találtak egy mezőn.

⚡️„Szyby omal nie wyleciały”. Potężny wybuch w Polsce podczas rosyjskiego ataku na Ukrainę



„Szyby o mało nie wyleciały”. Potężny wybuch w Polsce podczas rosyjskiego ataku na Ukrainę.



Według polskiego wojska w nocy poderwano myśliwiec F-16 do przechwycenia niezidentyfikowanego… https://t.co/GGFcoXsaWX pic.twitter.com/QP64OZbnes — NEXTA Polska (@nexta_polska) July 30, 2026

A helyi rendőrség közlése szerint a hangos robbanásról beérkezett bejelentéseket kivizsgáló rendőrök „az épületektől körülbelül 2 km-re fekvő mezőn azonosítatlan tárgyból származó, szétszóródott roncsokat és egy ládát találtak”.

Az eset alig néhány órával azután történt, hogy Volodimir Zelenszkij Lublinban találkozott Donald Tusk-kal.

A lengyel miniszterelnök a helyszínre utazik

Az orosz rakétatámadás során, amely Nyugat-Ukrajnát célozta, megsértették a lengyel légteret. Ezzel összefüggésben összehívtam egy koordinációs csapatot, a védelmi miniszter és a megfelelő szolgálatok részvételével, amelyek órák óta dolgoznak a helyszínen, és folyamatosan tájékoztatnak engem

– írta Donald Tusk lengyel miniszterelnök az X-en közzétett bejegyzésében.

W trakcie rosyjskiego zmasowanego ataku rakietowego na zachodnią Ukrainę doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Zwołałem w związku z tym zespół koordynacyjny z udziałem Ministra Obrony i odpowiednich służb, które od wielu godzin pracują na miejscu zdarzenia i… — Donald Tusk (@donaldtusk) July 30, 2026

Tusk ma reggel a becsapódás helyszínére utazik

– közölte egy lengyel kormányzati tisztviselő.

BREAKING:



Russian cruise missile hit eastern Poland. pic.twitter.com/9SVQ5PDFNb — Current Report (@Currentreport1) July 30, 2026

A lengyel hadsereg közlése szerint az ország légvédelme legalább egy tucat rakétát észlelt Nyugat-Ukrajna felett, amelyek potenciális veszélyt jelentettek a lengyel légtérre.

Andrii Sybiha ukrán külügyminiszter szintén az X-en közzétett bejegyzésében azt írta, hogy egy orosz cirkálórakéta „Oroszország Ukrajna elleni hatalmas támadásának részeként hatolt be Lengyelországba.”

Egyelőre nem tisztázott, hogy a Lengyelországban lezuhant azonosítatlan tárgy orosz rakéta volt-e, azonban bármilyen potenciális orosz támadás, amely ilyen mélyen behatol egy NATO-tagállam területére, azzal a kockázattal járna, hogy Moszkva Ukrajna ellen folytatott, évek óta tartó háborújának eszkalációjaként értelmezik

– hívta fel a figyelmet a CNN.

Amint arról korábban beszámoltunk, csütörtök hajnalban rakéta- és dróntámadás érte Ukrajna több térségét. A helyi beszámolók szerint az orosz támadásban legalább hét ember meghalt, köztük két gyermek.