Manfred Weber semmi problémát nem lát benne, hogy Magyar Péter az alkotmány módosításával szabadul meg Sulyok Tamástól

Az EPP vezetőjét egy német újságíró kérdezte a Magyarországon kialakult, az alkotmányosság kereteit erősen feszegető helyzetről. Manfred Weber támogatásáról biztosította Magyar Péter miniszterelnököt, aki szerinte azt teszi, amire a magyar emberek felhatalmazást adtak neki – írja a Mandiner.

Manfred Weber szerint semmi kivetni való nincs abban, ahogy Magyar Péter el akarja távolítani Sulyok Tamást / Fotó: HELMUT FOHRINGER / APA

Manfred Weber nem lát problémát

Manfred Weber nemrég Strasbourgban tartott sajtótájékoztatót, amelyen egy meglepő kérdést is nekiszegeztek. Egy német újságíró arra volt kíváncsi, hogy az EPP elnöke hogyan értékeli Magyar Péter és a Tisza Párt által benyújtott alaptörvény-módosítást, amelynek értelmében Sulyok Tamás köztársasági elnök és az Alkotmánybíróság elnökének a megbízatása is véget érne, valamint a parlamenti képviselők és a miniszterelnök mandátumának időtartama is maximálva lenne.

Manfred Weber ennek kapcsán teljes támogatásáról biztosította a magyar miniszterelnököt, aki szerinte azt teszi, amire a magyar választók felhatalmazták.

Weber szerint a Tisza Párt és a miniszterelnök az ország megváltoztatására kapott mandátumot, ezt pedig most el is kezdte végrehajtani. Ebben az EPP elnöke nem lát kivetnivalót.

Magyarország büszke és fontos országa Európának, ezért teljes mértékben támogatom azt a törekvését, hogy megvalósítsa mindazt, amit a magyar állampolgároknak megígért

– nyomatékosította Weber.

A parlament tárgyal, a Fidesz tüntet

Mint megírtuk, a parlament ma tárgyalja a tizenhetedik alaptörvény-módosítást, amelynek keretében megfosztanák tisztségétől Sulyok Tamás köztársasági elnököt. Ruff Bálint, a Miniszterelnökséget vezető miniszter sürgősségi tárgyalást kért, így kerülhet a hétvégén benyújtott indítvány már most az Országgyűlés elé. Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője bejelentette:

csütörtökön este hat órától a Sándor palota előtt tüntetést tartanak,

tiltakozva az alaptörvény módosítása ellen, mert fontos, hogy a köztársasági elnöki intézmény megmaradjon.

A külföldön tartózkodó Magyar Péter a közösségi oldalán küldött üzenetet. „Tényleg van, aki azt hitte, hogy ha a Tisza megkapja a kétharmados felhatalmazást, akkor minden úgy megy tovább, mint eddig, és a bábok maradnak? Hát nem” – írta a miniszterelnök.