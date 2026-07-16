Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Új programokat jelentett be Magyar Péter, nagy változások jönnek a szakképzésben

Fontos!

Vitzéy Dávid rendkívüli sajtótájékoztatót tartott – jelentős változások jönnek a közlekedésben

belgium

Jön a belga katonai műhold, Elon Musk állíthatja pályára a szatelitet

24 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Más országoktól való függőség csökkentése érdekében, a megfigyelést segítő saját műholdrendszert fejleszt Belgium. Már dolgoznak a rendszer kiépítésén.
Link másolása
Vágólapra másolva!
belgiumkatonai műholdműhold

Theo Francken belga védelmi miniszter a De Tijd és a L'Echo belga napilapnak adott nyilatkozatában elmondta, a belga védelmi minisztérium több mint 200 millió eurót fektet az ország első védelmi célú, több tucat műholdból álló rendszerének kiépítésébe.

Jön a belga katonai műhold, Elon Musk állíthatja pályára a szatelitet - képünk illusztráció Fotó: JAAP ARRIENS / NurPhoto
Jön a belga katonai műhold, Elon Musk állíthatja pályára a szatelitet - képünk illusztráció Fotó: JAAP ARRIENS / NurPhoto

 

A világ legnagyobb rakétájával indulhat meg a Hold meghódítása

 

A miniszter szerint a projektet a belga légierő Űrbiztonsági Központja fogja felügyelni, amely a katonai űrtevékenységeket koordinálja, emellett az ADIV katonai hírszerző szolgálat is részt vesz benne. A belga vállalatok, köztük a vallon műholdgyártó Aerospacelab is részt vehetnek a beszerzési folyamatban.

 A műholdakat valószínűleg külföldi vállalatok, például a SpaceX fogja pályára állítani, mivel Belgiumnak nincs saját indítóállomása. 

 

Francken szerint Belgium jelenleg francia műholdakra támaszkodik a katonai felvételek beszerzéséhez, és naponta csupán néhány percre kérhet képeket a rendszerből – írta az Anadolu hírügynökség, hozzátéve: 

A műholdrendszer már jövőre biztosíthatja a független megfigyelőképességet alacsony Föld körüli pályán, megerősítve Belgium stratégiai autonómiáját és a műholdrendszer által gyűjtött adatok nem csak Belgiumot fogják szolgálni.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!