Vörös riasztást ad ki az Interpol: nagy erőkkel keresik a Monacóban felrobbantott ukrán oligarcha merénylőjét

Hétfő éjszaka valaki megpróbálta megölni Vadim Jermolajev ukrán oligarchát, ehhez pedig egy rögtönzött robbanószerkezetet használt, amelyet a férfi házának aulájába helyezett. A monacói rendőrség közlése szerint nyomozásuk eredményes volt, miután sikerült azonosítani egy gyanúsítottat, akinek felvételét az Interpol körözési listájára már kezdeményezték is.

A monacói robbantásnak már van gyanúsítottja, aki a hatóságok információi alapján már nem tartózkodik az országban

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A nyomozók eddigi információi alapján egy külföldi állampolgárt gyanúsítanak a robbantással, aki azonban már nem tartózkodik az országban. A belföldi körözés elrendelése mellett ezért a monacói rendőrség az Interpol segítségét kérte, a szervezet pedig várhatóan hamarosan ki is adja a vörös riasztást, ami a nemzetközi bűnüldöző szervezet legmagasabb fokú körözését jelenti.

Az ügyészség szerint az elkövetőt hétfőn a térfigyelőkamerák rögzítették, amint egy csomagot helyez el Jermolajev házának aulájában, nem sokkal később pedig robbant a bomba.

A detonációban megsérült három ember, egy házaspár és a fia. Ugyan a hatóságok nem erősítették meg, azonban minden jel szerint a merénylet célpontja Jermolajev, élettársa és gyereke volt. A sebesült férfit és a nőt egyébként súlyos állapotban szállították egy nizzai kórházba. A fiú sérülései szerencsére nem voltak kritikusak.

A monacói hatóságok gyilkossági kísérlet miatt nyomoznak

Habár az első hírek hallatán sokan biztosak voltak benne, hogy terrortámadás történt, azonban a rendőrség nyomozása jelenleg gyilkossági kísérlet miatt zajlik. Ez egyébként alátámasztja azokat az értesüléseket, miszerint a célpont az ukrán üzletember lehetett. A nagyobb kérdés azonban, hogy ki akarta eltenni láb alól Jermolajevet.

A sor azonban hosszúra nyúlik, ugyanis az oligarcha már egy ideje szankciók alatt áll, amelyeket Volodimir Zelenszkij ukrán elnök rendelt el 2023-ban miután a vádak szerint a férfi a megszállt Krím-félszigeten folytatott üzleti tevékenységet, amely után Moszkvának fizetett adót.

Jermolajev 2019-ben lemondott ukrán állampolgárságáról, majd nem sokkal később Monacóba költözött. Jelenleg ciprusi állampolgár. A The Guardian számára megszólaló források szerint azonban még ennél is súlyosabb volt az oligarcha helyzete. Amikor a lap a lehetséges elkövetőkről kérdezte, a forrás jelezte, hogy az emberek sorban álltak, hogy lelőhessék az építőipari mágnást Dnyipróban, abban az ukrán iparvárosban, ahol a férfi óriási vagyonra tett szert.