Huszonöt vezetőt, köztük Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt is Párizsba hívta Macron a Bastille-napra, melynek előestéjén a francia elnök arról beszélt, hogy ha kell, Európa bármi áron meg fogja védeni magát – írja a New York Times.
Macron számára az elkövetkezendő időszak egyértelműen a búcsúé lesz, miután a francia alkotmány értelmében a regnáló elnök már nem indulhat újra a választáson. Hétfőn Macron meg is tartotta utolsó beszédét a hadsereg előtt, amit igyekezett arra használni, hogy bemutassa a hivatali ideje alatt elért fejlődést a védelmi kiadások és reformok terén.
Igen, a béke a célunk. Igen, nagyra értékeljük a szabadságot és a törvényeket. És igen, készen állunk harcolni a védelmükért, mindig, és ha szükséges, vérontással is
– fogalmazott a francia elnök.
Macron kiemelte a katonai kiadások növelését is. Franciaország katonai költségvetése közel 10 éves hivatali ideje alatt – a 2017-es 32 milliárd euróról 2026-ra 57 milliárd euróra nőtt. A kiadások megduplázódnak mire leköszön hivatalából – jelentette ki az elnök, utalva ezzel a frissen, a parlament által elfogadott költségvetésre.
Macron egy olyan időszakba hívta össze szövetségeseit, amikor az Egyesült Államok védelmi szerepe a kontinensen várhatóan csökkenni fog. Washington ráadásul az ukrán háborúból is lényegében kivonta magát, a tárgyalások pedig szinte egyáltalán nem haladnak
- emelte ki a The New York Times. Habár a francia elnök igyekszik magabiztosságot mutatni, a helyzet azonban az, hogy Európa továbbra sincs készen egy széleskörű konfliktusra, ennek pedig részben maga Macron az oka.
Macron nem mindig kardoskodott a katonai kiadások mellett
Ahhoz, hogy megértsük mennyire elkésett is az európai fegyverkezés, érdemes felidézni, hogy mi történt amikor a francia elnök először hivatalba lépett 2017-ben. Macron ismeretlen arcként robbant be a francia politikába. Megválasztása utáni első beszédében még a védelmi kiadások növelése mellett kötelezte el magát, azonban nyár közepére valami megváltozott.
Pierre de Villiers tábornok ugyanis egy nyilvános csörte után benyújtotta lemondását, miután többszöri kritikáira sem reagált az elnök a hadsereg finanszírozása kapcsán.
Macron ebben az időszakban szeretett volna egyszerre egy erős francia hadsereget, és Brüsszel gazdasági elvárásainak is meg akart felelni. Ennek azonban a hadsereg látta kárát, miután egy 850 millió eurós elvonást eszközöltek a költségvetésben. Macron tervét Villiers tábornok élesen bírálta.
A kritikák kiszivárgása után Macron egyértelművé tette, hogy a katonai vezetőnek mennie kell.
Ha valami szembeállítja a fegyveres erők főparancsnokát a köztársasági elnökkel, akkor a fegyveres erők főparancsnokának személye megváltozik
– nyilatkozta egy interjúban az elnök.
A Macronnak benyújtott lemondó levelében a tábornok ismét megerősítette hűségét Franciaországhoz és annak politikai vezetéséhez, ugyanakkor jelezte, hogy kötelességének érezte aggályait az elnök elé tárni. A tervezett költségcsökkentés kapcsán pedig újra jelezte, hogy így nem tudja garantálni „Franciaország és a franciák védelmét ma és holnap”.
Az eset nem véletlenül hagyott keserű szájízt a francia katonai vezetésben, hiszen öt évvel később kitört az orosz–ukrán háború amely után az addig spórolós európai vezetők hirtelen elkezdtek csillagászati összegeket fordítani a védelemre és a hadsereg fejlesztésére.
Az elnök szeretné megragadni az alkalmat
Macron nem véletlenül gondolkodik örökségén, hiszen a jobboldali pártok előretörésével Ukrajna hosszútávú támogatása is veszélybe kerülhet. A Hajlandók Koalíciójának egyik fontos tagja, Nagy-Britannia is változás előtt áll, Keir Starmert Andy Burnham váltja, akiről egyelőre nem tudni, hogy folytatja-e elődje támogató Ukrajna-politikáját.
Donald Trump amerikai elnök nemrég jóváhagyta a Patriot rakéták ukrajnai gyártását, ezzel párhuzamos pedig a francia elnök bejelentette az úgynevezett Antiballisztikus Koalíciót, amelyhez Franciaországon kívül még nyolc másik ország csatlakozott.
Habár Donald Trump barátságosabb hangnemet ütött meg Ukrajna kapcsán az elmúlt időben, – ezt mutatja a Patriot rakéták gyártásának engedélyezése is – ez azonban még nem jelenti, hogy Európa képes lenne megállni a saját lábán, a konfliktus pedig véget érne. Habár Spanyolország és Franciaország is felpörgeti új cirkálórakétáinak fejlesztését, azonban egy direkt konfrontáció során a kontinens belsejének védelme továbbra is az Egyesült Államokra hárulna nagyrészt. Macron ezen pedig még hivatali ideje vége előtt szeretne változtatni, még ha erre nincs is sok reális esély.