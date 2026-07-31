Alice Weidel a ceutai migránshullámról: Nem ismétlődhet meg a 2015-ös migrációs válság!

A Ceuta körül kialakult migránshullámra reagálva Alice Weidel, a német Alternatíva Németországért (AfD) társelnöke azt mondta, hogy a 2015-ös migrációs válság nem ismétlődhet meg.

Alice Weidel szerint Európa nem követheti el még egyszer a 2015-ös migránshullám idején elkövetett hibákat Fotó: JORGE GUERRERO / AFP

Mint mondta, a Marokkóval határos spanyol enklávéba érkezett több ezer migráns helyzete rámutatott, hogy az Európai Uniónak sürgősen meg kell erősítenie külső határainak védelmét.

A tömeges illegális bevándorlás nem válhat ismét megszokottá Európában

– mondta Weidel, hozzátéve, hogy a tagállamoknak következetesen fel kell lépniük az illegális határátlépésekkel szemben, és a migrációs szabályokat maradéktalanul érvényesíteni kell.

50.000 illegale Grenzübertritte zählen die spanischen Behörden in Ceuta bisher, das Ziel der meisten dieser Migranten dürfte Deutschland sein. Auch heute geht der Ansturm auf die Grenze ungebremst weiter, während Ceuta in der Nacht verwüstet wurde. Deutschland muss sich… pic.twitter.com/1jlBX0fpnx — Alice Weidel (@Alice_Weidel) July 31, 2026

Weidel szerint a ceutai események újabb bizonyítékai annak, hogy az Európai Unió migrációs politikája nem működik megfelelően. Az AfD társelnöke ezért szigorúbb határvédelmet és hatékonyabb visszatoloncolási intézkedéseket sürgetett – írja az Exxpress.