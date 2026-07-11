Erős vezetőnek láttatná magát Merz, hogy megfékezze az AfD előretörését

A német kancellárnak a hírek szerint végre leesett, hogy az AfD valóban a legnépszerűbb párt, kormánya pedig egyre kevesebb támogatót tudhat maga mögött. Friedrich Merz és a CDU ezért neki is látott a kancellár imázsa átalakításának, azonban lehet, hogy túl ez kevés lesz, túl későn.

Friedrich Merz szeretné egy cselekvőképes kancellár benyomását kelteni, ez azonban lehet hogy kevés lesz az AfD megállítására

Fotó: ELISA SCHU / DPA

Nemrég megjelent egy igen dekoratív kép a CDU közösségi oldalán. A felvételen Friedrich Merz német kancellár sétál éppen komoly arckifejezéssel, divatos öltönyben és napszemüvegben, kezébe egy elegáns táskával.

A képhez a „Reformkanzler” (reformkancellár) német kifejezést írták. „Jó útra tereljük Németországot” – írta a párt a fotóhoz fűzött megjegyzésében. A hirtelen jött PR-kampány egyébként érthető, miután a német társadalom jelentős része – még ha nem is nyíltan, de – nem igazán fogadja be Merz és kormánya passzivitását. A német kancellár ugyanis, ahogy az már lenni szokott, a változás ígéretével került hatalomra, azonban az ígéretekből egyelőre nem igazán látszik semmi.

Merz ugyanis a Németország számára égető kérdések szinte egyikével sem tudott érdemben előre lépni. A gazdasági nehézségeket nem sikerült kezelni, a bevándorlás pedig továbbra is megosztja az ország társadalmát, amely egyre inkább halad a szélsőségek irányába.

A helyzet azonban az, hogy Merz még saját dolgát is megnehezítette, hiszen az alapvetően koalíciós keretek között működő német demokrácia történetében elsőként a baloldali pártok és a CDU/CSU tűzfalat húzott az ország közvélemény-kutatások szerinti legnépszerűbb pártja, az AfD köré. A jobboldali párt népszerűsége pedig nem véletlen, hiszen az általában a politikai korrektség konformizmusa által sakkban tartott német politikai elit cselekvőképtelenségével szemben Alice Weidel pártja potens problémamegoldóként mutatja magát, aki ha kell a radikális megoldásoktól sem riad vissza.

A közvélemény-kutatások szerint pedig az AfD messze vezeti a népszerűségi listát. Merz számára azonban felérne egy vereséggel, ha a tűzfal felhúzása után mégis az együttműködés mellett döntene.

A kancellár már többször is figyelmeztette párttársait a közelgő tartományi választások előtt, hogy az AfD esetében továbbra is fennáll az együttműködési tilalom. Ezt annak ellenére erőlteti a német kancellár és környezete, hogy bizonyos felmérések szerint a lakosság egy CDU-AfD kormányt látna legszívesebben.

Ráadásul a CDU alapvetően nehezen tud együttműködni az SPD-vel, miután a baloldali párt rendszeresen szeretné kihasználni azt a helyzetet, hogy nélküle a kormány összeomlana. Ennek megfelelően az elmúlt időszakban egyre nagyobb szeletet szeretnének a kormányzati tortából.

Friedrich Merz, az intéző

Merz az elmúlt hónapokat a hírek szerint azzal töltötte, hogy reformmegállapodásokat próbált kötni koalícióján belül a parlament pénteken kezdődő nyári szünete – és a szeptemberi kelet-németországi választások előtt, ahol az AfD közel áll ahhoz, hogy legalább egy tartományi parlamenti többséget megszerezzen.

A kancellár célja, hogy megmutassa a német választóknak, hogy ideológiailag megosztott, konzervatívokból és balközép szociáldemokratákból álló koalíciója elég dinamikus ahhoz, hogy meghozza a dolgok jobbra fordításához szükséges nehéz döntéseket.

„Újra és újra hallom a vádat, hogy a politikai közép nem teljesít, hogy csak akadályozza és blokkolja a saját fejlődését” – mondta Merz csütörtökön a német Bundestagban tartott beszédében. „Hadd válaszoljak egyértelműen: a közép valóban teljesít” – tette hozzá.