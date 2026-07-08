Mark Rutte a védelmébe vette Donald Trumpot

A NATO-csúcstalálkozóján a szövetség ismét megerősítette a „vasszilárdságú elköteleződését” az 5-ös cikkely szerinti védelem tekintetében. Mark Rutte főtitkár pedig egyúttal megvédte Donald Trump amerikai elnököt, miután véleménye szerint az elvárt védelmi kiadások növelése Európa érdeke is volt, a szövetségben pedig nagyobb az egyetértés, mint valaha.

Mark Rutte szerint ideje volt a védelmi kiadások növelésének, Vlagyimir Putyin pedig hamarosan nagy bajban lehet

Fotó: BENOIT DOPPAGNE / BELGA MAG

A NATO-főtitkár sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, egyetért az amerikai elnök azon törekvésével, hogy a katonai szövetségen belüli védelmi kiadásokat növelni kell. Rutte szerint ha valaki ránéz a térképre, akkor azt látja, hogy Európa számos iparilag fejlett országgal rendelkezik, mint amilyen Németország is, ráadásul lakosság arányosan is a szövetség egyik legnagyobb tagja.

Ezeket figyelembe véve Rutte szerint elvárható a védelmi kiadások növelése, ami véleménye szerint nem csak az Egyesült Államok elvárása, de Európa érdeke is.

Rutte egyébként jelezte, ha nem Donald Trump ülne az elnöki székben, ez a forradalom még mindig váratna magára. Mint arról az Origo is beszámolt korábban, a főtitkár szerint erős hadiiparra van szüksége Európának, a gépek zümmögésének pedig dübörgéssé kell válnia, ha a kontinens meg akarja magát védeni a jövőben.

A sajtótájékoztatón több újságíró is rákérdezett az orosz–ukrán háborúra és annak jelenlegi állására, aminek kapcsán Rutte jelezte, hogy az ő információi szerint is problémák léptek fel Oroszországban.

Ez hosszútávon a háborús képességet is roncsolja, hiszen Vlagyimir Putyin elnök pontosan tisztába van vele, hogy míg „a 20. században kenyeret kellett biztosítani a lakosságnak, addig a 21. században üzemanyagra van szükség”.

Enélkül pedig az orosz emberek türelme hamar elfogyhat. Rutte egyébként ismét hangsúlyozta, hogy Ukrajnának joga van megvédeni magát, Putyin pedig provokáció nélkül indította el a háborúját, amelyben saját fiataljait küldi a frontra.

A NATO-főtitkára egyébként az iráni konfliktus kapcsán is megvédte Trumpot és jelezte, hogy az éjszakai légicsapások szükségszerű lépések voltak, miután az Egyesült Államoknak erőt kell mutatnia. Rutte egyébként jelezte, hogy Irán a NATO területén kívül esik, azonban a katonai szövetség álláspontja szerint a nukleáris program és ballisztikus rakéták valóban olyan eszközök, amelyekkel nem szabad rendelkeznie az iszlám országnak.