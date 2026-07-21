Berúgta az ajtót az új brit miniszterelnök, már az első napján kormányátalakításba kezdett

Nagy-Manchester korábbi polgármestere teljes erőbedobással érkezett meg Londonba, ahol a mai napon átvette a miniszterelnöki tisztséget Keir Starmertől. Andy Burnham átfogó reformokat ígért, jövő hétre pedig már teljes lehet a kabinet – írja a BBC. Keir Starmer hétfőn Burnhammel együtt meglátogatta III. Károly királyt. A leköszönő miniszterelnök jelezte, hogy nem táplál haragot korábbi riválisával szemben. „Jó szívvel megyek, mosolyogva megyek” – mondta.

Andy Burnham miniszterelnök reformokat ígért

Fotó: SEIYA TANASE / NurPhoto

Downing Street-i első beszédében Burnham bejelentette, hogy „véget vet az utcán alvásnak” az országban. Ezt gyorsan követte egy 10. számú sajtóközlemény, amely további 340 millió fontot ígért a feladatra a következő öt évben.

Azt is ígérte, hogy kidolgoz egy új tízéves tervet Nagy-Britannia számára – amelyet még idén bemutatnak –, valamint egy új gazdasági modellt is, amely „az élet alapvető szükségleteit ismét a köz ellenőrzése alá helyezi”. Egyúttal jelezte, hogy az embereknek „lélegzetvételnyi időre” is szükségük van, és nyomatékosította, hogy a megélhetési költségek kezeléséről szóló bejelentések kedden kezdődnek. Burnham első beszédében szándékosan kerülte a pulpitus használatát, miután maga is elismerte, hogy az elmúlt évekbe a Downing Street hagyományos sajtótájékoztató kelléke a hivatal fluktuációjának szimbólumává vált. Ennek kapcsán hangsúlyozta, hogy a brit politikát új alapokra kell helyezni, a politikusoknak pedig emelnie kell a tétet, hogy megfeleljenek a kor kihívásainak.

Új miniszterelnök, új kabinet

A frissen érkező Burnham kapcsán többen is jelezték, hogy feltehetőleg drasztikus kormányzati átalakításra készül, azonban ennek mértéke még a várakozásokat is felülmúlta.

Burnham hivatalba lépése után megkezdte a kabinet felállítását, miután menesztette minisztereit. A volt manchesteri polgármester saját top csapatát szeretné a miniszteri székekbe látni.

A legnagyobb meglepetést a pénzügyminisztérium élén bekövetkezett váltás okozta: ennek a tárcának az élére Burnham John Healey egykori védelmi minisztert nevezte ki.