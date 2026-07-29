Merz nemet mondana az uniós költségvetésre

Írország nemrég átvette az Európai Unió soros elnökségi tisztségét, azonban Dublinra óriási nyomás nehezedik a következő hét éves költségvetés tető alá hozása kapcsán. Friedrich Merz német kancellár nemrég az ír fővárosban járt, ahol hangsúlyozta, hogy százmilliárd eurós visszavágásra van szükség – írja a Brussel Signal.

Merz szerint ebben a helyzetben elfogadhatatlan lenne az Európai Uniós kiadások növelése

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A német kancellár Micheál Martin ír miniszterelnökkel folytatott tárgyalás előtt hangsúlyozta, hogy nemzeti szinten a legtöbb európai ország súlyos lépéseket eszközölt a költségvetés konszolidációja okán, ebben a helyzetben pedig az Európai Uniós kiadások semmiképp nem nőhetnek tovább.

Merz különösképpen a bürokrácia növelését utasította el, kiemelve, hogy Berlin a következő években nyolc százalékos munkaerő csökkentést tervez a kormányzatban.

A kancellár ennek kapcsán odaszúrt az Európai Bizottságnak is, amely a költségvetésben további forrásokat igényelt 2500 új köztisztviselői pozíció létrehozására. Merz szerint az ilyen mértékű bővítés egyértelműen elrugaszkodott lenne a valóságtól.

A Bizottság még 2025 júliusában közel 2 billió eurós, azaz az EU bruttó nemzeti jövedelmének 1,26 százalékát kitevő többéves pénzügyi keretet javasolt. Az Európai Parlament áprilisban még ennél is továbbment, és egy körülbelül 2,2 billió eurós csomagot követelt. Németország a költségvetés legnagyobb nettó befizetője, a mostani tervek értelmében pedig Berlin nettó befizetései mintegy 80 százalékkal is emelkedhetnek.

A német kancellár nem véletlenül tartja jelen formájában életképtelennek a tervezetet. Merz megítélése Németországban történelmi mélyponton van, miután a gazdasági nehézségekre a kormány nem tudott megfelelő válaszokat adni. Egy olyan hét éves költségvetés pedig, amely további terheket ró a gyengélkedő német gazdaságra feltehetőleg az utolsó szög lenne a koporsóban.

Nem Merz az egyetlen, aki nem rajong a megnövekedett költségvetési terhekért. Korábban a francia elnök, Emmanuel Macron szorgalmazta, hogy a blokk vezessen be EU-szintű adókat, amelyek felett Brüsszel rendelkezne, és amely elégséges ahhoz, hogy a rekord költségvetést finanszírozni tudják belőle. Ennek a francia elképzelés szerint része lehet a külföldi cégek megadóztatása is, amelyet Róma is támogatna.

Merz ugyanakkor teljes mértékben elutasította az ötletet, miután félő, hogy az Egyesült Államokkal eddig is feszélyezett kereskedelmi viszony tovább romlana, Európának pedig büntetővámokkal kellene szembenéznie.

A jelenlegi költségvetés jövője tehát továbbra is kérdéses. Írország ugyan jelezte, hogy prioritásként tekint a soros elnökség alatt a hét éves költségvetésre, azonban a tervezetet az összes tagállamnak és az európai parlamentnek is jóvá kell hagynia, decemberig pedig már nincs olyan sok idő hátra.