Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Gyászhír

Most közölte a Bon-Bon: meghalt Szolnoki Péter

Lindsey Graham

Váratlanul meghalt Donald Trump egyik legközelebbi szövetségese, Lindsey Graham

35 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Váratlan veszteség érte az amerikai politikai életet vasárnapra virradóra. Lindsey Graham republikánus szenátor rövid, hirtelen fellépő betegség következtében hunyt el 71 éves korában. A dél-karolinai politikus több mint két évtizeden át volt a szenátus tagja, és Donald Trump egyik legfontosabb politikai szövetségesének számított.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Lindsey GrahamDonald Trumphalál

Rövid, váratlan betegség után, 71 éves korában meghalt Lindsey Graham amerikai republikánus szenátor – közölte hivatala vasárnap hajnalban. A politikus 2003 óta képviselte Dél-Karolina államot az Egyesült Államok szenátusában, és az idei novemberi választáson újabb mandátumért indult volna.

FILED - 14 February 2026, Bavaria, Munich: U.S. politician Lindsey Graham is on stage at a demonstration on the Theresienwiese held on the sidelines of the Munich Security Conference under the slogan “Human Rights and Freedom in Iran: International Solidarity with the Iranian People.” A statement from his office posted on his X and Facebook profiles stated that Graham had died on July 11, 2026, following a brief but serious illness. Photo: Felix Hörhager/dpa (Photo by Felix Hörhager / dpa Picture-Alliance via AFP)
Lindsey Graham az elmúlt években Donald Trump egyik legfontosabb politikai szövetségese volt
Fotó: FELIX HORHAGER / Lindsey Graham

A hivatal közleménye szerint Graham szombat este hunyt el. Családja azt kérte, hogy a gyász időszakában tartsák tiszteletben a magánéletüket.

Rövid betegség után meghalt Lindsey Graham

A szenátor egészségi állapotával kapcsolatban korábban nem merültek fel aggodalmak. Néhány nappal halála előtt még Ukrajnában járt, ahol Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel tárgyalt – számolt be róla a The Guardian.

Lindsey Graham pályafutása során meghatározó szereplője volt az amerikai külpolitikának. A nyugalmazott légierő-tartalékos ezredes támogatta az iraki háborút, következetesen kemény fellépést sürgetett Iránnal szemben, ellenezte az iráni atomalkut, és az utóbbi években Donald Trump egyik leghangosabb védelmezőjévé vált.

Ez azonban nem volt mindig így. A 2016-os republikánus előválasztási kampány idején Graham még élesen bírálta Trumpot, több alkalommal is alkalmatlannak nevezve őt az elnöki tisztségre. Később azonban a Republikánus Párt egyik legfontosabb Trump-párti politikusává vált, és gyakran közvetített a Fehér Ház és a Kongresszus között.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!