Netanjahu nem fél, mindenképp elutazik New Yorkba

„New Yorkba utazom” – jelentette ki az izraeli miniszterelnök tegnap a Fox Newson, nem sokkal a washingtoni, Donald Trumppal folytatott tárgyalása után. Benjamin Netanjahu szavainak jelentősége van, miután a város polgármestere már több alkalommal is nyíltan a letartóztatását helyezte kilátásba – írja a Fox News.

Netanjahu szerint a tegnapi megbeszélések talán az eddigi legjobbak voltak, a két ország szövetsége pedig továbbra is gránit szilárdságú

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„Ki fogom mondani az igazat e gyűlöletkeltő választott tisztviselő előtt, aki New York lakóinak egy csoportját a többi ellen fordítja. A New York-i zsidók ellen fordítja őket” – jelentett ki az izraeli miniszterelnök. Az ENSZ Közgyűlésének is otthont adó New York nemrég megválasztott, muszlim polgármestere többször is népirtással vádolta meg Netanjahut, valamint jelezte, hogy letartóztatás vár az izraeli kormányfőre, ha beteszi a lábát a városba.

A Nemzetközi Büntetőbíróság korábban letartóztatási parancsot adott ki Benjamin Netanjahu ellen, a gázai hadműveletek során tapasztalt emberjogi visszaélések, és háborús atrocitások miatt.

Ezt egyébként Izrael és a miniszterelnök maga is visszautasította. Ettől függetlenül a letartóztatási parancs érvényben van, azon országok hatóságainak, akik tagjai a szervezetnek pedig elméletileg kötelessége lenne letartóztatni őt. Zhoran Mamdani, New York első muszlim polgármestere már kampányában is világossá tette, hogy elítéli Izrael gázai hadműveleteit, Netanjahut pedig több alkalommal is háborús bűnösnek titulálta.

Az izraeli miniszterelnök ugyanakkor miden jel szerint nem ijedt meg a polgármester fenyegetéseitől, és továbbra is szándékában áll felszólalni az ENSZ Közgyűlésében szeptemberben.

Mamdani ugyan elismerte, hogy a város tisztviselőinek nincs joga letartóztatni az izraeli miniszterelnököt, ugyanakkor arra kérte a szövetségi hatóságokat, hogy ezt tegyék meg helyettük. Nemrég egyébként New York korábbi polgármestere, Bill de Blasio szintén csatlakozott Mamdani felhívásaihoz. Netanjahu szerint ugyanakkor a Nemzetközi Büntetőbíróság egy „korrupt, gonosz szervezet”, amely nem választott bürokráciaként működik.

Az izraeli kormányfő ennek kapcsán sérelmezte, hogy a Hezbollahot nem vádolta meg a szervezet, a Hamász esetében pedig egy olyan ember ellen indítottak eljárást, aki már meghalt.

A Donald Trumppal való találkozó kapcsán Netanjahu jelezte, hogy csalódást kell okoznia kritikusaiknak, a két ország szövetsége továbbra is gránit szilárdságú. A tegnapi megbeszélést egyébként az izraeli miniszterelnök az egyik legjobbnak nevezte, azonban konkrétumokat nem árult el a megbeszélésről.

Nem akarjuk látni, hogy ez a fanatikus teheráni rezsim atomfegyverekkel fenyegethessen minden amerikait, a világ békéjét és Izrael létét

– folytatta, hozzátéve: „Tehát közös célunk van, és azt el fogjuk érni, akár diplomáciai úton, akár más módon.”