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Németország

Erős vezetőnek láttatná magát Merz, hogy megfékezze az AfD előretörését

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A német kancellár a hírek szerint megértette, hogy pártja és ő maga is népszerűségi problémákkal küzd, amelyen muszáj lesz javítani a jobboldal előretörésének megállítása érdekében. Friedrich Merz és pártja igyekszik reformkancellárként keretezni a politikust, azonban a PR-kampány és a reformok sorozata lehet hogy kevés lesz az AfD megállításához.
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NémetországAfDFriedrich MerzCDU

A német kancellárnak a hírek szerint végre leesett, hogy az AfD valóban a legnépszerűbb párt, kormánya pedig egyre kevesebb támogatót tudhat maga mögött. Friedrich Merz és a CDU ezért neki is látott a kancellár imázsa átalakításának, azonban lehet, hogy túl ez kevés lesz, túl későn. 

Friedrich Merz szeretné egy cselekvőképes kancellár benyomását kelteni, ez azonban lehet hogy kevés lesz az AfD megállítására
Friedrich Merz szeretné egy cselekvőképes kancellár benyomását kelteni, ez azonban lehet hogy kevés lesz az AfD megállítására 
Fotó: ELISA SCHU / DPA

Nemrég megjelent egy igen dekoratív kép a CDU közösségi oldalán. A felvételen Friedrich Merz német kancellár sétál éppen komoly arckifejezéssel, divatos öltönyben és napszemüvegben, kezébe egy elegáns táskával. 

A képhez a „Reformkanzler” (reformkancellár) német kifejezést írták. „Jó útra tereljük Németországot” – írta a párt a fotóhoz fűzött megjegyzésében. A hirtelen jött PR-kampány egyébként érthető, miután a német társadalom jelentős része – még ha nem is nyíltan, de – nem igazán fogadja be Merz és kormánya passzivitását. A német kancellár ugyanis, ahogy az már lenni szokott, a változás ígéretével került hatalomra, azonban az ígéretekből egyelőre nem igazán látszik semmi. 

Merz ugyanis a Németország számára égető kérdések szinte egyikével sem tudott érdemben előre lépni. A gazdasági nehézségeket nem sikerült kezelni, a bevándorlás pedig továbbra is megosztja az ország társadalmát, amely egyre inkább halad a szélsőségek irányába. 

A helyzet azonban az, hogy Merz még saját dolgát is megnehezítette, hiszen az alapvetően koalíciós keretek között működő német demokrácia történetében elsőként a baloldali pártok és a CDU/CSU tűzfalat húzott az ország közvélemény-kutatások szerinti legnépszerűbb pártja, az AfD köré. A jobboldali párt népszerűsége pedig nem véletlen, hiszen az általában a politikai korrektség konformizmusa által sakkban tartott német politikai elit cselekvőképtelenségével szemben Alice Weidel pártja potens problémamegoldóként mutatja magát, aki ha kell a radikális megoldásoktól sem riad vissza. 

A közvélemény-kutatások szerint pedig az AfD messze vezeti a népszerűségi listát. Merz számára azonban felérne egy vereséggel, ha a tűzfal felhúzása után mégis az együttműködés mellett döntene. 

A kancellár már többször is figyelmeztette párttársait a közelgő tartományi választások előtt, hogy az AfD esetében továbbra is fennáll az együttműködési tilalom. Ezt annak ellenére erőlteti a német kancellár és környezete, hogy bizonyos felmérések szerint a lakosság egy CDU-AfD kormányt látna legszívesebben. 

Ráadásul a CDU alapvetően nehezen tud együttműködni az SPD-vel, miután a baloldali párt rendszeresen szeretné kihasználni azt a helyzetet, hogy nélküle a kormány összeomlana. Ennek megfelelően az elmúlt időszakban egyre nagyobb szeletet szeretnének a kormányzati tortából. 

Friedrich Merz, az intéző 

Merz az elmúlt hónapokat a hírek szerint azzal töltötte, hogy reformmegállapodásokat próbált kötni koalícióján belül a parlament pénteken kezdődő nyári szünete – és a szeptemberi kelet-németországi választások előtt, ahol az AfD közel áll ahhoz, hogy legalább egy tartományi parlamenti többséget megszerezzen. 

A kancellár célja, hogy megmutassa a német választóknak, hogy ideológiailag megosztott, konzervatívokból és balközép szociáldemokratákból álló koalíciója elég dinamikus ahhoz, hogy meghozza a dolgok jobbra fordításához szükséges nehéz döntéseket.

„Újra és újra hallom a vádat, hogy a politikai közép nem teljesít, hogy csak akadályozza és blokkolja a saját fejlődését” – mondta Merz csütörtökön a német Bundestagban tartott beszédében. „Hadd válaszoljak egyértelműen: a közép valóban teljesít” – tette hozzá.

Merz belső kampánya sikeres volt, hiszen a koalíciós vezetőknek sikerült több kardinális kérdésben, mint például a nyugdíjreformban is megegyezni, azonban ez nem jelenti, hogy a német társadalom is hasonlóképpen reagál majd. 

A gazdasági szereplők többsége szerint ugyanis a koalíciós kormány együttműködése lényegében csak a nulladik lépés, a reformok tényleges implementálása csak ezután kezdődhet. 

Azt azonban érdemes megjegyezni, hogy a német választók 63 százaléka elégedetlen a már fent említett nyugdíjreformmal, amely megemelné a nyugdíjkorhatárt, hiába a gazdasági elit támogatása. A választók szintén nem rajonganak a betegszabadsághoz való jog megreformálásáért. Így tehát egészen biztos, hogy Merznek egy PR-kampánynál többre lesz szüksége, ha nem akarja végignézni, ahogy az AfD letarolja Németországot.

 

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