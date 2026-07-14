Huszonöt vezetőt, köztük Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt is Párizsba hívta Macron a Bastille-napra, melynek előestéjén a francia elnök arról beszélt, hogy ha kell, Európa bármi áron meg fogja védeni magát – írja a New York Times.

Macron utolsó beszédét intézte a hadsereghez, azonban sokan még most is neheztelnek rá

Fotó: LOU BENOIST / AFP

Macron számára az elkövetkezendő időszak egyértelműen a búcsúé lesz, miután a francia alkotmány értelmében a regnáló elnök már nem indulhat újra a választáson. Hétfőn Macron meg is tartotta utolsó beszédét a hadsereg előtt, amit igyekezett arra használni, hogy bemutassa a hivatali ideje alatt elért fejlődést a védelmi kiadások és reformok terén.

Igen, a béke a célunk. Igen, nagyra értékeljük a szabadságot és a törvényeket. És igen, készen állunk harcolni a védelmükért, mindig, és ha szükséges, vérontással is

– fogalmazott a francia elnök.

Macron kiemelte a katonai kiadások növelését is. Franciaország katonai költségvetése közel 10 éves hivatali ideje alatt – a 2017-es 32 milliárd euróról 2026-ra 57 milliárd euróra nőtt. A kiadások megduplázódnak mire leköszön hivatalából – jelentette ki az elnök, utalva ezzel a frissen, a parlament által elfogadott költségvetésre.

Macron egy olyan időszakba hívta össze szövetségeseit, amikor az Egyesült Államok védelmi szerepe a kontinensen várhatóan csökkenni fog. Washington ráadásul az ukrán háborúból is lényegében kivonta magát, a tárgyalások pedig szinte egyáltalán nem haladnak

- emelte ki a The New York Times. Habár a francia elnök igyekszik magabiztosságot mutatni, a helyzet azonban az, hogy Európa továbbra sincs készen egy széleskörű konfliktusra, ennek pedig részben maga Macron az oka.

🇫🇷 French President Emmanuel Macron on Monday said Europe was ready to defend itself and freedom with "blood" if necessary, before a meeting of Ukraine's allies to reaffirm support for Kyiv and step up pressure on Russia.

➡️ https://t.co/5ZYi5QdyuY pic.twitter.com/RS93v00xwr — AFP News Agency (@AFP) July 13, 2026

Macron nem mindig kardoskodott a katonai kiadások mellett

Ahhoz, hogy megértsük mennyire elkésett is az európai fegyverkezés, érdemes felidézni, hogy mi történt amikor a francia elnök először hivatalba lépett 2017-ben. Macron ismeretlen arcként robbant be a francia politikába. Megválasztása utáni első beszédében még a védelmi kiadások növelése mellett kötelezte el magát, azonban nyár közepére valami megváltozott.

Pierre de Villiers tábornok ugyanis egy nyilvános csörte után benyújtotta lemondását, miután többszöri kritikáira sem reagált az elnök a hadsereg finanszírozása kapcsán.

Macron ebben az időszakban szeretett volna egyszerre egy erős francia hadsereget, és Brüsszel gazdasági elvárásainak is meg akart felelni. Ennek azonban a hadsereg látta kárát, miután egy 850 millió eurós elvonást eszközöltek a költségvetésben. Macron tervét Villiers tábornok élesen bírálta.