Oroszország különleges katonai műveletét részben azért hajtották végre, hogy megakadályozzák a NATO-csapatok állomásozását Ukrajnában

– fogalmazott Peszkov.

Az odesszai kikötőben horgonyzó hajókra mért orosz csapásokkal kapcsolatban - amelynek következtében Újdelhi szerint négy indiai állampolgár életét vesztette - kilátásba helyezte, hogy Oroszország továbbra is támadni fog olyan hajókat, amelyek részt vesznek az Ukrajna katonai ellátásában.

Peszkov szerint nem használják az orosz hadsereg ellátására a Wildberries orosz vezető webáruház raktárait. Két ilyen létesítményt ukrán dróntámadás ért a múlt héten.

A kijevi rezsim továbbra is békés célpontokat támad, ebben nyilvánul meg a kijevi rezsim terrorista természete

– hangoztatta a szóvivő.

Tatyjana Kim, a Wildberries alapítója közölte, hogy a cégnek a tambovi régióbeli Koztovszkban létrehozott raktára csütörtöktől újra működik majd. A webáruház kotovszki és a Moszkvához közeli Elektrosztalban üzemelő raktárát péntekre virradóra érte támadás.

Moszkva szerint nem várható javulás az orosz-brit kapcsolatokban

Az új brit miniszterelnökről és a kormányalakításról szólva Peszkov elmondta: Oroszország nem táplál reményeket arra vonatkozóan, hogy Andy Burnham kinevezésével javulnának az orosz-brit kapcsolatok.

Rámutatott, hogy az új kormányfő első nyilatkozataiban Ukrajna feltétlen támogatása mellett tette le a garast, vagyis az a szándéka, hogy Nagy-Britannia továbbra is mindent megtegyen a háború folytatásáért.

Kijelentette, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök egyelőre nem tervez kapcsolatfelvételt az új brit miniszterelnökkel. Kitérve az orosz hadihajóknak a brit partok közelében folytatott tevékenységére azt hangoztatta, hogy ez szigorúan a nemzetközi joggal összhangban történik.

Azzal a sajtójelentéssel kapcsolatban, amely szerint Kash Patel, az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) igazgatója Moszkvába készül, a szóvivő kijelentette, hogy a Kremlnek nincs erre vonatkozó információja.

Tudják, hogy az ilyen látogatások általában meglehetősen zárt körben zajlanak, ezért erről a témáról nem tudok semmit mondani

– nyilatkozott.