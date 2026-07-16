Jön a belga katonai műhold, Elon Musk állíthatja pályára a szatelitet

Theo Francken belga védelmi miniszter a De Tijd és a L'Echo belga napilapnak adott nyilatkozatában elmondta, a belga védelmi minisztérium több mint 200 millió eurót fektet az ország első védelmi célú, több tucat műholdból álló rendszerének kiépítésébe.
A miniszter szerint a projektet a belga légierő Űrbiztonsági Központja fogja felügyelni, amely a katonai űrtevékenységeket koordinálja, emellett az ADIV katonai hírszerző szolgálat is részt vesz benne. A belga vállalatok, köztük a vallon műholdgyártó Aerospacelab is részt vehetnek a beszerzési folyamatban.
A műholdakat valószínűleg külföldi vállalatok, például a SpaceX fogja pályára állítani, mivel Belgiumnak nincs saját indítóállomása.
Francken szerint Belgium jelenleg francia műholdakra támaszkodik a katonai felvételek beszerzéséhez, és naponta csupán néhány percre kérhet képeket a rendszerből – írta az Anadolu hírügynökség, hozzátéve:
A műholdrendszer már jövőre biztosíthatja a független megfigyelőképességet alacsony Föld körüli pályán, megerősítve Belgium stratégiai autonómiáját és a műholdrendszer által gyűjtött adatok nem csak Belgiumot fogják szolgálni.