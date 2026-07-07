Megszületett a döntés Marine Le Pen politikai jövőjével kapcsolatban

A francia fellebbviteli bíróság döntése új helyzetet teremtett Marine Le Pen számára. A politikus előtt ismét megnyílhat az út a francia elnökválasztás felé, de az ítélet nem jelent teljes felmentést: az uniós pénzekkel kapcsolatos visszaélési ügy továbbra is árnyékot vethet a kampányára – írja a Reuters.

A francia fellebbviteli bíróság döntése új helyzetet teremtett Marine Le Pen számára. A politikus előtt ismét megnyílhat az út a francia elnökválasztás felé, de az ítélet nem jelent teljes felmentést

Fotó: X/Marine LePen

Marine Le Pen indulhat a francia elnöválasztáson

Marine Le Pen előtt újra megnyílhat az út a 2027-es francia elnökválasztás felé, miután egy francia fellebbviteli bíróság lerövidítette a választott tisztségektől való eltiltását. A bíróság ugyanakkor helybenhagyta az elítélését az európai parlamenti pénzekkel való visszaélés ügyében, így a döntés egyszerre jelent politikai lehetőséget és komoly akadályt a jobboldali vezető számára.

Le Pen eredetileg öt évre szóló eltiltást és négyéves börtönbüntetést kapott, miután bűnösnek találták uniós források elsikkasztásában.

A mostani ítélet szerint hároméves börtönbüntetést kell kapnia, ebből két évet felfüggesztettek. Az eltiltást 45 hónapra csökkentették, amelyből 30 hónapot felfüggesztettek.

A döntés alapján Le Pen 2027 áprilisában elvileg már indulhatna az elnökválasztáson, mert a ténylegesen letöltendő eltiltás nagy része a korábbi ítélet óta már eltelt. A bíróság azonban egy év elektronikus nyomkövető viselését is elrendelte, ami politikailag és gyakorlatilag is megnehezítheti a kampányát.

Le Pen korábban azt mondta, ilyen feltételek mellett nem lehet kampányolni, mert este nem tudna választókkal találkozni és gyűléseken részt venni. Ezért bár jogilag újra esélyt kaphat a 2027-es indulásra, továbbra is kérdéses, hogy valóban vállalja-e a kampány – olvasható a The Independent cikkében.

Marine Le Pen ellen tavaly márciusban uniós pénzek hűtlen kezelése miatt született ítélet, amelynek legfontosabb része az öt évre szóló közügyektől való eltiltás, amellyel kapcsolatban azonnali végrehajtást rendelt el a bíróság.