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Magyar Péter

Magyar Péter azt hitte, Trump vele akar kezet fogni – videó

39 perce
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Magyar Péter hiába szerette volna, Donald Trump nem igazán érdeklődött iránta a NATO-csúcson, helyette inkább mással fogott kezet.
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Magyar PéterDonald TrumpNATO

Az ankarai NATO-csúcson Donald Trump a Magyar Péter magyar kormányfő mellett álló Kristrun Frostadottirnak, Izland miniszterelnökének nyújtott kezet, ami jól láthatóan frusztrálta Magyar Pétert. 

Trump nem mutatott érdeklődést, pedig Magyar Péter biztos csinált volna vele egy képet
Trump nem mutatott érdeklődést, pedig Magyar Péter biztos csinált volna vele egy képet 
Fotó: BINNUR EGE GURUN KOCAK / ANADOLU

A kínos jelenetről készült felvételt Bohár Dániel is megosztotta közösségi oldalán. A felvételen Donald Trump hátra fordul, Magyar Péter pedig hatalmas mosolyt villant felé. Az amerikai elnök ezután jól láthatóan nyújtja a kezét, Magyar Péter pedig kezdetben azt hiszi, hogy felé irányul a kézfogás. 

Amint azonban az a videó végén kiderül, Donald Trump Kristrun Frostadottirnak, Izland miniszterelnökének nyújtja a kezét, így a magyar miniszterelnöknek nem maradt más választása mint szúrós tekintettel, erőltetetten mosolyogni. 

A jelenet egyébként már csak azért is kínos, mert Magyar Péter már többször is megpróbálta kierőszakolni Donald Trump meghívását. Egy a Spiegel által készített interjúban például jó embernek nevezte Trumpot és jelezte, hogy örülne egy washingtoni meghívásnak. Ennek ellenére Trump annak az izlandi miniszterelnöknek nyújtotta kezét, aki éppen tegnap kritizálta. 

Magyar Péternek a csoportképpel sem volt szerencséje, éppen Trump mögött állt, az amerikai elnök pedig teljesen kitakarta a magyar miniszterelnököt. 

 

 

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