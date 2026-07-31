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migráns

Alice Weidel a ceutai migránshullámról: Nem ismétlődhet meg a 2015-ös migrációs válság!

1 órája
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Alice Weidel szerint Európa nem követheti el még egyszer a 2015-ös migrációs válság idején elkövetett hibákat. Az AfD társelnöke azonnali és határozott fellépést sürgetett az Európai Unió külső határain a ceutai migránshullám miatt.
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migránsSpanyolországmigránshullámCeutaAlice Weidel

A Ceuta körül kialakult migránshullámra reagálva Alice Weidel, a német Alternatíva Németországért (AfD) társelnöke azt mondta, hogy a 2015-ös migrációs válság nem ismétlődhet meg.

Alice Weidel szerint Európa nem követheti el még egyszer a 2015-ös migránshullám idején elkövetett hibákat Fotó: JORGE GUERRERO / AFP
Alice Weidel szerint Európa nem követheti el még egyszer a 2015-ös migránshullám idején elkövetett hibákat Fotó: JORGE GUERRERO / AFP

Mint mondta, a Marokkóval határos spanyol enklávéba érkezett több ezer migráns helyzete rámutatott, hogy az Európai Uniónak sürgősen meg kell erősítenie külső határainak védelmét.

A tömeges illegális bevándorlás nem válhat ismét megszokottá Európában

– mondta Weidel, hozzátéve, hogy a tagállamoknak következetesen fel kell lépniük az illegális határátlépésekkel szemben, és a migrációs szabályokat maradéktalanul érvényesíteni kell.

Weidel szerint a ceutai események újabb bizonyítékai annak, hogy az Európai Unió migrációs politikája nem működik megfelelően. Az AfD társelnöke ezért szigorúbb határvédelmet és hatékonyabb visszatoloncolási intézkedéseket sürgetett – írja az Exxpress.

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Több ezer migráns jutott át Ceutába

Több ezer migráns jutott be Marokkóból Ceutába, miután csütörtökön súlyos fennakadások alakultak ki a határellenőrzésben. Spanyolország katonákat vezényel az észak-afrikai enklávéba, hogy megerősítsék a biztonságot és segítsék a túlterhelt befogadóközpontok működését.

 

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