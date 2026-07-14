Évtizedek óta nem volt ilyen: Nagy-Britannia gigászi hadgyakorlattal ijesztene Putyinra

Nagy-Britannia 2027-ben évtizedek óta legnagyobb hazai védelmi gyakorlatát hajtja végre, amelynek célja, hogy felkészítse az országot egy esetleges háborús helyzetre és a modern biztonsági fenyegetésekre. A brit kormány szerint a gyakorlat során több száz tisztviselő és vezető politikus is részt vehet a válságkezelési forgatókönyvek tesztelésében.

Nagy-Britannia háborúra készül: évtizedek óta nem látott védelmi gyakorlatot tartanak

Fotó: Brit védelmi minisztérium

A „Operation Albiston Shadow” nevű hadgyakorlat nem hagyományos háborús helyzetet modellez majd, hanem úgynevezett hibrid támadásokat vizsgál. Ezek közé tartozhatnak például kibertámadások, szabotázsakciók, infrastrukturális támadások vagy akár politikai vezetők elleni merényletek is.

A brit kabinetiroda közlése szerint a több napon át tartó gyakorlat kiegészíti majd a NATO szélesebb körű védelmi gyakorlatait, és azt vizsgálja, hogyan reagálna az állam egy súlyos biztonsági válságra.

Frissítik Nagy-Britannia háborús terveit

Darren Jones, a brit miniszterelnök kabinetjének vezető minisztere szerint a kormány felgyorsítja az ország belső védelmi terveinek átalakítását. Ennek része a kormány úgynevezett háborús könyvének frissítése is, amely az egész társadalom békeidőből válsághelyzetbe történő átállásának terveit tartalmazza.

„Szigorúan tesztelni fogjuk ezeket a terveket 2027-ben Nagy-Britannia több évtizede legnagyobb hazai védelmi gyakorlatán, hogy a legrosszabb esetben is készen álljunk” – mondta Jones.

A brit kormány egyúttal új kampányt is indít a lakosság felkészítésére. Ennek célja, hogy az emberek tudják, mit kell tenniük olyan helyzetekben, mint például egy súlyos kibertámadás, amely az áram-, víz- vagy kommunikációs szolgáltatásokat is érintheti.

Új veszélyek kerültek fel a brit kockázati listára

A brit kormány frissítette a nemzeti kockázati nyilvántartást is, amely az országot fenyegető veszélyeket tartalmazza. A listára először került fel a demokratikus folyamatokba történő beavatkozás veszélye.

Emellett külön figyelmet kapott a mesterséges intelligencia szerepe is, amely a brit hatóságok szerint új lehetőségeket adhat a bűnözőknek kifinomultabb kibertámadások végrehajtására.