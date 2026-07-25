Mentené a helyzetet a német kancellár, de lehet, hogy már túl késő

Németországban válságba került a kormány, miután a megkérdezettek mindössze 13 százaléka elégedett teljesítményükkel. Friedrich Merz német kancellár még az őszi politikai szezon kezdete előtt átalakítaná a kormányt, azonban ez nem feltétlenül fog segíteni rajta, miután a probléma mélyebb, mint az elsőre látszik.

A német kancellár lehetetlen feladatra vállalkozott, miután a német választók számára égető kérdésekre a kormány továbbra sem tud megfelelő válaszokat adni

Fotó: FABIAN SOMMER / DPA

Mint arról az Origo is beszámolt korábban, Friedrich Merz számára ritka lehetőség kínálkozott, amikor Jens Spahn, a CDU parlamenti vezetője kénytelen volt lemondani, miután kiderült, azonos nemű feleségével béranya szolgáltatását vették igénybe az Egyesült Államokban, holott a gyakorlatot a német törvények tiltják. Spahn nem volt egy egyértelmű választás már az elején sem, miután a politikus köztudottan Merz egyik legnagyobb párton belüli riválisa.

Merz szemmel tudta tartani a CDU parlamenti frakcióját vezető Spahnt, akit egyébként széles körben ambiciózus politikusnak tartanak, aki Merz pozícióját is fenyegethette volna.

A kezdetben fiaskónak tűnő lépést azonban a német kancellár a maga javára tudta fordítani, és egy lehetséges kormányátalakítást is kilátásba helyezett. Ez akár jól is alakulhat, hiszen jelenleg Merz és kormánya népszerűtlensége történelmi mélyponton van. Egy friss közvélemény–kutatás szerint a megkérdezett németek mindössze 13 százaléka elégedett a kormány teljesítményével, ez pedig komoly kockázatot jelent a közelgő tartományi választások előtt.

Merz a hírek szerint igyekszik a koalíciós partner SPD kegyeit keresni az új jelölt mérlegelésénél, miután a reformok átveréséhez a szocialistákra is szükség lesz. Ebből a szempontból pedig Spahn közel sem volt a legmegfelelőbb, ezt pedig maga az SPD is jelezte.

A kérdés azonban továbbra is az, hogy ez elég lesz-e az AfD megállításához, miután a várakozások szerint komoly esély van rá, hogy a jobboldali párt megszerzi a többséget a kelet-németországi Szász-Anhalt tartományban. A német kormány lehetőségei kapcsán megkerestük Kiszelly Zoltánt, a Századvég politikai igazgatóját. A szakértő szerint habár Merz megpróbálja a lehetetlent, azonban nem fog tudni kimászni a válságból.