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marine le pen

Marine Le Pen: A demokráciának nincsenek oldalai, csak szabályai vannak

35 perce
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A francia Nemzeti Tömörülés vezéralakja, aki elnökjelölt is a következő franciaországi választáson, közösségi oldalán tette közzé véleményét Magyarországon zajló folyamatokról.
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marine le peneurópai bizottságMagyar Péter

— Magyarországon egyre gyakrabban sértik meg a jogállamiságot azok áldásával, akik úgy vélik, hogy a „jó oldalon” állnak – írta X-oldalán Marine Le Pen.

President of Rassemblement National parliamentary group Marine Le Pen poses poses ahead of a television interview entitled "Le Grand Entretien" broadcast on French news channel LCI, in Boulogne-Billancourt, southern of Paris on July 1, 2026. (Photo by Julie SEBADELHA / AFP)
Marine Le Pen
Fotó: JULIE SEBADELHA / AFP

A Nemzeti Tömörülés párt vezéralakja, aki egyben elnökjelölt is a következő franciaországi választáson, hozzátette:

A demokráciának viszont nincsenek oldalai. Csak szabályai vannak, amelyeket az Európai Bizottság által támogatott új magyar miniszterelnök éppen lábbal tipor.

A politikus Gál Kinga, a Patrióták Európáért európai parlamenti frakció első alelnökének bejegyzésére reagált, amelyben a Fidesz EP-képviselője azt írta:

Ami ma Magyarországon történik, az példátlan. Az ügyészek előzetes bejelentés nélkül érkeztek a Fidesz szervereit tároló létesítménybe, hogy lefoglalják a párt teljes kommunikációs rendszerét és adatbázisait. Az 1990-es demokratikus átmenet óta nem történt még ilyen. Miután politikai eszközökkel nem sikerült megtörni a Fidesz ellenállását a Tisza-kormány önkényuralmával szemben, a Tisza-kormány most jogi eszközökkel igyekszik megbénítani a legerősebb ellenzéki pártot. Egy demokratikus, jogállamiságon alapuló államban ez elfogadhatatlan.

Amint arról beszámoltunk, előzetes bejelentés nélkül jelentek meg az ügyészség nyomozói a Fidesz szervereit biztosító központban, hogy lefoglalják a párt teljes kommunikációs rendszerét és az adatbázisait. 

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