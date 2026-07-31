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Gladden Pappin

Lemondott a Külügyi Intézet vezetője

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A mai nappal elfogadtam Gladden Pappin, a Magyar Külügyi Intézet vezetőjének lemondását. Ezúton szeretnék köszönetet mondani neki az elmúlt években végzett munkájáért – írta közösségi oldalán Orbán Anita külügyminiszter. Az intézet a Külügyminisztérium irányítása alá került, hétfőn derülhet ki, hogy ki lesz az eddigi vezető, Gladden Pappin utódja.
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Gladden PappinOrbán AnitaMagyar Külügyi Intézet

— Az előző kormányzati ciklusban a Magyar Külügyi Intézet a Miniszterelnökség irányítása alá tartozott, és a külpolitikai elemzőmunka mellett a Miniszterelnökség napi szakpolitikai munkáját is támogatta. A TISZA-kormány megalakulását követően az Intézet ismét a Külügyminisztérium irányítása alá került – emelte ki közösségi oldalán Orbán Anita külügyminiszter.

Gladden Pappin évekig vezette a Magyar Külügyi Intézetet Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP
Gladden Pappin évekig vezette a Magyar Külügyi Intézetet
Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Ebben a szervezeti keretben elsődleges feladata a külpolitikai döntéshozatal támogatása magas színvonalú kutatásokkal, elemzésekkel és előrejelzésekkel. 

– írta a külügyminiszter, hozzátéve: „Köszönöm Gladden Pappin elkötelezett munkáját és az Intézet fejlődéséért tett erőfeszítéseit. További szakmai pályafutásához, valamint személyes életéhez sok sikert, jó egészséget és minden jót kívánok. Az új vezetésről hétfőn adunk tájékoztatást.”

 

 

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