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nato

Robbanások történtek Macron közelében, a NATO-csúcs előtt

20 perce
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Robbanások rázták meg Damaszkuszt a francia elnök szállodájának közelében. Emmanuel Macron Szíria fővárosában tartózkodott a robbanás ideje alatt, innen Ankarába utazik majd a NATO-csúcstalálkozó miatt. Nem ez az első robbanás Damaszkuszban.
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Emmanuel Macron damaszkuszi látogatása közben robbanás történt annak a hotelnek a közelében, ahol a francia elnök megszállhatott. A szíriai fővárosban azonnal lezárták a környéket, miközben Macron történelmi diplomáciai úton jár Szíriában, majd Ankarába utazik a NATO-csúcstalálkozóra.

Robbanás történt Szíria fővárosában, Damaszkuszban, Emmanuel Macron francia elnök szállodájának közelében, miközben a politikus történelmi látogatáson tartózkodott az országban. Macron ezután Ankarába utazik a NATO-csúcstalálkozó miatt, ahol a szíriai vezetés részvétele is kiemelt diplomáciai figyelmet kap., France's President Emmanuel Macron addresses the press at the end of the meeting of state leaders of the European Group of Five (E5) and the NATO Secretary General, on June 24, 2026 at the Chancellery in Berlin, Germany. (Photo by Ludovic MARIN / AFP)
 Emmanuel Macron Ankarába utazik a NATO-csúcstalálkozó miatt (A képen a francia elnök) Fotó: LUDOVIC MARIN / AFP

Robbanás Szíriában, Macron szállodájának közelében

Robbanások rázták meg Damaszkuszt Emmanuel Macron francia elnök szállodájának közelében. A szíriai fővárosban történt detonációk után lezárták a környékbeli utakat, és azonnal megerősítették a biztonsági intézkedéseket – írja a The Indpendent.

Egy szemtanú robbanásokat hallott, majd füstöt látott felszállni a környékről. A detonációk oka egyelőre nem ismert, és arról sem érkezett hivatalos megerősítés, hogy kik állhattak a háttérben. 

Az Élysée-palota szerint Macron nem hallott robbanást, miközben Ahmad al-Sharaa szíriai elnökkel való találkozójára tartott.

Macron történelmi látogatáson van Szíriában

A francia elnök látogatása önmagában is rendkívüli diplomáciai esemény, mert Macron az első jelentős nyugati vezető, aki Bassár el-Aszad 2024-es bukása óta Szíriába utazott. A robbanások ezért különösen érzékeny pillanatban történtek, hiszen a háború sújtotta ország új vezetése most próbálja visszaépíteni nemzetközi kapcsolatait – számolt be a Reuters.

A NATO-csúcs előtt történt a damaszkuszi incidens

Macron a szíriai látogatás után Ankarába utazik, ahol NATO-csúcstalálkozót tartanak. A tervek szerint Ahmad al-Sharaa is részt vesz az eseményen, ahol Donald Trump amerikai elnökkel is találkozhat. A damaszkuszi robbanások így nemcsak biztonsági, hanem diplomáciai szempontból is komoly figyelmet kaptak.

Nem ez az első robbanás a napokban a közel-keleti országban.

Legalább öt ember meghalt, további tizenhat pedig megsérült, amikor robbanás történt egy kávézóban Damaszkusz belvárosában. A detonáció 2026. július 2-án, helyi idő szerint délután 3 óra 24 perckor történt az al-Marjah negyedben, az al-Nasser utcában, az Igazságügyi Palota közelében.

Izgalmas NATO-csúcs elé nézünk, Zelenszkij és Trump is találkozik

Kedden és szerdán a világ szeme Ankarára szegeződik, ahol a NATO csúcstalálkozóját tartják. Az eseményen találkozhat egymással Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Donald Trump amerikai elnök is. Utóbbi a források szerint a megbeszélés után egyeztethet majd Vlagyimir Putyin orosz elnökkel is.

 

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