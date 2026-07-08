Magyar Péter és Zelenszkij egyeztettek a NATO-csúcson, hamarosan kétoldalú találkozó jöhet

A magyar miniszterelnök is Ankarában tartózkodik a NATO-csúcstalálkozón, ahol az ukrán elnökkel is egyeztetett. Magyar Péter és Volodimir Zelenszkij megállapodott, hogy hamarosan tető alá hoznak egy kétoldalú találkozót.

Magyar Péter és Zelenszkij hamarosan négyszemközt is találkoznak

Fotó: DOGUKAN KESKINKILIC / ANADOLU

A magyar miniszterelnök közösségi oldalán jelentkezett be a csúcstalálkozóról. Ennek során jelezte, hogy első alkalommal képviseli hazánkat a katonai szövetségen belül, Magyarország pedig egy egységes és erős NATO-ban érdekelt.

Magyarország egy konstruktív, megbízható szövetséges lesz a NATO szövetségi rendszerén belül. Több bilaterális tárgyaláson is túl vagyok már tegnap este is, és ma reggel, ma reggel például a montenegrói miniszterelnökkel, a norvég miniszterelnökkel és pár perccel a kanadai miniszterelnökkel volt egy külön megbeszélésünk, mindegyik országgal természetesen vannak külön bilaterális kérdések is, amelyekben előre tudunk lépni

– jelentette ki a miniszterelnök.

Magyar Péter ennek kapcsán arról beszélt, hogy Montenegró fontos partner Magyarország számára, hazánk pedig egy erős balkáni régióban érdekelt. Ennek okán a miniszterelnök megegyezett montenegrói hivatali partnerével, hogy közösen segítik majd egymást. A miniszterelnök emellett elmondta, hogy várhatóan ezen a találkozón is elfogadnak majd egy NATO-deklarációt az Ukrajnának nyújtandó pénzügyi támogatásról.

„A 70 milliárd eurós támogatáshoz viszont most is önkéntes lesz a csatlakozás” – nyomatékosította a miniszterelnök, aki jelezte, hogy Magyarország csak úgy, mint legutóbb, kimard ebből.

Világossá tettem itt Ankarában is mindenki számára, és világossá is fogom tenni még a plenáris ülésen, hogy Magyarország továbbra is támogatja mindenféle humanitárius eszközzel Ukrajnát, viszont se fegyvert, se csapatokat, semmilyen katonát és ilyen katonai támogatást Magyarország nem nyújt Ukrajnának. Tegnap beszéltem Zelenszkij elnökkel a kezdő fogadás alkalmával röviden, és megállapodtunk abban, hogy valamikor a közeljövőben fogunk találkozni vagy Budapesten, vagy Kijevben, és utána elmegyünk együtt Kárpátaljára, Beregszászra

– zárta bejelentkezését a miniszterelnök.