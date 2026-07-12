Váratlanul meghalt Donald Trump egyik legközelebbi szövetségese, Lindsey Graham

Rövid, váratlan betegség után, 71 éves korában meghalt Lindsey Graham amerikai republikánus szenátor – közölte hivatala vasárnap hajnalban. A politikus 2003 óta képviselte Dél-Karolina államot az Egyesült Államok szenátusában, és az idei novemberi választáson újabb mandátumért indult volna.

Lindsey Graham az elmúlt években Donald Trump egyik legfontosabb politikai szövetségese volt

Fotó: FELIX HORHAGER / Lindsey Graham

A hivatal közleménye szerint Graham szombat este hunyt el. Családja azt kérte, hogy a gyász időszakában tartsák tiszteletben a magánéletüket.

Rövid betegség után meghalt Lindsey Graham

A szenátor egészségi állapotával kapcsolatban korábban nem merültek fel aggodalmak. Néhány nappal halála előtt még Ukrajnában járt, ahol Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel tárgyalt – számolt be róla a The Guardian.

Lindsey Graham pályafutása során meghatározó szereplője volt az amerikai külpolitikának. A nyugalmazott légierő-tartalékos ezredes támogatta az iraki háborút, következetesen kemény fellépést sürgetett Iránnal szemben, ellenezte az iráni atomalkut, és az utóbbi években Donald Trump egyik leghangosabb védelmezőjévé vált.

Ez azonban nem volt mindig így. A 2016-os republikánus előválasztási kampány idején Graham még élesen bírálta Trumpot, több alkalommal is alkalmatlannak nevezve őt az elnöki tisztségre. Később azonban a Republikánus Párt egyik legfontosabb Trump-párti politikusává vált, és gyakran közvetített a Fehér Ház és a Kongresszus között.