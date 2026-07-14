Lenin vagy Navalnij útja: szerinte ez a két lehetősége maradt az utolsó háborúellenes orosz politikusnak

Borisz Nagyezsgyin szerint a hatóságok azért próbálják megakadályozni politikai visszatérését, mert attól tartanak, hogy kampánya újra felszínre hozza a háborúval és a rendszerrel szembeni elégedetlenséget Oroszországban. Nagyezsgyin a Meduza nevű független orosz hírportálnak adott interjúban arról beszélt, hogy a Kreml szerinte már a 2026-os Állami Duma-választás előtt meg akarta állítani, mert féltek egy újabb, tömeges támogatottságot mutató aláírásgyűjtési kampánytól.

Nagyezsgyin szerint a Kreml fél az elégedetlenségtől Oroszországban

Fotó: NATALIA KOLESNIKOVA / AFP

A politikus szerint a hatóságok emlékeznek a 2024-es elnökválasztási kampányára, amikor támogatói hosszú sorokban álltak az aláírásgyűjtő pontok előtt. Nagyezsgyin úgy véli, ez akkor a háborúellenes hangulat egyik látványos megnyilvánulásává vált.

Nagyezsgyin politikai programja szerinte továbbra is egyszerű: Vlagyimir Putyin távozása a hatalomból, az ukrajnai háború lezárása, az internetes korlátozások megszüntetése és a mindennapi gazdasági problémák, például az üzemanyagárak kezelése.

Büntetőeljárás és a kampány ellehetetlenítése

Nagyezsgyin szerint a hatóságok először „külföldi ügynöknek” minősítették, ami azonban önmagában még nem akadályozta volna meg abban, hogy elinduljon a választáson. Miután ez nem állította le kampányát, egy régi Telegram-bejegyzés miatt szélsőséges jelkép használatával vádolták meg.

A politikus abszurdnak és politikailag motiváltnak nevezte az eljárást. Állítása szerint eredetileg azonnal őrizetbe akarták venni, de amikor híre ment az intézkedésnek, újságírók, támogatók és ügyvédek jelentek meg a rendőrségen és a bíróságon, ami végül változtatott a hatóságok tervein.

A kampány azonban szerinte gyakorlatilag összeomlott.

Önkéntesei leállították az aláírásgyűjtést, mert attól tartottak, hogy őket is letartóztathatják, a belső kommunikációs csatornákat pedig biztonsági okokból törölték.

Nagyezsgyin arra számít, hogy egy számára kedvezőtlen bírósági döntés után a választási bizottság eltávolítja a jelöltek közül.

Nagyezsgyin egyre nagyobb elégedetlenséget lát Oroszországban

Az orosz ellenzék helyzete az elmúlt években jelentősen romlott, Nagyezsgyin azonban úgy véli, a társadalmi elégedetlenség közben erősödik. Saját politikai intézetének kutatásaira hivatkozva azt mondta, hogy 2026-ban egyre több ember elégedetlen az inflációval, az internetes korlátozásokkal és a cenzúrával.