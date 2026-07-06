Orosz fenyegetéstől tart a német hadsereg

A napokban ért véget a német Bundeswehr litvániai hadgyakorlata, amelyet a fehérorosz határ közelében tartottak. Összesen 2900 katona, mintegy 800 jármű, köztük Leopard 2A6 harckocsik, nyolc NATO-tagállam és körülbelül 350 drón vett részt a 45. páncélosdandár első nagyszabású gyakorlatán a litvániai gyakorlótéren – számolt be a EuroNews.

Boris Pistorius védelmi miniszter német katonáknak tart eligazítást Forrás: YouTube

A német vezetésű hadgyakorlaton különböző harci forgatókönyveket gyakoroltak

A Freedom Shield 2026 (Szabadság pajzsa 2026) elnevezésű gyakorlaton többek között drónokat, aknavetőket, tüzérségi eszközöket és harci helikoptereket vetettek be. A cél a különböző alegységek együttműködésének tesztelése harci körülmények között.

A hadgyakorlat a személyi állomány és a felszerelés Balti-térségbe telepítésével kezdődött, majd a századszintű kiképzéstől egy többnapos, éleslövészettel egybekötött dandárszintű manőverig tartott. A résztvevők között volt többek között az augustdorfi 203-as harckocsizászlóalj, a 122-es páncélgránátos zászlóalj, valamint a Litvániában állomásozó multinacionális NATO-harccsoport. A kiképzést a német szárazföldi erők Harcikiképző Központja támogatta.

A gyakorlatra Leopard 2 harckocsikat, Puma gyalogsági harcjárműveket és más nehéz technikát szállítottak Litvániába vasúton és kompon, a fehérorosz határhoz közeli pabradėi gyakorlótérre.

Miután az új német páncélosdandár befejezte első harci gyakorlatát a balti NATO-államban, a parancsnok, Christoph Huber dandártábornok a Pabrade katonai kiképzőterületen elmondta, hogy véleménye szerint ez a gyakorlat fontos lépés a katonai képességek fejlesztése felé.

Nyilvánvalóan tanulunk abból, amit Ukrajnában látunk.

– közölte.

Németország tartós jelenlétre készül a NATO keleti szárnyán

– A dandár létszáma 2027-re mintegy 4800 főre nő, és tartósan a NATO keleti szárnyán fog állomásozni. Már most 500 katona teljesít állandó szolgálatot a helyszínen – ecsetelte Boris Pistorius német védelmi miniszter, amikor februárban találkozott litván kollégájával, Robertas Kaunasszal.

Ezt követően februárban a multinacionális litvániai harccsoportot (Battlegroup Litauen) is a 45. páncélosdandár alárendeltségébe vonják. Ekkor mintegy 1800 dandárkatona fog szolgálatot teljesíteni Litvániában”

– mondta Pistorius, és hozzátette:

Tartjuk az ütemtervet, a dandár feltöltése folyamatban van, és már a helyszínen gyakorlatozik. 2026 a német részvétellel zajló gyakorlatok különösen intenzív éve lesz.”

A német védelmi miniszter úgynevezett Rudninkai Military Townról is beszélt, amelyet szintén a fehérorosz határ közelében építenek. A laktanyakomplexum legfeljebb háromezer katona befogadására alkalmas, és várhatóan 2027 végére készül el.