Az elmúlt 24 órában körülbelül 60 000 migráns lépett át Marokkóból Spanyolország észak-afrikai területére, Ceutába – közölte Ceuta elnöke, hozzátéve, hogy legalább 34 ember életét vesztette az átkelés során. A migránsok azután rohamozták meg az országot, hogy a spanyol Legfelsőbb Bíróság úgy döntött: a Ceutába vagy Melillába – egy másik spanyol exklávéba – tartó útjuk során a tengeren feltartóztatott migránsokat nem lehet azonnal visszaküldeni Marokkóba – írta a BBC. Pedro Sánchez miniszterelnök a helyzetet „támadásnak” minősítette, és kijelentette, hogy minden illegális migránst „a lehető leghamarabb” visszaküldenek Marokkóba. Több európai vezető is aggodalmát fejezte ki a történtek miatt, néhányan a határellenőrzés szigorítását ígérték. A hatóságok becslése szerint az elmúlt 24 órában illegálisan a területre átlépők közül legalább 7 000 kiskorú.

Migránsinvázió: Meloni után Babis is felfüggesztené Spanyolország schengeni tagságát - videó

Fotó: ABDEL MAJID BZIOUAT / AFP

Sokan a tengeren átúszva jutottak el a spanyol területre.

A történtekre reagálva Giorgia Meloni olasz miniszterelnök bejelentette, hogy a kormány összehívja az illetékes szerveket, és a tanácskozások után rendkívüli intézkedéseket is hozhat.

Ezek között említette azt a lehetőséget is, hogy kezdeményezik Spanyolország schengeni övezetből történő felfüggesztését.

Meloni azt mondta, a Ceutából érkező képek sokkolóak, és Olaszország nem nézheti tétlenül az eseményeket.