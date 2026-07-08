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Magyar Péter

Magyar Péter és Zelenszkij egyeztettek a NATO-csúcson, hamarosan kétoldalú találkozó jöhet

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Az ukrán elnökkel is egyeztetett a magyar miniszterelnök Ankarában a NATO-csúcson és meg is állapodtak egy kétoldalú találkozóban. Magyar Péter és Volodimir Zelenszkij a tervek szerint közösen látogat majd Beregszászra.
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Magyar PéterNATOVolodimir Zelenszkij

A magyar miniszterelnök is Ankarában tartózkodik a NATO-csúcstalálkozón, ahol az ukrán elnökkel is egyeztetett. Magyar Péter és Volodimir Zelenszkij megállapodott, hogy hamarosan tető alá hoznak egy kétoldalú találkozót. 

Magyar Péter és Zelenszkij hamarosan négyszemközt is találkoznak
Magyar Péter és Zelenszkij hamarosan négyszemközt is találkoznak  
Fotó: DOGUKAN KESKINKILIC / ANADOLU

A magyar miniszterelnök közösségi oldalán jelentkezett be a csúcstalálkozóról. Ennek során jelezte, hogy első alkalommal képviseli hazánkat a katonai szövetségen belül, Magyarország pedig egy egységes és erős NATO-ban érdekelt. 

Magyarország egy konstruktív, megbízható szövetséges lesz a NATO szövetségi rendszerén belül. Több bilaterális tárgyaláson is túl vagyok már tegnap este is, és ma reggel, ma reggel például a montenegrói miniszterelnökkel, a norvég miniszterelnökkel és pár perccel a kanadai miniszterelnökkel volt egy külön megbeszélésünk, mindegyik országgal természetesen vannak külön bilaterális kérdések is, amelyekben előre tudunk lépni

– jelentette ki a miniszterelnök. 

Magyar Péter ennek kapcsán arról beszélt, hogy Montenegró fontos partner Magyarország számára, hazánk pedig egy erős balkáni régióban érdekelt. Ennek okán a miniszterelnök megegyezett montenegrói hivatali partnerével, hogy közösen segítik majd egymást. A miniszterelnök emellett elmondta, hogy várhatóan ezen a találkozón is elfogadnak majd egy NATO-deklarációt az Ukrajnának nyújtandó pénzügyi támogatásról. 

„A 70 milliárd eurós támogatáshoz viszont most is önkéntes lesz a csatlakozás” – nyomatékosította a miniszterelnök, aki jelezte, hogy Magyarország csak úgy, mint legutóbb, kimard ebből.

Világossá tettem itt Ankarában is mindenki számára, és világossá is fogom tenni még a plenáris ülésen, hogy Magyarország továbbra is támogatja mindenféle humanitárius eszközzel Ukrajnát, viszont se fegyvert, se csapatokat, semmilyen katonát és ilyen katonai támogatást Magyarország nem nyújt Ukrajnának. Tegnap beszéltem Zelenszkij elnökkel a kezdő fogadás alkalmával röviden, és megállapodtunk abban, hogy valamikor a közeljövőben fogunk találkozni vagy Budapesten, vagy Kijevben, és utána elmegyünk együtt Kárpátaljára, Beregszászra

– zárta bejelentkezését a miniszterelnök. 

A NATO-csúcstalálkozóról készült csoportképen egyébként Magyar Péter Ursula von der Leyen európai bizottsági elnök mögött, Zelenszkij mellett kapott helyet. 

 

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