Robbanások történtek Macron közelében, a NATO-csúcs előtt

Emmanuel Macron damaszkuszi látogatása közben robbanás történt annak a hotelnek a közelében, ahol a francia elnök megszállhatott. A szíriai fővárosban azonnal lezárták a környéket, miközben Macron történelmi diplomáciai úton jár Szíriában, majd Ankarába utazik a NATO-csúcstalálkozóra.

Emmanuel Macron Ankarába utazik a NATO-csúcstalálkozó miatt (A képen a francia elnök) Fotó: LUDOVIC MARIN / AFP

Robbanás Szíriában, Macron szállodájának közelében

Robbanások rázták meg Damaszkuszt Emmanuel Macron francia elnök szállodájának közelében. A szíriai fővárosban történt detonációk után lezárták a környékbeli utakat, és azonnal megerősítették a biztonsági intézkedéseket – írja a The Indpendent.

Egy szemtanú robbanásokat hallott, majd füstöt látott felszállni a környékről. A detonációk oka egyelőre nem ismert, és arról sem érkezett hivatalos megerősítés, hogy kik állhattak a háttérben.

Az Élysée-palota szerint Macron nem hallott robbanást, miközben Ahmad al-Sharaa szíriai elnökkel való találkozójára tartott.

Macron történelmi látogatáson van Szíriában

A francia elnök látogatása önmagában is rendkívüli diplomáciai esemény, mert Macron az első jelentős nyugati vezető, aki Bassár el-Aszad 2024-es bukása óta Szíriába utazott. A robbanások ezért különösen érzékeny pillanatban történtek, hiszen a háború sújtotta ország új vezetése most próbálja visszaépíteni nemzetközi kapcsolatait – számolt be a Reuters.

A NATO-csúcs előtt történt a damaszkuszi incidens

Macron a szíriai látogatás után Ankarába utazik, ahol NATO-csúcstalálkozót tartanak. A tervek szerint Ahmad al-Sharaa is részt vesz az eseményen, ahol Donald Trump amerikai elnökkel is találkozhat. A damaszkuszi robbanások így nemcsak biztonsági, hanem diplomáciai szempontból is komoly figyelmet kaptak.

Nem ez az első robbanás a napokban a közel-keleti országban.

Legalább öt ember meghalt, további tizenhat pedig megsérült, amikor robbanás történt egy kávézóban Damaszkusz belvárosában. A detonáció 2026. július 2-án, helyi idő szerint délután 3 óra 24 perckor történt az al-Marjah negyedben, az al-Nasser utcában, az Igazságügyi Palota közelében.

Izgalmas NATO-csúcs elé nézünk, Zelenszkij és Trump is találkozik

Kedden és szerdán a világ szeme Ankarára szegeződik, ahol a NATO csúcstalálkozóját tartják. Az eseményen találkozhat egymással Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Donald Trump amerikai elnök is. Utóbbi a források szerint a megbeszélés után egyeztethet majd Vlagyimir Putyin orosz elnökkel is.