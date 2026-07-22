NATO-tagállam küldött vészjelzést, folyamatosak a provokációk a légtérben

Az elmúlt időszakban több egymástól független hírszerzési forrás is állította, hogy Oroszország hamis zászlós műveletre készülhet a balti térségben, vagy Lengyelországban. A NATO-tagállam Lengyelország védelmi minisztere arról számolt be, hogy Oroszország három egymást követő napon is megpróbálta felmérni az ország légvédelmi rendszereit – írja az Ukrinform.

A NATO-tagállam Lengyelország védelmi minisztere szerint komoly eszkalációs veszélyt jelentenek az elmúlt napok orosz akciói

Fotó: MAXYM MARUSENKO / NurPhoto

A miniszter szerint három egymást követő napon három orosz repülőgép kísérelte meg felderíteni a lengyel légvédelmi struktúrát. Kosiniak-Kamysz hangsúlyozta, hogy Lengyelország támogatja az Ukrajnával folytatott folyamatos információcserét a légvédelmi helyzettel kapcsolatban. Szerinte az elmúlt hetek politikai vitái ellenére a két állam hadserege közötti együttműködés továbbra is hatékony, és kommunikációs szabálytalanságokat nem jegyeztek fel.

A védelmi tárcáért is felelős miniszterelnök–helyettes szerint Lengyelország felkészült arra, hogy az orosz provokációkat képes legyen elhárítani, beleértve a jelzavarók, a drónok és különböző szabotázs akciók elhárítását is.

A drónok kapcsán ugyanakkor kiemelte, hogy a most felderítést végző orosz pilóta nélküli gépek hasonlóak, mint amit Oroszország már bevetett provokációs célból Romániában és a balti országokban. Ezzel kapcsolatban a miniszter szerint a lengyel hadsereg, a határőrség, a rendőrség és a különleges szolgálatok összehangolják fellépéseiket egymás között és a NATO keleti szárnyán lévő szövetségesekkel, akik közül szinte kivétel nélkül mindenki fokozta a védelmi készültséget. Kosiniak-Kamysz egyúttal felszólította az állampolgárokat, hogy ne üljenek fel a dezinformációknak, miután az elmúlt időszakban a közösségi médiában egyre több ukrán ellenes poszt jelent meg.

Nem fogunk tudni megbirkózni ezzel, ha ezt az orosz propagandát lengyelek, azaz mi magunk másoljuk. Ebben hatalmas veszély rejlik, ezért arra kérek mindenkit, hogy ellenőrizze a forrásokat. Küzdeni fogunk a dezinformáció, a hamis üzenetek ellen, amelyeket azzal a céllal terjesztenek, hogy riadalmat keltsenek, aláássák az állami intézményekbe vetett bizalmat, és most mindenekelőtt azzal a céllal, hogy viszályt szítsanak köztünk és az ukránok között

– emelte ki a miniszter, aki egyúttal hangsúlyozta azt is, hogy Lengyelországnak továbbra is támogatnia kell a hadban álló Ukrajnát, amely az elmúlt hetekben a háború kezdete óta a legsúlyosabb ballisztikus és cirkálórakéta csapásokat szenvedte el.