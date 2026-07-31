Lemondott a Külügyi Intézet vezetője

— Az előző kormányzati ciklusban a Magyar Külügyi Intézet a Miniszterelnökség irányítása alá tartozott, és a külpolitikai elemzőmunka mellett a Miniszterelnökség napi szakpolitikai munkáját is támogatta. A TISZA-kormány megalakulását követően az Intézet ismét a Külügyminisztérium irányítása alá került – emelte ki közösségi oldalán Orbán Anita külügyminiszter.

Gladden Pappin évekig vezette a Magyar Külügyi Intézetet

Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Ebben a szervezeti keretben elsődleges feladata a külpolitikai döntéshozatal támogatása magas színvonalú kutatásokkal, elemzésekkel és előrejelzésekkel.

– írta a külügyminiszter, hozzátéve: „Köszönöm Gladden Pappin elkötelezett munkáját és az Intézet fejlődéséért tett erőfeszítéseit. További szakmai pályafutásához, valamint személyes életéhez sok sikert, jó egészséget és minden jót kívánok. Az új vezetésről hétfőn adunk tájékoztatást.”