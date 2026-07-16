Jön a belga katonai műhold, Elon Musk állíthatja pályára a szatelitet

Belgium to invest more than €200 million in first independent military satellite constellation to reduce reliance on foreign imagery https://t.co/AMdQN0urCn pic.twitter.com/vpFpDTYFmS — Anadolu English (@anadoluagency) July 16, 2026

A miniszter szerint a projektet a belga légierő Űrbiztonsági Központja fogja felügyelni, amely a katonai űrtevékenységeket koordinálja, emellett az ADIV katonai hírszerző szolgálat is részt vesz benne. A belga vállalatok, köztük a vallon műholdgyártó Aerospacelab is részt vehetnek a beszerzési folyamatban.

A műholdakat valószínűleg külföldi vállalatok, például a SpaceX fogja pályára állítani, mivel Belgiumnak nincs saját indítóállomása.

Francken szerint Belgium jelenleg francia műholdakra támaszkodik a katonai felvételek beszerzéséhez, és naponta csupán néhány percre kérhet képeket a rendszerből – írta az Anadolu hírügynökség, hozzátéve: