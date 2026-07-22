Marine Le Pen: A demokráciának nincsenek oldalai, csak szabályai vannak

— Magyarországon egyre gyakrabban sértik meg a jogállamiságot azok áldásával, akik úgy vélik, hogy a „jó oldalon” állnak – írta X-oldalán Marine Le Pen.

Marine Le Pen

Fotó: JULIE SEBADELHA / AFP

A Nemzeti Tömörülés párt vezéralakja, aki egyben elnökjelölt is a következő franciaországi választáson, hozzátette:

A demokráciának viszont nincsenek oldalai. Csak szabályai vannak, amelyeket az Európai Bizottság által támogatott új magyar miniszterelnök éppen lábbal tipor.

A politikus Gál Kinga, a Patrióták Európáért európai parlamenti frakció első alelnökének bejegyzésére reagált, amelyben a Fidesz EP-képviselője azt írta:

Ami ma Magyarországon történik, az példátlan. Az ügyészek előzetes bejelentés nélkül érkeztek a Fidesz szervereit tároló létesítménybe, hogy lefoglalják a párt teljes kommunikációs rendszerét és adatbázisait. Az 1990-es demokratikus átmenet óta nem történt még ilyen. Miután politikai eszközökkel nem sikerült megtörni a Fidesz ellenállását a Tisza-kormány önkényuralmával szemben, a Tisza-kormány most jogi eszközökkel igyekszik megbénítani a legerősebb ellenzéki pártot. Egy demokratikus, jogállamiságon alapuló államban ez elfogadhatatlan.

Les violations de l’État de droit se multiplient en Hongrie avec la bénédiction de ceux qui se pensent dans le « camp du bien ».



La démocratie, elle, n’a pas de camp. Elle a juste des règles que le nouveau Premier ministre hongrois, protégé de la Commission européenne, est en… https://t.co/WMeG7aLEWy — Marine Le Pen (@MLP_officiel) July 21, 2026

Amint arról beszámoltunk, előzetes bejelentés nélkül jelentek meg az ügyészség nyomozói a Fidesz szervereit biztosító központban, hogy lefoglalják a párt teljes kommunikációs rendszerét és az adatbázisait.