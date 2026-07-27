Németországi terrortámadás: ismét terítéken a bevándorláspolitika

A hétvége folyamán tragikus támadás történt a berlini Pride-rendezvényén, ahol egy libanoni felmenőkkel rendelkező férfi, Abdul Ballout autóval hajtott a tömegbe, többeket pedig egy bozótvágó késsel sebesített meg. A terrortámadás megrázta Németországot, a helyzet politikai hullámokat is vetett.
Az eddigi információk alapján a támadó egy fehér furgonnal hajtott a tömegbe, nagyjából este tíz óra magasságába. Az autóból kiszállva az ámokfutó több embert is megsebesített egy bozótvágó késsel. A hatóságok nem sokkal később azonosították az elkövetőt, Abdul Balloutot, aki egy libanoni felmenőkkel rendelkező német állampolgárt. A rendőrség néhány órán belül már hajtóvadászatot is indított a férfi ellen, akiről közölték, hogy terrorista kapcsolatokkal rendelkezik.
Balloutot végül Berlin egyik kertvárosi negyedében találták meg, ahol fenyegetően lépett fel a rendőrökkel szemben. A férfit a helyszínen lelőtték.
A terrortámadás érezhetően megrázta az országot és politikai vihart is kavart. A közösségi médiában is sokan reagáltak a történtekre.
Az alapvetően baloldali beállítottságú Redditen például többen is arra panaszkodtak, hogy kitiltották őket egyes csoportokból, miután az események kapcsán megemlítették a bevándorlás problémáját.
A szélsőbaloldali csoportokban pedig egészen odáig mentek, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnököt emlegették, mint az akció megrendelőjét, néhányan pedig arról posztoltak, hogy a támadás valójában a német jobboldali párt, az AfD megerősítésére szolgált.
Friedrich Merz német kancellár aljas támadásról beszélt elítélő nyilatkozatában, Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke pedig együttérzését fejezte ki, és kijelentette, hogy a Pride-rendezvény a „szabadságot, a méltóságot és az egyenlőséget – az Európai Unió alapvető értékeit" jelképezi. „Minden embernek félelem nélkül kell tudnia élni, szeretni és kiállni a jogaiért" – írta a közösségi médiában.
Rob Jetten holland miniszterelnök azt mondta, hogy a hollandok „vállvetve állnak német szomszédaik mellett", míg Giorgia Meloni olasz miniszterelnök „szolidaritását és őszinte együttérzését" fejezte ki.
A terrortámadás elkövetője nem volt ismeretlen a hatóságok számára
Abdul Ballout a jelenlegi információk alapján nem egy frissen, radar alatt radikalizálódott személy volt, a német hatóságok pontosan tudtak korábbi, terrorista kapcsolatairól. A berlini ügyészség közleménye szerint a férfi 2025 májusában Törökországon keresztül Libanonba utazott azzal a szándékkal, hogy csatlakozzon az Iszlám Állam szervezethez (IS) Szíriában. Libanonban állítólag kapcsolatba lépett több olyan személlyel, akikről azt hitte, hogy az IS tagjai.
2025 júliusában Libanonban letartóztatták, és három hónap börtönbüntetésre ítélték vallási és felekezeti konfliktus szításáért. Ezt követően 2025 novemberében visszatért Németországba, ahol a Berlin Brandenburg repülőtéren letartóztatták, és előzetes letartóztatásba helyezték.
Idén májusban egy év tíz hónap szabadságvesztésre ítélték „súlyos állam elleni erőszakos bűncselekmény előkészítése" miatt. A büntetés végrehajtását hat hónapra elhalasztották, és pártfogó felügyelet alá helyezték. Korábban, 2022-ben testi sértés és rablás miatt ítélték el, 2020-ban pedig egy sértett fejhallgatójának ellopása miatt marasztalták el.
A bevándorlás igazi veszélye rejtve marad
Habár Ballout német állampolgár volt, azonban ezzel közel sem lehet rövidre zárni azt a vitát, amely a támadás és a bevándorlás kapcsolatát vizsgálja. A német „willkommenskultur” jött és maradt is, azonban a bevándorló tömegek integrálásában már közel sem jeleskedtek az ország. A szakértők már hosszú ideje hangsúlyozzák, hogy a bevándorlás egyik legnagyobb veszélye a párhuzamos társadalmak kialakulása.
Ez sokszor azzal jár, hogy a második, illetve harmadik generáció tagjai gyökértelennek érzik magukat új hazájukba, ez pedig hatványozottan kiszolgáltatottabbá teszi őket a radikális csoportok befolyásolásával szemben.
Egyre több a támadás Németországban
Az elmúlt években több, a mostanihoz hasonló támadás is történt az országban. 2024. december 20-án egy autó hajtott a tömegbe a magdeburgi karácsonyi vásáron, amely során hat ember meghalt, több mint kétszázan pedig megsérültek. Az elkövető egy szaúdi orvos volt, aki radikális nézeteket képviselt, a tragédiát azonban nem minősítették terrortámadásnak.
2025. februárjában egy afgán menedékkérő hajtott Münchenben egy tüntetés résztvevői közé. A támadásban egy nő és kétéves kislánya életét vesztette, további 43 ember pedig megsérült.