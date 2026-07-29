A német rendőrség közölte a lehetséges iszlamista merénylők számát

A német Szövetségi Bűnügyi Rendőrség (BKA) pontot tett a radikálisok arányát firtató vita végére egy nemrég közölt statisztikával. Németország hatóságai 410 embert iszlamista radikálisként, míg 65 embert potenciális jobboldali szélsőségesként azonosítottak.

Németország hatóságai több mint négyszáz iszlamista szélsőségest tartanak nyilván, köztük volt a berlini merénylő is

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A hatóságok szerint a lista nem tükrözi tökéletesen a valós fenyegetés szintjét, azonban abban a tekintetben érdekes, hogy Németországban a politikai elit igyekszik a jobboldali szélsőségek veszélyét hangsúlyozni, miközben a bevándorlás okozta problémákat próbálják a szőnyeg alá söpörni.

A veszélyforrásnak tekintett 410 emberről úgy vélik, közük lehet az iszlamista terrorizmushoz vagy szélsőségességhez, és képesek lehetnek erőszakos cselekmények, köztük merényletek végrehajtására.

Ezzel szemben mindössze 65 embert azonosítottak szélsőjobboldali veszélyforrásként, és mindössze 17 embert jelöltek veszélyesnek.

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Az adatok közzétételére azután került sor, hogy egy libanoni felmenőkkel rendelkező, köztudottan radikális férfi a berlini Pride egyik rendezvényébe hajtott. A támadásban egy ember meghalt, 27-en pedig súlyosan megsérültek. Az ámokfutót nem sokkal később megtalálták a hatóságok, azonban a rendőrökkel szemben fenyegetően lépett fel, a rajtaütés során pedig agyonlőtték.