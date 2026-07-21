Berúgta az ajtót az új brit miniszterelnök, már az első napján kormányátalakításba kezdett

Nagy-Manchester korábbi polgármestere teljes erőbedobással érkezett meg Londonba, ahol a mai napon átvette a miniszterelnöki tisztséget Keir Starmertől. Andy Burnham átfogó reformokat ígért, jövő hétre pedig már teljes lehet a kabinet – írja a BBC. Keir Starmer hétfőn Burnhammel együtt meglátogatta III. Károly királyt. A leköszönő miniszterelnök jelezte, hogy nem táplál haragot korábbi riválisával szemben. „Jó szívvel megyek, mosolyogva megyek” – mondta.
Downing Street-i első beszédében Burnham bejelentette, hogy „véget vet az utcán alvásnak” az országban. Ezt gyorsan követte egy 10. számú sajtóközlemény, amely további 340 millió fontot ígért a feladatra a következő öt évben.
Azt is ígérte, hogy kidolgoz egy új tízéves tervet Nagy-Britannia számára – amelyet még idén bemutatnak –, valamint egy új gazdasági modellt is, amely „az élet alapvető szükségleteit ismét a köz ellenőrzése alá helyezi”. Egyúttal jelezte, hogy az embereknek „lélegzetvételnyi időre” is szükségük van, és nyomatékosította, hogy a megélhetési költségek kezeléséről szóló bejelentések kedden kezdődnek. Burnham első beszédében szándékosan kerülte a pulpitus használatát, miután maga is elismerte, hogy az elmúlt évekbe a Downing Street hagyományos sajtótájékoztató kelléke a hivatal fluktuációjának szimbólumává vált. Ennek kapcsán hangsúlyozta, hogy a brit politikát új alapokra kell helyezni, a politikusoknak pedig emelnie kell a tétet, hogy megfeleljenek a kor kihívásainak.
Új miniszterelnök, új kabinet
A frissen érkező Burnham kapcsán többen is jelezték, hogy feltehetőleg drasztikus kormányzati átalakításra készül, azonban ennek mértéke még a várakozásokat is felülmúlta.
Burnham hivatalba lépése után megkezdte a kabinet felállítását, miután menesztette minisztereit. A volt manchesteri polgármester saját top csapatát szeretné a miniszteri székekbe látni.
A legnagyobb meglepetést a pénzügyminisztérium élén bekövetkezett váltás okozta: ennek a tárcának az élére Burnham John Healey egykori védelmi minisztert nevezte ki.
A brit sajtó korábban egyöntetűen Shabana Mahmood belügyminisztert, kisebb valószínűséggel Ed Milibandet, az energiabiztonságért és a szennyezőanyag-kibocsátás csökkentéséért felelős tárca eddigi vezetőjét tartotta esélyesnek az eddig Rachel Reeves által betöltött pénzügyminiszteri posztra.
Reevesnek Burnham egybehangzó médiaértesülések szerint más, magas beosztással járó tisztséget ajánlott fel kormányában, a volt pénzügyminiszter azonban ezt nem fogadta el.
Shabana Mahmood az új kormányban is maradt a belügyminisztérium élén, Ed Milibandet viszont Burnham külügyminiszterré nevezte ki. A külügyi tárca eddigi vezetője, Yvette Cooper hétfőtől az egészségügyi miniszteri tisztséget tölti be.
Ed Miliband az első olyan brit külügyminiszter, akinek bátyja is betöltötte ugyanezt a tisztséget: David Miliband 2007 és 2010 között, Gordon Brown akkori munkáspárti miniszterelnök kormányában volt a külügyi tárca vezetője.
A Miliband testvérek kelet-európai holokauszttúlélők leszármazottai. Édesanyjuk, a 91 esztendős korában idén májusban elhunyt Marion Kozak a lengyelországi Czestochowában született, és lengyel apácák rejtegették őt és édesanyját a náci megszállók elől.
John Healey, az új pénzügyminiszter június 11-én, még Keir Starmer miniszterelnöksége idején mondott le a védelmi tárca éléről. Healey a távozását bejelentő igen indulatos levelében azt írta, hogy Starmer "nem volt képes, a pénzügyminisztérium pedig nem volt hajlandó" biztosítani az ország védelméhez szükséges forrásokat, így az előirányzott pénzügyi ráfordítások "jócskán elmaradnak" attól az összegtől, amelyre "a mostani veszélyes időkben" szükség lenne.
Trumppal és Zelenszkijjel is beszélt Andy Burnham
A Downing Street hétfő esti tájékoztatása szerint Andy Burnham miniszterelnök a nap folyamán telefonon tárgyalt Donald Trump amerikai elnökkel, akit manchesteri látogatásra hívott meg. Burnham biztosította Trumpot arról is, hogy London elkötelezett a Hormuzi-szoros hajóforgalmának biztosítása mellett.
Az új brit kormányfő telefonon tárgyalt Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel is, akinek hangsúlyozta, hogy az ő miniszterelnöksége alatt semmiféle változás nem lesz az Ukrajnának nyújtott brit támogatásban.
Andy Burnham a Downing Street beszámolója szerint első munkanapján megbeszélést tartott Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével is, akinek kifejtette, hogy Nagy-Britannia és az EU számára egyaránt kulcsfontosságú a szorosabb és ambiciózusabb viszonyrendszer kialakítása.
Burnham korábban, még manchesteri polgármesterként hangot adott annak a véleményének, hogy Nagy-Britanniának újból csatlakoznia kellene az Európai Unióhoz, a Munkáspárt vezetői tisztségéért folytatott versengés során azonban már azt mondta, hogy ez egyelőre nincs napirenden.