Németországi terrortámadás: ismét terítéken a bevándorláspolitika

A hétvége folyamán tragikus támadás történt a berlini Pride-rendezvényén, ahol egy libanoni felmenőkkel rendelkező férfi, Abdul Ballout autóval hajtott a tömegbe, többeket pedig egy bozótvágó késsel sebesített meg. A terrortámadás megrázta Németországot, a helyzet politikai hullámokat is vetett.

A terrortámadás megrázta Németországot, a feldolgozást azonban nehezíti a politikai korrektség

Fotó: JOHN MACDOUGALL / AFP

Az eddigi információk alapján a támadó egy fehér furgonnal hajtott a tömegbe, nagyjából este tíz óra magasságába. Az autóból kiszállva az ámokfutó több embert is megsebesített egy bozótvágó késsel. A hatóságok nem sokkal később azonosították az elkövetőt, Abdul Balloutot, aki egy libanoni felmenőkkel rendelkező német állampolgárt. A rendőrség néhány órán belül már hajtóvadászatot is indított a férfi ellen, akiről közölték, hogy terrorista kapcsolatokkal rendelkezik.

Balloutot végül Berlin egyik kertvárosi negyedében találták meg, ahol fenyegetően lépett fel a rendőrökkel szemben. A férfit a helyszínen lelőtték.

A terrortámadás érezhetően megrázta az országot és politikai vihart is kavart. A közösségi médiában is sokan reagáltak a történtekre.

Az alapvetően baloldali beállítottságú Redditen például többen is arra panaszkodtak, hogy kitiltották őket egyes csoportokból, miután az események kapcsán megemlítették a bevándorlás problémáját.

A szélsőbaloldali csoportokban pedig egészen odáig mentek, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnököt emlegették, mint az akció megrendelőjét, néhányan pedig arról posztoltak, hogy a támadás valójában a német jobboldali párt, az AfD megerősítésére szolgált.

Friedrich Merz német kancellár aljas támadásról beszélt elítélő nyilatkozatában, Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke pedig együttérzését fejezte ki, és kijelentette, hogy a Pride-rendezvény a „szabadságot, a méltóságot és az egyenlőséget – az Európai Unió alapvető értékeit" jelképezi. „Minden embernek félelem nélkül kell tudnia élni, szeretni és kiállni a jogaiért" – írta a közösségi médiában.

Rob Jetten holland miniszterelnök azt mondta, hogy a hollandok „vállvetve állnak német szomszédaik mellett", míg Giorgia Meloni olasz miniszterelnök „szolidaritását és őszinte együttérzését" fejezte ki.