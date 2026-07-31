Migránsinvázió: Meloni után Babis is felfüggesztené Spanyolország schengeni tagságát - videó

Az elmúlt 24 órában körülbelül 60 000 migráns lépett át Marokkóból Spanyolország észak-afrikai területére, Ceutába – közölte Ceuta elnöke, hozzátéve, hogy legalább 34 ember életét vesztette az átkelés során. A migránsok azután rohamozták meg az országot, hogy a spanyol Legfelsőbb Bíróság úgy döntött: a Ceutába vagy Melillába – egy másik spanyol exklávéba – tartó útjuk során a tengeren feltartóztatott migránsokat nem lehet azonnal visszaküldeni Marokkóba – írta a BBC. Pedro Sánchez miniszterelnök a helyzetet „támadásnak” minősítette, és kijelentette, hogy minden illegális migránst „a lehető leghamarabb” visszaküldenek Marokkóba. Több európai vezető is aggodalmát fejezte ki a történtek miatt, néhányan a határellenőrzés szigorítását ígérték. A hatóságok becslése szerint az elmúlt 24 órában illegálisan a területre átlépők közül legalább 7 000 kiskorú.
Sokan a tengeren átúszva jutottak el a spanyol területre.
A történtekre reagálva Giorgia Meloni olasz miniszterelnök bejelentette, hogy a kormány összehívja az illetékes szerveket, és a tanácskozások után rendkívüli intézkedéseket is hozhat.
Ezek között említette azt a lehetőséget is, hogy kezdeményezik Spanyolország schengeni övezetből történő felfüggesztését.
Meloni azt mondta, a Ceutából érkező képek sokkolóak, és Olaszország nem nézheti tétlenül az eseményeket.
Antonio Tajani olasz külügyminiszter már korábban is sürgette a schengeni térség Spanyolországgal szembeni lezárását, mert szerinte az ellenőrizetlen illegális bevándorlás nemzetbiztonsági kockázatot jelent, és bírálta a madridi kormány migrációs politikáját is – írja a Politico. A spanyol kormány visszautasította az olasz vádakat. José Manuel Albares külügyminiszter szerint az ilyen kijelentések nem méltók egy partnerországhoz, és politikai haszonszerzést szolgálnak ahelyett, hogy európai szolidaritást mutatnának.
Babis egyetért Melonival
Spanyolország előtt azonnal le kell zárni a schengeni övezetet
– közölte Andrej Babis cseh miniszterelnök pénteken Prágában.
A politikus nyilatkozatát Martin Vodicka kormányszóvivő ismertette a CTK hírügynökséggel, hozzátéve: több tízezer afrikai migráns behatolása Ceutába olyan botrány, amelyért a spanyol kormány a felelős.
"Abszolút botrányos, hogy az Európai Unió egyik tagja az illegális migránsok tartózkodásának legalizálásán alapuló politikát folytathat akkor, amikor az unió hozzáállása ezzel éppen ellenkező"
– idézte a kormányfőt a szóvivő.
Petr Macinka külügyminiszter egy sajtótájékoztatón kérdésre válaszolva azt mondta, hogy a Ceutában kialakult helyzet az egész schengeni övezet számára nagyon bonyolult. A miniszter megjegyezte: nem zárná ki Spanyolországot a schengeni övezetből, és megvárja a hivatalos madridi álláspontot.
A BBC tudósítása szerint a hatóságok arról számoltak be, hogy eddig több mint 25 000-en tértek vissza önként Marokkóba.
Spanyolország közölte, hogy dolgozik a ceutai helyzet kezelésén, a határ védelmére katonákat is vezényeltek a térségbe. A biztonság megerősítésére katonákat küldtek Ceutába és testvérvárosába, Melillába is, ahol az éjszaka folyamán szintén 300–400 határátlépésről számoltak be.Andy Burnham brit miniszterelnök és a francia elnök segítséget ajánlottak Spanyolországnak.
