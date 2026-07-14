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A francia elnök a nemzeti ünnep előestéjén 25 vezetőt invitált meg, hogy közösen álljanak ki Ukrajna mellett. Emmanuel Macron utolsó, hadsereghez intézett beszédében arról beszélt, hogy Európa üzenete egyértelmű, ha kell akkor vérrel is megvédi magát.
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Emmanuel Macron francia elnökPárizsháború

Huszonöt vezetőt, köztük Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt is Párizsba hívta Macron a Bastille-napra, melynek előestéjén a francia elnök arról beszélt, hogy ha kell, Európa bármi áron meg fogja védeni magát – írja a New York Times.  

Macron utolsó beszédét intézte a hadsereghez, azonban sokan még most is neheztelnek rá
Macron utolsó beszédét intézte a hadsereghez, azonban sokan még most is neheztelnek rá 
Fotó: LOU BENOIST / AFP

Macron számára az elkövetkezendő időszak egyértelműen a búcsúé lesz, miután a francia alkotmány értelmében a regnáló elnök már nem indulhat újra a választáson. Hétfőn Macron meg is tartotta utolsó beszédét a hadsereg előtt, amit igyekezett arra használni, hogy bemutassa a hivatali ideje alatt elért fejlődést a védelmi kiadások és reformok terén. 

Igen, a béke a célunk. Igen, nagyra értékeljük a szabadságot és a törvényeket. És igen, készen állunk harcolni a védelmükért, mindig, és ha szükséges, vérontással is

– fogalmazott a francia elnök. 

Macron kiemelte a katonai kiadások növelését is. Franciaország katonai költségvetése közel 10 éves hivatali ideje alatt – a 2017-es 32 milliárd euróról 2026-ra 57 milliárd euróra nőtt. A kiadások megduplázódnak mire leköszön hivatalából – jelentette ki az elnök, utalva ezzel a frissen, a parlament által elfogadott költségvetésre. 

Macron egy olyan időszakba hívta össze szövetségeseit, amikor az Egyesült Államok védelmi szerepe a kontinensen várhatóan csökkenni fog. Washington ráadásul az ukrán háborúból is lényegében kivonta magát, a tárgyalások pedig szinte egyáltalán nem haladnak 

- emelte ki a The New York Times. Habár a francia elnök igyekszik magabiztosságot mutatni, a helyzet azonban az, hogy Európa továbbra sincs készen egy széleskörű konfliktusra, ennek pedig részben maga Macron az oka. 

Macron nem mindig kardoskodott a katonai kiadások mellett 

Ahhoz, hogy megértsük mennyire elkésett is az európai fegyverkezés, érdemes felidézni, hogy mi történt amikor a francia elnök először hivatalba lépett 2017-ben. Macron ismeretlen arcként robbant be a francia politikába. Megválasztása utáni első beszédében még a védelmi kiadások növelése mellett kötelezte el magát, azonban nyár közepére valami megváltozott. 

Pierre de Villiers tábornok ugyanis egy nyilvános csörte után benyújtotta lemondását, miután többszöri kritikáira sem reagált az elnök a hadsereg finanszírozása kapcsán. 

Macron ebben az időszakban szeretett volna egyszerre egy erős francia hadsereget, és Brüsszel gazdasági elvárásainak is meg akart felelni. Ennek azonban a hadsereg látta kárát, miután egy 850 millió eurós elvonást eszközöltek a költségvetésben. Macron tervét Villiers tábornok élesen bírálta. 

A kritikák kiszivárgása után Macron egyértelművé tette, hogy a katonai vezetőnek mennie kell. 

Ha valami szembeállítja a fegyveres erők főparancsnokát a köztársasági elnökkel, akkor a fegyveres erők főparancsnokának személye megváltozik

– nyilatkozta egy interjúban az elnök. 

A Macronnak benyújtott lemondó levelében a tábornok ismét megerősítette hűségét Franciaországhoz és annak politikai vezetéséhez, ugyanakkor jelezte, hogy kötelességének érezte aggályait az elnök elé tárni. A tervezett költségcsökkentés kapcsán pedig újra jelezte, hogy így nem tudja garantálni „Franciaország és a franciák védelmét ma és holnap”. 

Az eset nem véletlenül hagyott keserű szájízt a francia katonai vezetésben, hiszen öt évvel később kitört az orosz–ukrán háború amely után az addig spórolós európai vezetők hirtelen elkezdtek csillagászati összegeket fordítani a védelemre és a hadsereg fejlesztésére.

Az elnök szeretné megragadni az alkalmat 

Macron nem véletlenül gondolkodik örökségén, hiszen a jobboldali pártok előretörésével Ukrajna hosszútávú támogatása is veszélybe kerülhet. A Hajlandók Koalíciójának egyik fontos tagja, Nagy-Britannia is változás előtt áll, Keir Starmert Andy Burnham váltja, akiről egyelőre nem tudni, hogy folytatja-e elődje támogató Ukrajna-politikáját. 

Donald Trump amerikai elnök nemrég jóváhagyta a Patriot rakéták ukrajnai gyártását, ezzel párhuzamos pedig a francia elnök bejelentette az úgynevezett Antiballisztikus Koalíciót, amelyhez Franciaországon kívül még nyolc másik ország csatlakozott. 

Habár Donald Trump barátságosabb hangnemet ütött meg Ukrajna kapcsán az elmúlt időben, – ezt mutatja a Patriot rakéták gyártásának engedélyezése is – ez azonban még nem jelenti, hogy Európa képes lenne megállni a saját lábán, a konfliktus pedig véget érne. Habár Spanyolország és Franciaország is felpörgeti új cirkálórakétáinak fejlesztését, azonban egy direkt konfrontáció során a kontinens belsejének védelme továbbra is az Egyesült Államokra hárulna nagyrészt. Macron ezen pedig még hivatali ideje vége előtt szeretne változtatni, még ha erre nincs is sok reális esély. 

 

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