Vörös riasztást ad ki az Interpol: nagy erőkkel keresik a Monacóban felrobbantott ukrán oligarcha merénylőjét

Hétfő éjszaka valaki megpróbálta megölni Vadim Jermolajev ukrán oligarchát, ehhez pedig egy rögtönzött robbanószerkezetet használt, amelyet a férfi házának aulájába helyezett. A monacói rendőrség közlése szerint nyomozásuk eredményes volt, miután sikerült azonosítani egy gyanúsítottat, akinek felvételét az Interpol körözési listájára már kezdeményezték is.
A nyomozók eddigi információi alapján egy külföldi állampolgárt gyanúsítanak a robbantással, aki azonban már nem tartózkodik az országban. A belföldi körözés elrendelése mellett ezért a monacói rendőrség az Interpol segítségét kérte, a szervezet pedig várhatóan hamarosan ki is adja a vörös riasztást, ami a nemzetközi bűnüldöző szervezet legmagasabb fokú körözését jelenti.
Az ügyészség szerint az elkövetőt hétfőn a térfigyelőkamerák rögzítették, amint egy csomagot helyez el Jermolajev házának aulájában, nem sokkal később pedig robbant a bomba.
A detonációban megsérült három ember, egy házaspár és a fia. Ugyan a hatóságok nem erősítették meg, azonban minden jel szerint a merénylet célpontja Jermolajev, élettársa és gyereke volt. A sebesült férfit és a nőt egyébként súlyos állapotban szállították egy nizzai kórházba. A fiú sérülései szerencsére nem voltak kritikusak.
A monacói hatóságok gyilkossági kísérlet miatt nyomoznak
Habár az első hírek hallatán sokan biztosak voltak benne, hogy terrortámadás történt, azonban a rendőrség nyomozása jelenleg gyilkossági kísérlet miatt zajlik. Ez egyébként alátámasztja azokat az értesüléseket, miszerint a célpont az ukrán üzletember lehetett. A nagyobb kérdés azonban, hogy ki akarta eltenni láb alól Jermolajevet.
A sor azonban hosszúra nyúlik, ugyanis az oligarcha már egy ideje szankciók alatt áll, amelyeket Volodimir Zelenszkij ukrán elnök rendelt el 2023-ban miután a vádak szerint a férfi a megszállt Krím-félszigeten folytatott üzleti tevékenységet, amely után Moszkvának fizetett adót.
Jermolajev 2019-ben lemondott ukrán állampolgárságáról, majd nem sokkal később Monacóba költözött. Jelenleg ciprusi állampolgár. A The Guardian számára megszólaló források szerint azonban még ennél is súlyosabb volt az oligarcha helyzete. Amikor a lap a lehetséges elkövetőkről kérdezte, a forrás jelezte, hogy az emberek sorban álltak, hogy lelőhessék az építőipari mágnást Dnyipróban, abban az ukrán iparvárosban, ahol a férfi óriási vagyonra tett szert.
Nem világos tehát, hogy egy állam által megrendelt merényletről, vagy pedig magányos elkövetőről van-e szó. Az Interpol jelenleg még nem vette fel a gyanúsítottat a körözési listára. Annyit azonban sikerült megtudni, hogy az illető feltehetőleg egy nő, aki igyekezett magát férfinak kiadni, legalábbis a felvételek alapján.