A miniszterelnök pénteken, Ceutába tett látogatása során, elítélte a határátlépéseket, és kijelentette, hogy azok Spanyolország területi integritásának megsértését jelentik.
A miniszterelnök a veszélyes eseményekért azokat a bűnszervezeteket okolta, amelyek manipulálják a Legfelsőbb Bíróság legutóbbi ítéletét, hozzátéve, hogy a téves információk „az elmúlt órákban villámgyorsan terjedtek”.
Elmondta, hogy a marokkói hatóságok együttműködnek az illegálisan bejutottak visszatoloncolására irányuló tervekben.
Sánchez hozzátette, hogy a kormány meg fogja vizsgálni a marokkói határ megerősítésének lehetőségét.
Juan Jesús Vivas, Ceuta vezetője szerint a helyzet „fenntarthatatlan”: legutóbbi érkezők száma a nyolcvanezres város lakosságának mintegy 70%-át teszi ki.
A Patrióták rendkívüli Európai Parlamenti ülés összehívását kezdeményezték
A Patrióták kezdeményezik, hogy az Európai Parlament rendkívüli ülést tartson a Ceutában és Melillában kialakult migrációs helyzet miatt
– közölte Facebook-oldalán Gál Kinga.
A politikus bejegyzésében azt írta:
„Az illegális határátlépések olyan rendkívüli helyzetet teremtettek, amely az Európai Parlament azonnali figyelmét igényli. Ezért kezdeményeztük, hogy a Parlament sürgősen vitassa meg az Európai Unió külső határain kialakult helyzetet és az uniós migrációs politika kudarcát. Azt is kértük, hogy a vitában vegyen részt a spanyol kormány, valamint az Európai Bizottság és a Tanács is.”
Európa külső határainak védelme és polgáraink biztonsága nem tűr halogatást. Az elhibázott migrációs politika következményeit nem az európai embereknek kell viselniük
– tette hozzá a Patrióták Európáért képviselőcsoport első alelnöke.
Von der Leyen és Weber is megszólalt
Megengedhetetlennek nevezte Ursula von der Leyen, hogy bárki az Európai Unió területére lépjen anélkül, hogy betartaná az uniós szabályokat. Az Európai Bizottság elnöke X-en közzétett bejegyzésében kijelentette: a veszélyes határátkeléseknek azonnal véget kell vetni, az embercsempész-hálózatokat fel kell számolni, az unió területén maradásra jogosulatlanok visszaküldésének gyorsnak kell lennie.
Az uniós bizottság elnöke közölte, két uniós biztost bízott meg a helyzet kezelésének támogatásával. Magnus Brunner belügyi uniós biztos már együttműködik Spanyolországgal, és készen áll arra, hogy a kritikus helyszínekre utazzon.
Brunner továbbá operatív támogatást nyújt Spanyolországnak, többek között az EU határ- és partvédelmi ügynökségén, a Frontexen keresztül a helyzet kezelésében, Dubravka Suica, a földközi-tengeri térségért felelős uniós biztos pedig a marokkói kollégájával áll kapcsolatban – tette hozzá Ursula von der Leyen.
Az Európai Néppártot vezető Manfred Weber a migrációs paktum mihamarabbi végrehajtását sürgette az X-en közzétett bejegyzésében.
Ez egy dolgot bizonyít: a migrációs paktumot és a visszaküldésről szóló szabályozást ma kell végrehajtani, nem holnap.
Ceuta és Melilla az Európai Unió egyetlen szárazföldi határát jelentik Afrikával, ezért régóta kiemelt célpontjai az Európába tartó migránsoknak.
Fokozódik a migrációs válság, több ezer migráns jutott át Ceutába
Csütörtökön súlyos fennakadások alakultak ki a határellenőrzésben. Spanyolország katonákat vezényel az észak-afrikai enklávéba, hogy megerősítsék a biztonságot és segítsék a túlterhelt befogadóközpontok működését.