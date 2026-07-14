Görögország új módszerrel próbálja megállítani a migránsokat

A cél a migránsok hazatérésére

A szabályozás értelmében kizárólag az Athéni Ügyvédi Kamara speciális nyilvántartásába bejegyzett ügyvédek nyújthatnak ingyenes tanácsadást a kérelmezők számára. A tájékoztatás csoportos formában zajlik majd, legfeljebb 15 fős, azonos nemzetiségű csoportokban. Kivételes esetekben a létszám 50 főre is emelkedhet. Az ügyvédek feladata, hogy tájékoztassák a kérelmezőket a jogaikról és kötelezettségeikről, a menekültügyi eljárás menetéről, valamint a jogellenes beutazás és tartózkodás következményeiről.

A rendelet külön figyelmet fordít azokra, akik olyan országból érkeznek, ahol a nemzetközi védelem elismerési aránya 20% alatt van. Őket kötelezően tájékoztatni kell az önkéntes hazatérés lehetőségéről és az irreguláris tartózkodás büntetőjogi következményeiről.

Tanácsadás, pénzügyi ösztönzőkkel

Az ügyvédek foglalkozásonként 160 eurós alapdíjban részesülnek, függetlenül attól, hogy egyéni vagy csoportos tanácsadást tartanak. Emellett 250 eurós kiegészítő díjazás járhat azoknak az ügyvédeknek, akiknek tanácsadását követően a kérelmező két hónapon belül önkéntes hazatérési kérelmet nyújt be, és a hazatérés ténylegesen meg is valósul.

Az új szabályozás illeszkedik Thanosz Plevrísz migrációs miniszter szigorú politikájába, amelyet a „börtön vagy kitoloncolás” mottóval hirdetett meg. Plevrísz határozottan elutasítja, hogy civil vagy nemzetközi szervezetek érdemi szerepet kapjanak a görög bevándorláspolitika alakításában.

Görögország az egyik legfontosabb belépési pont

Görögország továbbra is az Európába irányuló migráció egyik legfontosabb belépési pontja, noha tény: 2026 első felében 27%-kal kevesebb illegális migráns érkezett az országba, mint az előző év azonos időszakában. A migrációs nyomás különösen a déli szigeteken továbbra is jelentős. Krétán az érkezések és feltartóztatások száma 20%-kal nőtt éves összevetésben.