Mark Rutte: A NATO olyan focicsapat, amelyik tudja, hogyan kell gólt lőni

Elstartolt Ankarában a NATO-csúcstalálkozó, amit annak rendje és módja szerint a főtitkár nyitott meg. Beszédében Mark Rutte a csapatmunka fontosságára hívta fel a figyelmet, ami kapcsán hangsúlyozta, hogy a NATO-tagországokban hatalmas potenciál van.

Mark Rutte szerint forradalomra van szükség a védelmi iparban

Fotó: ISMAIL ASLANDAG / ANADOLU

„Egyetlen csapat sem nyer egyetlen zseniális játékos miatt. Szükségünk van a kapusra, neki pedig a védőkre, a középpályásokra, és csatárokra” – fogalmazott Rutte beszédében. A főtitkár ennek kapcsán kiemelte, hogy természetesen mindenki emlékszik a játékosra, aki gólt rúg, azonban minden kiváló játékos és csapat mögött ott van rengeteg olyan ember, akik a háttérből segítik őket.

Rutte szerint ezen hasonlat mentén nem lehet kérdés, hogy a NATO egy olyan csapat, amely tudja, hogyan kell gólt lőni.

A főtitkár a gondolatmenet kapcsán határozottan hitet tett a katonai szövetség védelmi képességeinek a növelése mellett, amely leginkább a katonai infrastruktúrát érinti. Mark Rutte szerint a NATO az elmúlt évben 37 milliárd dollárt fektetett be védelmi ipari bázisának fejlesztésébe. Ez magában foglal annyi gyártóterületet, amely 2000 futballpályát is képes lenne lefedni.

A főtitkár szerint a szövetség jövőre évente körülbelül négymillió tüzérségi lövedék gyártására lesz képes, ami majdnem kétszerese a tavalyi mennyiségnek.

Rutte szerint azonban Oroszország nemzeti költségvetésének csaknem felét a háborús gépezetére költi, hogy továbbra is támogassa az ukrajnai háborúját és más európai katonai tevékenységeit. „A kihívás leküzdéséhez transzatlanti védelmi, ipari forradalomra van szükségünk” – nyomatékosította, valamint hozzátette: „A gépek zümmögésének dübörgéssé kell válnia.”

Rutte beszédével párhuzamosan a tagországok vezetői is érkeznek lassan a török fővárosba, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nemrég landolt gépével, a hírek szerint pedig az elkövetkezendő órákban kétoldalú megbeszélést folytat majd a főtitkárral.