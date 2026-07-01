Meg vannak számlálva Zelenszkij napjai? Az ukrán elnök próbálkozása csúnyán visszaütött

Az Ukrainszka Pravda több, a találkozóra rálátó forrásra hivatkozva azt írta, hogy Zelenszkij nem sokkal azután hívta haza Londonból Ukrajna egyesült királyságbeli nagykövetét, Valerij Zaluzsnijt, hogy Nagy-Britanniában bejelentették Keir Starmer miniszterelnök lemondását.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök

Fotó: Genya Savilov / AFP

A lap szerint a megbeszélés elején az ukrán elnök arról beszélt, hogy a fronthelyzet kedvezőbben alakul, a társadalom továbbra is viszonylag egységes, ezért szerinte megnyílhatott egy lehetőség a választás megtartására.

Zaluzsnij állítólag igennel válaszolt

A források szerint Zelenszkij azt kérdezte a volt főparancsnoktól:

– Ha ősszel lesz választás, indulni fogsz?

Az Ukrainszka Pravda értesülése szerint Zaluzsnij röviden válaszolt:

– Igen, indulok.

A lap azt állítja, hogy az ukrán elnök ezt megelőzően különböző állami tisztségekről is hajlandó lett volna tárgyalni Zaluzsnijjal, azonban a válasz után erre már nem került sor.

A cikk szerint Zaluzsnij azt mondta, nem politikai karriert keres, ugyanakkor sokan bíznak benne, ezért nem tudja figyelmen kívül hagyni a belé vetett bizalmat.

Budanov neve is felmerült

Az Ukrainszka Pravda szerint a találkozót követően Rusztem Umerov, az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkára, valamint David Arahamija, a kormánypárt parlamenti frakcióvezetője is egyeztetett Zaluzsnijjal. A lap szerint ismét arra kérték, hogy gondolja át döntését, de álláspontján nem változtatott.

A cikk arról is beszámol, hogy Zelenszkij egy másik megbeszélésen már Kirilo Budanov katonai hírszerzési vezetővel, Umerovval, Arahamijával, Oleh Tatarovval és Mihajlo Fedorovval tárgyalt arról, hogy mikor lehetne megtartani az ukrán elnökválasztást, illetve kik indulhatnának rajta.

Belső felmérésekre hivatkozik a lap

Az Ukrainszka Pravda szerint a megbeszéléseken olyan, nem nyilvános közvélemény-kutatások eredményeit is ismertették, amelyek júniusban készültek.

A lap forrásai szerint az első fordulóban a megkérdezettek mintegy 33 százaléka szavazna Zelenszkijre, 22 százalékuk Zaluzsnijra, míg közel 14 százalékuk Budanovra.

Ugyanezek a felmérések ugyanakkor azt mutatják, hogy egy második fordulóban Zelenszkij a lap állítása szerint alulmaradna Zaluzsnijjal szemben, míg Budanov ellen szoros küzdelemben ugyan, de győzni tudna.